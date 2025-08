An Khang Real phân phối chính thức biệt thự đảo Retreat Island – Eco Retreat

An Khang Real phân phối chính thức biệt thự đảo Retreat Island

Với thế mạnh và kinh nghiệm đã triển khai phân phối nhiều dự án bất động sản quy mô lớn và bài bản, Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư Bất động sản An Khang đã xây dựng được mạng lưới khách hàng cao cấp ở đa dạng dòng sản phẩm: nghỉ dưỡng, trung tâm, second home… Do đó, công ty xác định dành sự tập trung để phân tích chuyên sâu và đồng hành phát triển cùng các dự án bền vững, tạo ra môi trường sống chất lượng cao mà Nhà sáng lập Ecopark đang theo đuổi.

Biệt thự đảo Retreat Island của nhà sáng lập Ecopark gây ấn tượng tại thị trường miền Nam

Chia sẻ về sự chuẩn bị kỹ lưỡng để phân phối Retreat Island, phân khu mới tại Eco Retreat do nhà sáng lập Ecopark phát triển – ông Lê Vũ Trường An, Tổng giám đốc An Khang Real cho biết, đội ngũ An Khang Real mong muốn mang những dòng sản phẩm đặc biệt, khan hiếm, có giá trị ở và đầu tư cao đến cho tệp khách hàng chất lượng mà công ty đã chăm sóc trong nhiều năm qua. "Khi đặt chân đến các khu đô thị mà Ecopark từng phát triển, như Ecopark Hưng Yên hay Eco Central Park tại Nghệ An, chúng tôi hiểu được giá trị sống, giá trị thương hiệu của những phân khu được định vị mang tính biểu tượng của Ecopark. Do đó, chúng tôi đã đặt trọng tâm vào việc thấu hiểu và gia tăng trải nghiệm để truyền tải chính xác giá trị của Biệt thự đảo Retreat Island đến khách hàng", ông Trường An nói.

Theo ông An, đó cũng là điểm kết nối giữa tầm nhìn phát triển của An Khang và định hướng của nhà sáng lập Ecopark - trao cho cư dân không gian sống được thiên nhiên bao bọc, vừa là nơi ở, vừa là không gian tái tạo sâu, bền vững.

Retreat Island và sức hấp dẫn, diệu kì của mặt nước

Phân khu biệt thự đảo tại Eco Retreat.

Chắt lọc những giải pháp quy hoạch và nuôi dưỡng nguồn nước, bản thiết kế của Retreat Island vừa có được dòng chảy thuận tự nhiên dẫn từ nước sông Bến Lức vào nội khu, được làm sạch và lọc thủy sinh để vừa trở thành yếu tố cảnh quan đắt giá, vừa trở thành liệu pháp retreat mỗi ngày dành cho cư dân trên từng nhánh đảo. Quy hoạch của Retreat Island chú trọng tính chất riêng tư, biệt lập của tổng thể phân khu với các không gian xung quanh, và của riêng từng biệt thự ngay trong chính phân khu đảo. Trong đó, 11ha mặt nước đóng vai trò vừa là cảnh quan, vừa là đường biên mềm mại để gìn giữ sự riêng tư cho gia chủ.

Dòng nước phù sa được lắng lọc, làm sạch trước khi chảy qua từng ngôi nhà

Ông Nguyễn Đức Cảnh, đại diện nhà sáng lập Ecopark cho biết dòng nước chính là điểm khởi phát và nuôi lớn rất nhiều nền văn mình. Từ sông Nile (Ai Cập), Hoàng Hà (Trung Quốc) cho đến Seine (Pháp), những dòng nước góp phần tạo nên những nền văn minh rực rỡ trong quá khứ và những siêu đô thị hiện đại. Giữa thời đại đô thị hóa và bùng nổ dân số như hiện nay, sống giữa thiên nhiên với mặt nước, cây xanh bao bọc là lựa chọn không thể bỏ lỡ của người giàu khắp nơi trên thế giới.

Từ dòng nước sông Bến Lức, nhà sáng lập dùng phương pháp lắng lọc thủy sinh để làm sạch. Nước cũng phải chảy qua dòng suối với hàng nghìn viên đá, đóng vai trò như "bộ lọc", trước khi luân chuyển đến từng ngôi nhà. Dòng nước là sinh khí giúp chăm sóc sức khỏe, chữa lành, thư giãn đồng thời nuôi dưỡng hệ thực vật, sinh vật toàn khu.

Một căn biệt thự với thiết kế hài hòa giữa thiên nhiên

Toàn khu biệt thự đảo Retreat Island 35ha gồm 483 căn biệt thự song lập, đơn lập, đơn lập rẻ quạt, dinh thự. Mật độ xây dựng chiếm 18% - thấp nhất toàn khu đô thị. Nằm biệt lập với một con đường kết nối duy nhất để kiểm soát an ninh chặt chẽ 24/7, Retreat Island có sự riêng tư tuyệt đối giữa trái tim của đại đô thị. Thiết kế tại đây ưu tiên chiều sâu trải nghiệm view ra mặt nước để từng không gian của gia chủ đều mang tính kết nối sâu sắc với thiên nhiên. Chủ nhân Retreat Island còn có thể tiếp cận các khu vườn chủ đề retreat quanh đảo bằng thuyền kayak, tạo cảm giác di chuyển nội khu như trong resort riêng tư. Cách sắp đặt từng biệt thự được tính toán để tránh ánh nhìn trực diện vào nhau, đề cao sự thoải mái nhưng riêng tư dành cho gia chủ.

Bể bơi điện phân muối phục vụ riêng cư dân Retreat Island

Tại khu vực trung tâm của Retreat Island là Clubhouse rộng 2800m2 với hệ thống phòng gym, bể bơi điện phân muối, nhà hàng, cà phê phục vụ riêng dành cho cư dân biệt thự đảo. Khi bước qua cánh cổng của Retreat Island, cư dân trở về với cộng đồng riêng tư đồng điệu. Nhưng đặc quyền của cư dân biệt thự đảo không chỉ là sự riêng tư, mà còn dễ dàng kết nối đến hệ tiện ích retreat chung của toàn khu đô thị thông qua chuỗi liên hoàn các khu vườn retreat theo chủ đề và rừng retreat rộng 50ha bao quanh.