An Khang đóng cửa toàn bộ điểm bán Hà Nội: “Giấc mơ” mở 2.000 nhà thuốc của Thế giới Di động đang ở đâu?

Theo báo cáo Xu hướng cửa hàng bán lẻ hiện đại (Modern Trade) do Q&Me công bố, chuỗi nhà thuốc An Khang của Thế giới Di động (MWG) hiện không còn có mặt tại Hà Nội. Thực tế, trên trang chủ của nhà thuốc này, thông tin của các chi nhánh ở Hà Nội đều đã biến mất.

Cũng theo báo cáo từ Q&Me, chuỗi này hiện có 326 cửa hàng trong đó có 77 cửa hàng tại TP.HCM và số còn lại nằm ở các tỉnh, thành khác. Việc An Khang không còn duy trì sự hiện diện tại Hà Nội là dấu hiệu cho thấy những thay đổi chiến lược sâu sắc trong nội bộ doanh nghiệp hoặc áp lực cạnh tranh quá lớn từ các đối thủ.

“Giấc mơ” 2.000 điểm bán đang ở đâu?

Nhà thuốc An Khang có tiền thân là chuỗi Phúc An Khang, được thành lập từ năm 2002. Trong suốt hơn một thập kỷ đầu tiên, Phúc An Khang duy trì hoạt động chủ yếu tại TP.HCM với quy mô nhỏ.

Năm 2017 đánh dấu cột mốc quan trọng khi tập đoàn Thế Giới Di Động – một trong những “đại gia” trong ngành bán lẻ điện thoại và điện máy chính thức mua lại 49% cổ phần của Phúc An Khang với giá trị chuyển nhượng 62 tỷ đồng. Sau thương vụ này, chuỗi được đổi tên thành Nhà thuốc An Khang và bắt đầu hành trình mở rộng theo chiến lược chuỗi bán lẻ hiện đại.

Trong năm 2022, MWG từng đặt mục tiêu đầy tham vọng là mở rộng chuỗi nhà thuốc An Khang lên 2.000 cửa hàng trên toàn quốc vào cuối năm 2023. Chiến lược này được hiện thực hóa bằng tốc độ mở mới hơn 100 cửa hàng mỗi tháng, giúp chuỗi cán mốc 510 điểm bán chỉ trong nửa đầu năm 2022.

Tuy nhiên, đến cuối năm 2022, tốc độ mở rộng bắt đầu chững lại khi các vấn đề về hiệu quả kinh doanh bộc lộ rõ. Doanh thu trung bình mỗi cửa hàng chỉ đạt khoảng 400–500 triệu đồng/tháng, trong khi theo ông Đoàn Văn Hiểu Em - Thành viên HĐQT MWG, mức hòa vốn ước tính là 550 triệu đồng. Kết quả, An Khang không đạt được kỳ vọng ban đầu. Tính đến cuối năm 2023, chuỗi chỉ có 527 cửa hàng – chưa đầy 1/3 so với mục tiêu đề ra.

Thậm chí, trong năm 2024, MWG buộc phải tái cấu trúc mạnh mẽ, cắt giảm số lượng nhà thuốc còn 326 cửa hàng, và duy trì mức này đến quý I/2025.

Tính đến hết quý I/2025, MWG đã lỗ lũy kế hơn 1.033 tỷ đồng từ An Khang. Cụ thể, trong năm 2022, chuỗi này ghi nhận mức lỗ 306,2 tỷ đồng; năm 2023 lỗ tiếp 342,9 tỷ đồng; năm 2024 tiếp tục lỗ 346,7 tỷ đồng và riêng quý I/2025 đã lỗ thêm 31,2 tỷ đồng.

Dù vậy, tập đoàn vẫn chưa từ bỏ tham vọng phát triển dài hạn với chuỗi này. Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 26/4/2025 của MWG, ông Đoàn Văn Hiểu Em cho biết, An Khang hiện đã tìm ra các công thức vận hành hiệu quả hơn trong năm 2024, sau khi chuỗi phải điều chỉnh chiến lược vì ảnh hưởng từ suy thoái hậu Covid-19.

Mặt khác, khi được hỏi về lý do An Khang chưa triển khai dịch vụ tiêm chủng – vốn đang được một số chuỗi dược phẩm trong và ngoài nước khai thác, ông Nguyễn Đức Tài, Chủ tịch HĐQT MWG, khẳng định đây là vấn đề “khó nói” và chưa thấy mô hình nào tương tự tại các nước ông từng đi qua.

Ông Tài thẳng thắn chia sẻ: “Tốt nhất nhà thuốc tập trung bán thuốc cho ngon lành, bán đúng thuốc, đúng toa, bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng”.

Kỳ Thư