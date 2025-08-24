Bất chấp sức "nóng" biên giới, Campuchia vừa công bố một chiến thắng kinh tế

Campuchia đã báo cáo tổng cộng 4,08 triệu lượt hành khách hàng không quốc tế trong bảy tháng đầu năm 2025, tăng gần 16% so với cùng kỳ năm ngoái, Tân Hoa Xã dẫn báo cáo của Cục Hàng không Dân dụng Campuchia (SSCA)

Theo đó, tổng cộng 31 hãng hàng không quốc tế và nội địa đã khai thác 37.492 chuyến bay đến ba sân bay quốc tế của vương quốc này trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 7 năm nay, tăng 16% so với cùng kỳ năm ngoái.

Báo cáo cho biết thêm rằng quốc gia Đông Nam Á này cũng ghi nhận mức tăng 28% về khối lượng hàng hóa vận chuyển bằng đường hàng không lên 47.218 tấn.

"Campuchia dự kiến sẽ đón khoảng 7,5 triệu lượt hành khách hàng không trong toàn bộ năm 2025, tăng 20% so với mức 6,24 triệu lượt vào năm 2024", Quốc vụ khanh kiêm Người phát ngôn của SSCA Sinn Chanserey Vutha cho biết.

Ông tin tưởng rằng Sân bay quốc tế Siem Reap Angkor, được đưa vào sử dụng chính thức vào tháng 11/2023, và Sân bay quốc tế Techo, dự kiến hoạt động vào ngày 9/9, sẽ giúp thu hút thêm nhiều hãng hàng không và hành khách quốc tế đến Campuchia.

Quốc gia Đông Nam Á này hiện có ba sân bay quốc tế đang hoạt động. Đó là Sân bay Quốc tế Phnom Penh, Sân bay Quốc tế Siem Reap Angkor và Sân bay Quốc tế Sihanouk.

Ở thời điểm xung đột biên giới vừa leo thang (cuối tháng 7/2025), nhiều cơ quan ngoại giao đồng loạt nâng cảnh báo và khuyến nghị tránh khu vực biên giới Thái Lan - Campuchia. Khi đó, Bộ Ngoại giao Anh (FCDO) cập nhật khẩn, đồng thời cảnh báo các điểm du lịch gần tranh chấp.

Cùng đó, Bộ Ngoại giao Singapore (MFA) kêu gọi hoãn mọi chuyến đi tới khu vực biên giới và theo dõi sát thông tin địa phương; truyền thông Singapore cũng dẫn lại khuyến cáo này. Hoa Kỳ nâng cảnh báo Level 2 – Exercise Increased Caution với ghi chú "Do Not Travel" tới các khu vực dọc biên do xung đột vũ trang; Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Bangkok phát đi thông báo riêng yêu cầu tránh di chuyển trong phạm vi 50 km tính từ biên giới.

Sau thỏa thuận ngày 28/7, hầu hết khuyến cáo đã được cập nhật nhưng vẫn duy trì mức thận trọng cao quanh vùng biên. Australia xác nhận lệnh ngừng bắn song nhấn mạnh an ninh "khó lường", khuyến nghị né khu vực tranh chấp.

Cùng với đó, Canada cũng bổ sung thông tin ngừng bắn và tiếp tục cảnh báo rủi ro biến động dọc biên. MFA Singapore tiếp tục ra tuyên bố theo dõi, sau cuộc họp GBC bất thường đầu tháng 8, trong khi FCDO và Bộ Ngoại giao Mỹ giữ cảnh báo tránh khu vực biên giới đến khi tình hình ổn định hơn. Nói cách khác, so với giai đoạn đỉnh điểm, nội dung khuyến cáo đã phản ánh ngừng bắn, nhưng chưa hạ mức rủi ro ở biên giới.