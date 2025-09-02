Ấn tượng với công nghệ truy xuất nguồn gốc sản phẩm của TH true MILK

Công nghệ blockchain giúp nhà sản xuất kể câu chuyện thật về sản phẩm

Trên thị trường quốc tế, nhất là các nước phát triển và nghiêm ngặt về quản lý thực phẩm, việc truy xuất nguồn gốc sản phẩm đã trở thành quy định pháp lý và tiêu chuẩn cạnh tranh bắt buộc. Sau sự cố bệnh bò điên (BSE) gây chấn động vào đầu những năm 2000, Nhật Bản đã nhanh chóng ban hành "Đạo luật truy xuất nguồn gốc thịt bò" vào năm 2003. Theo đó, mỗi con bò Wagyu danh tiếng đều được gắn một mã ID 10 chữ số để giám sát toàn bộ vòng đời, từ trang trại đến bàn ăn. Thậm chí, quốc gia này còn áp dụng cả kỹ thuật so khớp DNA để đảm bảo tính chính xác tuyệt đối của dữ liệu, ngăn chặn gian lận.

Hàn Quốc cũng đã triển khai một hệ thống pháp lý nghiêm ngặt sau khủng hoảng 2007-2008, yêu cầu công khai nguồn gốc nông sản và thịt tại các điểm kinh doanh. Từ năm 2020, hệ thống truy xuất nguồn gốc ứng dụng mã QR thông minh (Smart Food QR) trên nền tảng cơ sở dữ liệu liên ngành đã được phổ biến rộng rãi, tạo ra một mạng lưới thông tin minh bạch.

Trong khi đó, tại Việt Nam, sự thiếu hụt thông tin xác thực về nguồn gốc sản phẩm từ lâu đã là một thách thức dai dẳng đối với chuỗi cung ứng nội địa và là mối quan tâm hàng đầu của người tiêu dùng - trong đó có ngành hàng sữa vốn đòi hỏi tiêu chuẩn an toàn cao nhất và liên quan trực tiếp đến sức khỏe người dùng, đặc biệt là trẻ em.

Tại khu trưng bày Khởi nghiệp Kiến quốc (thuộc Triển lãm Thành tựu kinh tế xã hội đất nước hành trình 80 năm Độc lập, Tự do, Hạnh phúc, 28/8-5/9/2025, Trung tâm Triển lãm Việt Nam - Hà Nội) - nơi hội tụ tinh hoa kinh tế và tôn vinh các doanh nghiệp tư nhân có đóng góp cho sự phát triển đất nước, Tập đoàn TH - nhà sản xuất sữa tươi sạch và thực phẩm sạch hàng đầu, với nhiều dấu mốc và thành tựu vì sức khỏe cộng đồng trong 15 năm qua, cùng những đóng góp quan trọng cho ngành sữa Việt Nam và lĩnh vực dinh dưỡng người Việt - đã tạo dấu ấn khác biệt khi trình làng việc ứng dụng công nghệ blockchain giúp truy xuất nguồn gốc sản phẩm phẩm bằng mã QR. Công nghệ truy xuất này giúp theo dõi chi tiết quy trình 12 bước sản xuất sữa tươi sạch TH true MILK, liệu trên nền tảng NDA Trace - giải pháp truy xuất nguồn gốc sản phẩm của Hiệp hội Dữ liệu quốc gia (NDA). TH là doanh nghiệp sữa tiên phong cung cấp đầy đủ dữ liệu cho NDA Trace.

TH true MILK tiên phong ứng dụng mã QR công nghệ blockchain, giúp người tiêu dùng giám sát toàn bộ hành trình của ly sữa từ trang trại đến bàn ăn.

Với công nghệ truy xuất nguồn gốc, mỗi lô sản phẩm của TH true MILK được gắn một mã định danh duy nhất, giúp theo dõi toàn bộ hành trình từ khâu nguyên liệu, sản xuất… đến tay người tiêu dùng. Mọi thao tác tạo ra và lưu hành sản phẩm trong chuỗi cung ứng đều được ghi nhận và xác thực, không thể làm giả, không thể chỉnh sửa. Đây là công nghệ đáp ứng chuẩn quốc tế GS1 và tương thích với hệ thống xác thực, truy xuất toàn cầu - EBSI Trace 4EU, hỗ trợ toàn diện cho doanh nghiệp kết nối chuỗi cung ứng xuyên biên giới.

Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình trải nghiệm truy xuất nguồn gốc sản phẩm sữa TH true MILK Topkid của Tập đoàn TH tại Triển lãm thành tựu kinh tế - xã hội toàn quốc.

Tại khu vực trưng bày, khách tham quan có thể truy xuất nguồn gốc sản phẩm một cách trực quan bằng cách quét mã QR trên sản phẩm sữa tươi TH true MILK. Khi truy cập ở tab "Truy xuất nguồn gốc", người tiêu dùng có thể tìm hiểu đầy đủ thông tin từ các bữa ăn của bò sữa, thời gian ăn, loại nguyên liệu, thời điểm vắt sữa và quy trình sản xuất. Tất cả thông tin được công khai, minh bạch theo đúng quy trình sản xuất sữa tươi sạch 12 bước tiêu chuẩn quốc tế của TH true MILK.

Kết quả trả về cũng bao gồm đầy đủ thông tin khác về lô sữa được xác thực, định danh trên nền tảng NDA Trace như: nguồn gốc nguyên liệu sữa tươi, sản xuất, trọng lượng, thành phần, hàm lượng dinh dưỡng, hạn sử dụng, hướng dẫn sử dụng, quy cách đóng gói…

Quy trình 12 bước sản xuất sữa tươi sạch TH true MILK

Người tiêu dùng được hưởng lợi trực tiếp

Ứng dụng hệ thống truy xuất nguồn gốc là cách nhà sản xuất minh bạch hóa nguồn gốc nguyên liệu của sản phẩm đồng thời trao quyền kiểm tra và kiểm soát cho người tiêu dùng. Giờ đây, chỉ với một vài thao tác đơn giản trên một thiết bị thông minh, người tiêu dùng nói chung, các bậc phụ huynh nói riêng, đã có thể tự mình kiểm chứng và đưa ra quyết định lựa chọn sản phẩm tốt cho sức khỏe dựa trên dữ liệu xác thực.

Chỉ vài thao tác đơn giản, người dùng đã có thể truy xuất đến từng ngọn cỏ, bữa ăn của bò sữa, thời gian vắt sữa, sản xuất, phân phối,...

Giới thiệu về giải pháp công nghệ này, Anh hùng Lao động Thái Hương - Nhà sáng lập Tập đoàn TH cho biết: "Tất cả dữ liệu sản xuất và truy xuất nguồn gốc sản phẩm thì TH đã có và chuẩn hóa ngay từ ngày đầu đi vào hoạt động, bây giờ số hóa để tiếp tục phát triển công nghệ truy xuất nguồn gốc trên nền tảng blockchain."

Bà Thái Hương cho rằng: muốn có một thế hệ trẻ khỏe mạnh – trụ cột của quốc gia – như Tổng Bí thư Tô Lâm đã nhắn nhủ, phải bắt đầu từ nền tảng sức khỏe. Con người muốn khỏe thì phải có thực phẩm lành mạnh; sản phẩm thực phẩm chỉ tốt khi được làm từ nguyên liệu tốt. Do đó, kiểm soát và minh bạch nguồn gốc nguyên liệu của sản phẩm là điều kiện tiên quyết. Truy xuất nguồn gốc không chỉ là công cụ kỹ thuật, mà là bảo chứng cho chất lượng sản phẩm và sức khỏe người tiêu dùng.

Bước đi chiến lược này của TH được đánh giá là sẽ thiết lập một chuẩn cạnh tranh mới cho toàn ngành, khi sự minh bạch trở thành thước đo giá trị và lợi thế cạnh tranh cốt lõi. Đây là sự tiếp nối chuỗi giá trị và hành trình vì sự minh bạch của thị trường, vì sức khỏe cộng đồng mà TH đã kiên tâm theo đuổi trong suốt 15 năm qua.

Tính đến năm 2024, Tập đoàn TH đã đạt vị thế dẫn đầu thị trường sữa tươi thành thị với 51,9% thị phần. Con số này là kết quả tất yếu của 15 năm kiên định với giá trị cốt lõi Vì sức khỏe cộng đồng, tập trung phát triển vùng nguyên liệu, đàn bò sữa quy mô lớn và vận hành mô hình kinh tế tuần hoàn, khép kín "từ đồng cỏ xanh đến ly sữa sạch", đồng thời định vị thương hiệu bằng giá trị "Thật" (true) không thể lay chuyển.