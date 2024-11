Ăn hạt chia hàng ngày có tác dụng bất ngờ gì cho cơ thể?

Hạt chia có hình dạng giống hạt vừng, thường phải ngâm nước trước khi sử dụng, tính trương nở rất cao. Ăn hạt chia đúng cách bạn sẽ có được nhiều lợi ích cho sức khỏe. Theo Epochtimes , bạn sẽ nhận được 5 tác dụng khi ăn hạt chia đúng cách mỗi ngày.

Hạt chia thường phải ngâm nước trước khi sử dụng (Nguồn ảnh: Epochtimes)

Cung cấp omega-3 giúp bảo vệ tim mạch

Chuyên gia dinh dưỡng người Đài Loan (Trung Quốc) Thái Nghi Phương tại Trung tâm tư vấn dinh dưỡng Keyi cho biết, hạt chia chứa nhiều axit alpha-linolenic, một loại axit béo omega-3.

Axit béo omega-3 tác dụng chống viêm và có thể làm chậm quá trình viêm mãn tính trong cơ thể con người. Chúng cũng có thể giúp hạ huyết áp, ngăn ngừa đông máu, bảo vệ hệ thống tim mạch và ngăn ngừa đột quỵ.

Axit béo omega-3 được chuyển hóa thành EPA và DHA trong cơ thể con người giúp hệ tuần hoàn thông suốt, còn DHA có thể cải thiện tình trạng suy giảm trí nhớ. Tuy nhiên, axit béo omega-3 nguồn gốc từ thực vật không được chuyển hóa hiệu quả như dầu cá. Vì vậy, nếu có nhu cầu cải thiện trí nhớ, chuyên gia Thái Nghi Phương khuyên nên dùng dầu cá.

Kiểm soát đường huyết và cholesterol

Hạt chia chứa nhiều chất xơ. Một thìa cà phê nhỏ, khoảng 5 gam hạt chia chưa ngâm sẽ có hàm lượng chất xơ tương đương với một đĩa bắp cải nhỏ khoảng 100 gam.

Phần lớn chất xơ trong hạt chia là chất xơ hòa tan trong nước nên khi hạt chia hút nước sẽ trương nở và chuyển thành dạng đặc như thạch. Chất xơ hòa tan trong nước có thể làm chậm quá trình tiêu hóa và hấp thu đường, ổn định lượng đường trong máu sau bữa ăn, giảm sự hấp thu cholesterol trong ruột và bài tiết cholesterol xấu.

Giúp chống lão hóa và ngăn ngừa ung thư

Nhiều gốc tự do trong cơ thể có thể làm tổn thương các tế bào, đẩy nhanh quá trình lão hóa và tăng nguy cơ mắc bệnh. Những chất dinh dưỡng chống oxy hóa trong hạt chia có thể làm giảm tác hại do các gốc tự do gây ra và đạt được mục đích chống lão hóa và ngăn ngừa ung thư.

Tốt cho xương

Hạt chia rất giàu chất dinh dưỡng quan trọng cho sức khỏe của xương như canxi và magiê. Nhiều nghiên cứu cho thấy bổ sung đủ canxi và magie giúp duy trì mật độ xương tốt. Canxi và magie còn giúp hạ huyết áp, thư giãn cơ bắp, ổn định tinh thần, chuyển hóa tryptophan thành melatonin, từ đó giúp dễ ngủ.

Giảm cân

Hạt chia giàu chất xơ và protein, đây là hai chất giúp giảm cân hiệu quả. Loại hạt này giúp bạn no lâu, lượng calo thấp nên bạn có thể giảm ăn vặt hoặc ăn các thực phẩm giàu năng lượng, từ đó đạt hiệu quả kiểm soát được cân nặng.

(Nguồn: Epochtimes)