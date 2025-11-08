"Ẩn số" về căn biệt thự của Đoàn Di Băng giữa Đà Lạt

Nhắc đến Đoàn Di Băng, cư dân mạng thường nhớ ngay đến hình ảnh một nữ doanh nhân giàu có với những khối tài sản khổng lồ. Cũng chính vì vậy, mỗi khi cô chia sẻ về cuộc sống hay những không gian riêng, dân mạng lại được dịp xôn xao. Trong số đó, căn biệt thự giữa rừng thông Đà Lạt có lẽ là nơi gây tò mò nhất - không chỉ vì vẻ đẹp nên thơ mà còn bởi sự kín tiếng hiếm thấy từ chính chủ nhân.

Theo chia sẻ từ Đoàn Di Băng vào năm 2022, căn biệt thự tọa lạc giữa rừng thông, được xây dựng như một chốn nghỉ dưỡng riêng tư của gia đình. Đây là nơi để cô "trốn" khỏi ồn ào phố thị, tận hưởng khí trời se lạnh và khung cảnh mơ màng của cao nguyên. Biệt thự gồm 3 tầng, cả tầng hầm, mang phong cách hiện đại nhưng vẫn giữ nét ấm cúng, hòa mình với thiên nhiên, đúng chất Đà Lạt.

Chồng của Đoàn Di Băng từng tiết lộ, công trình này là món quà anh dành tặng vợ, như cách bù đắp cho những thiệt thòi cô từng trải qua. Chỉ một chi tiết nhỏ nhưng lại thu hút sự chú ý của đông đảo cư dân mạng.

Điểm khiến căn biệt thự này trở nên khác biệt chính là vị trí hoàn toàn tách biệt, nằm giữa đồi thông, hướng ra không gian thoáng đãng và xanh mướt. Qua những hình ảnh ít ỏi từng được chia sẻ, biệt thự phủ đầy kính, đón nắng tự nhiên, tạo cảm giác mở và gần gũi với thiên nhiên - hệt như một "ngôi nhà trong mơ" giữa lòng Đà Lạt.

Trong một bài đăng, Đoàn Di Băng từng từng viết: "Cảm giác nghỉ dưỡng trong nhà mình nó sướng lắm mọi người ạ. Mọi người nghỉ dưỡng Đà Lạt nhớ ghé nhà Băng ở thử nha." Câu nói tưởng đùa vui nhưng lại khiến dân mạng càng thêm tò mò: căn nhà ấy rốt cuộc có gì đặc biệt đến thế?

Đáng chú ý, dù thoải mái chia sẻ về cuộc sống riêng hay những khối tài sản khác như giá trị các căn biệt thự, số tiền chi cho phần thiết kế không gian, số tiền để mua các món đồ sử dụng trong gia đình... thế nhưng gia đình Đoàn Di Băng gần như chưa từng nhắc đến giá trị của căn biệt thự này. Không ai biết nó đáng giá bao nhiêu, chỉ biết rằng qua từng chi tiết được hé lộ - từ thiết kế đến cảm xúc mà chủ nhân gửi gắm - đây có lẽ là nơi chứa đựng nhiều tâm huyết và ý nghĩa hơn bất kỳ con số nào có thể đo đếm.