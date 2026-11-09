An cư tại TP Thủ Đức: Vì sao khu vực Tam Bình được nhiều gia đình ưu tiên?

Mua căn hộ ở Thủ Đức: Khu vực nào phù hợp để gia đình an cư lâu dài?

Với những gia đình ưu tiên căn hộ mới, liền kề tiện ích hiện hữu và di chuyển qua trục Phạm Văn Đồng, phường Tam Bình là tọa độ an cư đáng cân nhắc tại TP.HCM. Dù vậy, bài toán tối ưu vẫn phụ thuộc vào vị trí làm việc, trường học của con và ngân sách thực tế.

Để đánh giá mức độ phù hợp của Tam Bình với nhu cầu an cư lâu dài, người mua có thể dựa trên 3 nhóm yếu tố thực tế:

Về giao thông: Khả năng kết nối đến nơi làm việc, khu vực trung tâm và các địa điểm sinh hoạt thường xuyên ảnh hưởng trực tiếp đến thời gian di chuyển mỗi ngày. Tại khu vực phía Đông TP.HCM, các trục giao thông như Quốc lộ 1A, Quốc lộ 13 và đặc biệt là đại lộ Phạm Văn Đồng – tuyến đường huyết mạch có mặt cắt 30-65 m, 6-12 làn xe tùy từng đoạn – tạo điều kiện kết nối thuận lợi với Bình Thạnh, sân bay Tân Sơn Nhất và các khu vực trung tâm thành phố. Trong đó, Phạm Văn Đồng đóng vai trò là tuyến kết nối quan trọng ở cửa ngõ Đông Bắc, góp phần tăng tính linh hoạt trong lựa chọn lộ trình.

Đại lộ Phạm Văn Đồng rộng 6-12 làn xe giúp kết nối Tam Bình với trung tâm TP.HCM.

Về tiện ích: Trong bán kính 1-3 km, hệ thống trường học các cấp, bệnh viện, chợ truyền thống và trung tâm thương mại là những dịch vụ cần được ưu tiên. Đây là yếu tố đặc biệt quan trọng với gia đình có trẻ nhỏ hoặc nhiều thế hệ cùng sinh sống. Tại khu vực Tam Bình, cư dân dễ dàng tiếp cận hệ thống giáo dục đa cấp học từ mầm non đến trung học hiện hữu như Trường THPT Tam Phú (cách 1,1 km), Trường Mầm non Tam Bình (2,2 km), Trường Tiểu học Tam Bình (2,4 km) cùng cụm Làng Đại học Quốc gia TP.HCM, giúp tối ưu thời gian đưa đón con đi học mỗi ngày.

Về chất lượng không gian sống: Bên cạnh vị trí, người mua nhà cần đánh giá thiết kế căn hộ, diện tích sử dụng, khả năng đón sáng, thông gió và hệ tiện ích nội khu như hồ bơi, gym, khu vui chơi trẻ em, mảng xanh để đáp ứng nhu cầu sinh hoạt và thư giãn ngay trong khuôn viên dự án. Với gia đình nhiều thế hệ, diện tích căn hộ, số lượng phòng ngủ và khả năng phân chia không gian riêng tư cũng là những tiêu chí cần được xem xét.

Đánh giá về tiềm năng khu vực, Knight Frank Vietnam nhận định TP Thủ Đức là khu vực chiến lược trong quy hoạch phát triển bất động sản của thành phố. Đồng thời, theo dữ liệu nghiên cứu từ Savills Việt Nam, TP Thủ Đức dự kiến chiếm đến 55% tổng nguồn cung căn hộ tương lai của toàn TP.HCM từ nay đến năm 2027. Với sự phát triển của hạ tầng giao thông cùng nguồn cung căn hộ, các khu vực có lợi thế kết nối trung tâm và hệ thống tiện ích dân sinh hiện hữu như Tam Bình có thêm cơ sở để thu hút nhóm khách hàng tìm kiếm nơi an cư dài hạn.

Happy One Elite: Căn hộ đa tiện ích tại khu vực Tam Bình

Tại TP Thủ Đức, Happy One Elite của Vạn Xuân Group là dự án căn hộ trung – cao cấp, dự án thứ 6 thuộc dòng Happy One, hướng đến nhu cầu an cư của cả gia đình trẻ lẫn gia đình nhiều thế hệ.

Tọa lạc tại địa chỉ 218 Tam Bình, phường Tam Bình, TP.HCM, dự án nằm trong khu dân cư hiện hữu và liền kề Bệnh viện Đông Sài Gòn. Vị trí này kết nối với trục Phạm Văn Đồng, tạo thuận lợi cho việc di chuyển và tiếp cận tiện ích khu vực. Ngoài hệ thống y tế, cư dân còn có thể tiếp cận chợ Tam Bình và các điểm mua sắm, dịch vụ dân sinh lân cận.

Sơ đồ vị trí Happy One Elite tại phường Tam Bình, TP.HCM.

Về kết nối giao thông, nhờ tiếp cận trực tiếp đại lộ Phạm Văn Đồng, lộ trình di chuyển từ Tam Bình vào trung tâm Quận 1 hoặc đến Sân bay Tân Sơn Nhất đã được tối ưu hóa. Thời gian đi lại trong giờ cao điểm rút ngắn từ 35-45 phút xuống chỉ còn khoảng 20-25 phút, giải tỏa đáng kể áp lực giao thông cho những cư dân làm việc tại trung tâm TP.HCM. Bên cạnh đó, dự án còn sở hữu lợi thế liên vùng khi nằm gần trục Quốc lộ 13 và tuyến Vành đai 2, giúp việc di chuyển sang các khu vực lân cận thuộc Bình Dương hay Đồng Nai chỉ mất khoảng 10-15 phút, đồng thời hưởng lợi trực tiếp từ đòn bẩy gia tăng giá trị khi các công trình hạ tầng hoàn thành.

Theo công bố từ Vạn Xuân Group, công trình sở hữu quy mô 8.760,7 m², gồm 1 tòa tháp cao 25 tầng với 784 sản phẩm. Dự án được giới thiệu có 2 tầng hầm đỗ xe, cơ cấu sản phẩm gồm căn hộ 1PN, 1PN+, 2PN, 2PN+, căn hộ sân vườn và officetel. Diện tích căn hộ được giới thiệu trong khoảng 45-85 m², đáp ứng những nhu cầu sử dụng khác nhau.

Trong đó, căn hộ 2PN là phương án có thể cân nhắc với các gia đình trẻ cần không gian sinh hoạt riêng cho bố mẹ và con nhỏ. Các căn 2PN+ hoặc căn có diện tích lớn hơn phù hợp với nhóm khách hàng cần thêm không gian sử dụng. Với gia đình nhiều thế hệ, người mua có thể lựa chọn dựa trên mặt bằng thực tế, số phòng ngủ và khả năng bố trí không gian riêng tư cho từng thành viên.

Happy One Elite sở hữu cơ cấu căn hộ đa dạng, phù hợp nhiều thế hệ an cư.





Chủ đầu tư công bố mức giá dự kiến khoảng 59,8 triệu đồng/m² (ngày 19/10/2026). Với mức giá này, căn hộ nhỏ khoảng 45 m² có giá ước tính từ khoảng 2,7 tỷ đồng; căn khoảng 60 m² (phù hợp gia đình trẻ có con) từ 3,7 tỷ đồng; căn khoảng 85 m² (phù hợp gia đình nhiều thế hệ) từ 4,5 tỷ đồng. Các mức giá chỉ mang tính tham khảo từ giá dự kiến; tùy loại hình và thời điểm giao dịch.

Một điểm nhấn khác của dự án là hệ thống 39 tiện ích nội khu kết hợp phong cách kiến trúc Nhật Bản và công nghệ Smarthome. Các tiện ích nổi bật bao gồm hồ bơi đáy kính trên cao, phòng gym, khu yoga, khu vui chơi trẻ em an toàn, đường dạo bộ và công viên cây xanh giúp đáp ứng nhu cầu vận động, thư giãn của cư dân ở mọi lứa tuổi. Bên cạnh đó, việc tích hợp ứng dụng công nghệ căn hộ thông minh (Smarthome) giúp nâng cao sự tiện nghi và an toàn trong sinh hoạt hằng ngày.

Với vị trí kết nối tại Tam Bình, cơ cấu sản phẩm đa dạng và hệ tiện ích được quy hoạch đồng bộ, Happy One Elite là một lựa chọn đáng cân nhắc đối với khách hàng đang tìm kiếm căn hộ an cư lâu dài tại TP.HCM.