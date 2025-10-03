Ăn món này, người đàn ông qua đời vì đường trong máu mất kiểm soát, bác sĩ nhắc: 3 thứ không ngọt nhưng rất hại với người tiểu đường!

Người đàn ông đó là ông Vương, khoảng 60 tuổi, sống tại Quảng Đông, (Trung Quốc). Mấy ngày trước, ông đột ngột đau bụng, khó thở rồi hôn mê ngay tại nhà. Gia đình vội vã gọi xe cấp cứu, tưởng ông bị đột quỵ nhưng lại được nghe cụm từ xa lạ: hôn mê tăng thẩm thấu do tiểu đường.

Theo bác sĩ cấp cứu, đây là một biến chứng cực kỳ nguy hiểm khiến lượng đường trong máu tăng cao mất kiểm soát, gây mất nước nghiêm trọng, rối loạn điện giải và cuối cùng dẫn đến tử vong. Dù đội ngũ y bác sĩ cố gắng hết sức vẫn không thể cứu được ông Vương, ông qua đời ngay trong đêm.

Ảnh minh họa

Điều khiến người thân sốc hơn cả là ông Vương vốn ăn chay trường nhiều tháng, tuyệt đối không đụng đến thịt. Bởi ông cho rằng chỉ cần không ăn đồ ngọt, tránh luôn cả thịt sẽ giúp kiểm soát bệnh tiểu đường. Tuy nhiên, mấy năm liên tục ngày nào ông cũng ăn rất nhiều các món củ giàu tinh bột như các loại khoai, sắn, củ mài... làm thực phẩm chính. Kiêng thịt nhưng ông thích mua sẵn các món chay giả mặn để bớt thèm, chủ yếu làm bằng đậu phụ. Nguy hiểm hơn, món nào ông cũng thích chế biến nhiều dầu mỡ để bớt "nhạt mồm".

Cứ như vậy, đường huyết của ông Vương ngày càng tăng, mỡ máu cũng cao. Ông lại chủ quan, không chịu đường huyết thường xuyên, tin vào chế độ ăn "lành mạnh" của mình nên lười đi tái khám. Thậm chí, khi thấy cơ thể có các dấu hiệu bất thường thì mặc định do mình ăn chay, có tuổi nên mệt mỏi. Cuối cùng, dẫn tới kết quả đau lòng.

3 thực phẩm không ngọt nhưng ăn nhiều cực nguy hiểm với người tiểu đường

Cũng theo bác sĩ cấp cứu cho ông Vương, tiểu đường là bệnh mạn tính, bản thân nó không trực tiếp gây tử vong nhưng biến chưng của bệnh thì có. Nếu không kiểm soát tốt, người bệnh dễ đối diện biến chứng nguy hiểm tính mạng như suy thận, mù lòa, nhồi máu cơ tim, đột quỵ, hôn mê tăng thẩm thấu...

Bác sĩ nhắc nhở, không chỉ đường, bánh kẹo... mới nguy hiểm, còn có những món ăn không hề ngọt, vốn lành mạnh nhưng bệnh nhân tiểu đường ăn nhiều lại cực hại. Ví dụ như:

1. Rau củ chứa nhiều tinh bột

Khoai tây, khoai lang, khoai mỡ… vốn được xem là thực phẩm lành mạnh, nhưng với người tiểu đường lại tiềm ẩn rủi ro nếu ăn nhiều. Lượng tinh bột cao trong chúng chuyển hóa thành glucose rất nhanh, khiến đường huyết tăng vọt chỉ sau bữa ăn. Ăn liên tục có thể đẩy bệnh nhân vào tình trạng hôn mê tăng thẩm thấu cực nguy hiểm. Nhất là nếu chế biến nhiều dầu mỡ.

Ảnh minh họa

Cơ chế này xảy ra vì cơ thể không kịp sử dụng hết lượng đường được giải phóng. Đường tích tụ trong máu lâu ngày sẽ phá hủy mạch máu, làm tổn thương thận, mắt và tim. Nếu vẫn muốn ăn, người bệnh phải giảm lượng tinh bột khác trong bữa và kết hợp nhiều rau có chỉ số đường huyết thấp.

2. Các sản phẩm chế biến từ đậu nành

Đậu phụ, tàu hũ ky hay chả chay là nguồn protein phổ biến, đặc biệt với người ăn chay. Tuy nhiên, khi chiên hoặc nướng, chúng hút nhiều dầu mỡ, khiến hàm lượng chất béo tăng đột biến. Kết quả là carbohydrate bị giữ lại trong dạ dày lâu hơn, đường huyết không tăng ngay mà tăng muộn nhưng kéo dài khó kiểm soát.

Không chỉ vậy, nhiều món chay từ đậu nành chế biến sẵn thường chứa muối, bột ngọt và dầu ở mức cao. Đây là yếu tố làm nặng thêm tình trạng kháng insulin và rối loạn chuyển hóa. Về lâu dài, người tiểu đường ăn thường xuyên sẽ dễ bị biến chứng tim mạch và thận.

3. Thực phẩm chiên rán nhiều dầu mỡ

Đồ chiên rán như gà rán, khoai tây chiên, nem rán thường được coi là "không ngọt", nhưng lại ẩn chứa một lượng lớn chất béo bão hòa và chất béo chuyển hóa. Những chất này làm giảm độ nhạy của insulin, khiến đường trong máu khó kiểm soát. Người tiểu đường ăn nhiều đồ chiên rán sẽ dễ bị rối loạn mỡ máu, làm tình trạng bệnh nặng hơn.

Ảnh minh họa

Ngoài ra, quá trình chiên ở nhiệt độ cao còn tạo ra nhiều hợp chất độc hại có thể gây viêm mạn tính trong cơ thể. Viêm mạn tính là yếu tố làm tăng nguy cơ biến chứng tim mạch và tổn thương mạch máu ở người tiểu đường. Vì vậy, dù không có vị ngọt, thực phẩm chiên rán vẫn cực kỳ nguy hiểm nếu lạm dụng.