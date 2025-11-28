Ấn Độ hợp tác với quốc tế xây trung tâm AI, trị giá 11 tỷ USD

Một liên doanh giữa tập đoàn Reliance Industries của Ấn Độ và các công ty Canada, Mỹ sẽ đầu tư 11 tỷ USD để phát triển trung tâm dữ liệu trí tuệ nhân tạo (AI) tại thành phố Visakhapatnam, bang Andhra Pradesh, Đông Nam Ấn Độ.

Chính quyền bang Andhra Pradesh ngày 26/11 cho biết dự án kéo dài 5 năm, xây dựng trung tâm AI công suất 1 gigawatt. Liên doanh Digital Connexion gồm Reliance, tập đoàn đa quốc gia Brookfield của Canada và công ty đầu tư bất động sản Digital Realty của Mỹ.

Trên nền tảng mạng xã hội X, Thủ hiến bang Andhra Pradesh, ông N. Chandrababu Naidu cho biết dự án sẽ thúc đẩy việc làm, đổi mới và đầu tư công nghệ toàn cầu.

Trong khi đó, tuyên bố của bang Andhra Pradesh nêu rõ dự án quan trọng này sẽ góp phần khẳng định vị thế của bang là điểm đến hàng đầu về hạ tầng số và khả năng điện toán thế hệ mới.

Trong thời gian gần đây, nhu cầu về các công cụ và giải pháp AI tại Ấn Độ tăng mạnh, với dự kiến hơn 900 triệu người dùng Internet vào cuối năm nay. Trước đó, Google cũng thông báo sẽ đầu tư 15 tỷ USD trong 5 năm để xây trung tâm dữ liệu và cơ sở AI cũng tại thành phố Visakhapatnam. Đây là dự án lớn nhất của hãng ngoài Mỹ. Ngoài ra, nhiều công ty AI của Mỹ khác như Anthropic, OpenAI và Perplexity cũng đang mở rộng hoạt động tại Ấn Độ.