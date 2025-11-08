Trước khi khoá/ ẩn tài khoản Facebook 1,9 triệu người theo dõi, Đoàn Di Băng (Phạm Thị Thanh Thuý, sinh năm 1990) thường xuyên cập nhật các hoạt động của mình và gia đình lên MXH, bao gồm cả những màn khoe của chấn động. Một trong số đó là lần đi mua 100 cây vàng.

Theo đó, vào ngày vía Thần Tài năm 2021 , vợ chồng Đoàn Di Băng mua 100 cây vàng lấy vía. Giá vàng miếng SJC thời điểm đó là khoảng 55,65 - 56,35 triệu đồng/lượng. Điều này đồng nghĩa với việc cặp đôi đã chi từ 5,5 - 5,6 tỷ đồng để mua 100 cây vàng.

Đoàn Di Băng mua 100 cây vàng vào ngày vía Thần Tài năm 2021

Thời điểm đó, màn mua vàng của Đoàn Di Băng nhận về luồng ý kiến trái chiều. Người ấn tượng nhiều, kẻ chê bai cũng không ít vì cho rằng mua vàng ngày vía Thần Tài chỉ là tượng trưng, lấy vía nên mua nhiều thì như vậy thì giá sẽ cao hơn ngày thường.

Ngay ngày hôm sau, vàng giảm giá, nhiều netizen đã vào trang cá nhân của Đoàn Di Băng để bày tỏ sự hả hê. Đáp lại, nữ đại gia cho hay: "Tụi nó cười tôi vì hôm nay giá vàng xuống các bạn ạ. Các bạn nghĩ hôm qua mình mua, hôm nay đi bán hay gì mà các bạn vui sớm vậy?" .

Năm 2022 - thời điểm vàng lên giá 71 triệu , Đoàn Di Băng cũng chụp ảnh mang vàng ra ngắm, nói đùa là sẽ mang tặng cho em gái. Lần này, cô vẫn đăng lại những ảnh trước kia.

Bài đăng của Đoàn Di Băng năm 2022 (Ảnh chụp màn hình)

Đến tháng 5/2024, khi giá vàng miếng SJC đã lên mức 91,2 triệu đồng/lượng , mua vào 88,9 triệu đồng/lượng thì Đoàn Di Băng úp mở chuyện đem vàng đi bán chốt lời. Cô nói rằng mình vừa "chôm" của chồng mớ vàng miếng đi bán kiếm lãi để ra oai với bạn bè.

Sau bài đăng đó, Đoàn Di Băng có bán không và bán bao nhiêu cây vàng, chốt lời bao nhiêu thì không được cập nhật.

Năm 2024, Đoàn Di Băng tiếp tục đăng ảnh 100 cây vàng và cho biết sẽ đi bán 1 ít (Ảnh chụp màn hình)

Đến hiện tại, câu chuyện 100 cây vàng của Đoàn Di Băng bất ngờ được chú ý trở lại. Ngày 7/11/2025, giá vàng miếng SJC mua vào được niêm yết ở mức 146,4 triệu đồng/lượng, bán ra ở mức 148,4 triệu đồng/lượng. Tức là 100 cây vàng của Đoàn Di Băng mua vào năm 2021 sẽ có giá trị hiện tại là khoảng gần 15 tỷ đồng.

Trước đây, Đoàn Di Băng cũng nhiều lần công khai từng tiết lộ việc thu về lãi khủng từ việc mua đồng hồ và túi xách hàng hiệu.

Năm 2022, Đoàn Di Băng chia sẻ thông tin chiếc đồng hồ đính kim cương Patek Philippe được mua với giá 6,1 tỷ của mình đã tăng giá lên đến 9,4 tỷ. Tính sơ qua, nếu chốt lời luôn “nữ đại gia quận 7” sẽ thu về lợi nhuận lên đến 3,3 tỷ - con số bằng cả mấy năm đi làm của nhiều người. Song thời điểm đó, Đoàn Di Băng không xác nhận việc có chốt lời hay không.

Đoàn Di Băng từng khoe lời hơn 3 tỷ khi mua chiếc đồng hồ hàng hiệu

