Ngày 14/10, Tổng thống Donald Trump cho biết chính quyền của ông đang xem xét chấm dứt các giao dịch liên quan đến dầu ăn với Trung Quốc để đáp trả việc Bắc Kinh không mua đậu nành Mỹ.

Tổng thống Mỹ viết trên mạng xã hội Truth Social: “Tôi tin rằng việc Trung Quốc cố tình không mua đậu nành của Mỹ, gây khó khăn cho nông dân trồng đậu nành, là một động thái kinh tế mang tính thù địch.

Chính quyền của tôi đang cân nhắc chấm dứt kinh doanh dầu ăn với Trung Quốc và những yếu tố thương mại khác để đáp trả. Ví dụ, Mỹ có thể dễ dàng tự sản xuất dầu ăn, không cần phải mua từ Trung Quốc”.

Trong quá khứ, Trung Quốc là khách hàng lớn nhất của đậu nành Mỹ. Chỉ tính riêng trong năm 2024, Trung Quốc mua khoảng 27 triệu tấn đậu nành Mỹ trị giá gần 12,8 tỷ USD, theo CNBC.

Nhưng giữa lúc chiến tranh thương mại âm ỉ, Trung Quốc đã ngừng hoàn toàn nhập khẩu đậu nành Mỹ kể từ tháng 5. Thay vào đó, Bắc Kinh tìm kiếm nguồn cung từ những quốc gia ở Nam Mỹ.

Ở chiều ngược lại, xuất khẩu dầu ăn đã qua sử dụng của Trung Quốc lập kỷ lục vào năm 2024, trong đó Mỹ chiếm 43%.

Dầu ăn đã qua sử dụng (UCO) đã trở thành một điểm nóng tại Mỹ trong năm qua, khi tình trạng nhập khẩu UCO được sử dụng để sản xuất nhiên liệu diesel tái tạo đã làm dấy lên lo ngại rằng nông dân trồng đậu nành Mỹ đang bỏ lỡ cơ hội đáp ứng nhu cầu thị trường.

Chính quyền Trump đã bắt đầu giảm bớt các ưu đãi đối với việc nhập khẩu dầu ăn từ nước ngoài, đặc biệt sau khi dầu ăn giá rẻ từ Trung Quốc tràn vào Mỹ. Theo Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ, lượng dầu ăn nhập khẩu từ quốc gia châu Á này đã đạt mức cao kỷ lục vào năm 2024.

Những bình luận mang tính đe dọa của ông Donald Trump được đưa ra trong bối cảnh nông dân Mỹ đang chịu ảnh hưởng nặng nề do giá nông sản thấp và việc Trung Quốc né tránh mua đậu nành Mỹ.

Chính quyền Donald Trump đã cam kết sẽ giảm bớt khó khăn cho người nông dân bằng một gói hỗ trợ, mặc dù kế hoạch này đã bị đình trệ do chính phủ đóng cửa. Tuy nhiên, nhiều nông dân vẫn nhấn mạnh rằng điều họ mong muốn là một thỏa thuận thương mại ổn định với Trung Quốc, hơn là nhận các khoản trợ cấp ngắn hạn.

Trong những ngày gần đây, ông Donald Trump liên tục đưa ra đưa ra những lời đe dọa nhắm vào Trung Quốc, khiến thị trường lo ngại về quá trình đàm phán thương mại giữa hai nước.

Ngày 10/10, chứng khoán Mỹ cũng xảy ra tình trạng bán tháo sau khi ông Donald Trump dọa áp thuế bổ sung 100% lên hàng hóa Trung Quốc để trả đũa các biện pháp kiểm soát xuất khẩu đất hiếm mới của Bắc Kinh.

Tuy nhiên, tới ngày 12/10, ông Trump lại tỏ ý muốn trấn an thị trường về căng thẳng thương mại giữa hai nước. Ông viết trên mạng xã hội: “Đừng lo về Trung Quốc, mọi chuyện sẽ ổn!”.



