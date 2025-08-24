Ấn Độ tạm ngừng dịch vụ chuyển phát bưu kiện đến Mỹ

(Ảnh: Gemini)

Chính phủ Ấn Độ thông báo sẽ tạm thời ngừng dịch vụ chuyển phát bưu kiện đến Mỹ bởi các quy định thuế quan mới do Tổng thống Donald Trump áp đặt chưa rõ ràng. Động thái này diễn ra chỉ chưa đầy 1 tuần trước khi Washington sẽ chấm dứt quy định miễn thuế đối với một số bưu kiện nhỏ có giá trị thấp, dự kiến có hiệu lực từ ngày 29/8.

Bộ Truyền thông Ấn Độ cho biết sắc lệnh hành pháp được ban hành vào tháng 7 yêu cầu các hãng vận chuyển hoặc các bên đủ thẩm quyền do chính quyền Mỹ phê duyệt phải thu và nộp thuế quan. Tuy nhiên, một số quy trình quan trọng liên quan đến việc chỉ định các bên có thẩm quyền và cơ chế thu, nộp thuế vẫn chưa được xác định rõ.

(Ảnh: VisavVrge)

Do đó, Cục Bưu chính Ấn Độ sẽ tạm thời ngừng nhận tất cả các loại bưu kiện gửi đến Mỹ kể từ ngày 25/8, ngoại trừ thư từ, tài liệu và quà tặng có giá trị tối đa 100 USD. Bộ Truyền thông Ấn Độ cũng nhấn mạnh rằng các mặt hàng này sẽ tiếp tục được tiếp nhận và vận chuyển đến Mỹ khi có thêm hướng dẫn rõ ràng từ Cục Hải quan và Bưu điện Mỹ (CBP và USPS).

Động thái trên diễn ra sau các biện pháp tương tự của các dịch vụ bưu chính và hãng vận chuyển ở châu Âu.

Thông báo của chính quyền Ấn Độ về việc tạm ngừng dịch vụ chuyển phát bưu kiện đến Mỹ (Ảnh: Bhaskar English)

Hãng bưu chính Pháp La Poste đã thông báo tạm ngừng hầu hết dịch vụ giao bưu kiện đến Mỹ từ ngày 25/8. Nguyên nhân là do những quy định mới của CBP ban hành vào ngày 15/8 khiến thời gian chuẩn bị rất hạn chế đối với các dịch vụ bưu chính châu Âu.

Trước đó, Mỹ tuyên bố sẽ bãi bỏ quy định miễn thuế đối với các bưu kiện nhỏ gửi đến nước này kể từ ngày 29/8.