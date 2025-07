An Việt Property trở thành Đại lý độc quyền phân khu Grand Oceania

Ngày 03/07 vừa qua đã diễn ra Lễ ký kết hợp tác chiến lược phát triển phân khu Grand Oceania, đánh dấu cột mốc quan trọng trong mối quan hệ gắn kết giữa CEO Group và An Việt Property. Tại sự kiện, đại diện hai bên khẳng định niềm tin mạnh mẽ vào tiềm năng bứt phá của phân khu Grand Oceania – biểu tượng sống động của phong cách nghỉ dưỡng Mỹ thời thượng. Sự hợp tác chiến lược này không chỉ mở ra một chương mới trong hành trình phát triển, mà còn hứa hẹn nâng tầm vị thế dự án trên bản đồ bất động sản nghỉ dưỡng cao cấp tại Việt Nam.

Đại diện CEO Group và Đại diện An Việt Property chính thức ký hợp tác phân phối độc quyền Grand Oceania

Grand Oceania - "Hawaii thu nhỏ" hiện diện tại trái tim Vân Đồn

Tọa lạc tại trái tim dự án Sonasea Vân Đồn Harbor City, Grand Oceania sở hữu vị trí "ưu việt" cùng kết nối hoàn hảo đến chuỗi tiện ích nội – ngoại khu. Phân khu biệt thự mang đậm phong cách nghỉ dưỡng Hawaii, tọa lạc bên cung đường biển dài 2,2km, gồm hơn 200 căn biệt thự và nhà phố biển. Sở hữu thế đất phong thủy hiếm có – lưng tựa núi Cái Bầu, hướng trọn vịnh Bái Tử Long biểu tượng của sự thịnh vượng, tài lộc hanh thông xuyên suốt 365 ngày. Là dự án tiên phong dòng villa biển "Beach at Home" nghỉ dưỡng bốn mùa, Grand Oceania mang đến không gian sống tinh tế, gần gũi thiên nhiên. Biệt thự sở hữu phòng khách mở hướng biển, đón trọn cảnh sắc vịnh Bái Tử Long, nơi núi rừng và đại dương hòa quyện.

Được thiết kế bởi các kiến trúc sư hàng đầu từ Aedas và Design Lab, biệt thự Grand Oceania gây ấn tượng với phong cách mở: ôm nắng, chạm gió, đón trọn không khí biển với điểm nhấn phòng khách vô cực trên tầng mái với kính tràn viền, không gian lý tưởng cho những buổi tiệc dưới trời sao. Từng căn biệt thự thấm đẫm tinh thần tự do và sắc màu sôi động của Hawaii mang đến nguồn cảm hứng sống bất tận cho mỗi chủ sở hữu.

Mặt bằng phân khu Biệt thự biển Grand Oceania

Từ vùng đệm đến điểm nóng: Vân Đồn thay đổi diện mạo sau sáp nhập

Việc sáp nhập tỉnh và tái cơ cấu bộ máy hành chính đã mở ra một chương mới cho Vân Đồn vươn mình trở thành đặc khu kinh tế trọng điểm, kết nối các trung tâm giao thương trong và ngoài nước. Grand Oceania nổi bật nhờ khả năng liên kết hạ tầng vượt trội: chỉ 10 phút đến cao tốc Hà Nội – Móng Cái và sân bay quốc tế Vân Đồn, 5 phút đến cảng Quốc tế Ao Tiên.

Nổi bật với hệ thống giao thông đồng bộ hiện đại, sở hữu hệ thống cao tốc, cảng tàu và sân bay quốc tế là tiền đề vững chắc để đưa Vân Đồn cất cánh toàn diện. Cảng hàng không quốc tế, kết nối với các trung tâm kinh tế, du lịch lớn trong và ngoài nước như TP. Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Nha Trang, Đà Nẵng, Thâm Quyến, Đài Bắc, Busan, Osaka, Sydney,... Trong tương lai, Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn sẽ là cánh cửa đón khách du lịch khắp nơi trên thế giới đến với Vân Đồn và đưa thương hiệu du lịch Vân Đồn đến gần hơn với du khách năm châu.

Đặc biệt, với quy hoạch Khu kinh tế Vân Đồn đến 2030, tầm nhìn 2050 cùng chính sách ưu đãi hấp dẫn, nơi đây không chỉ là điểm đến du lịch mà còn là không gian sống và làm việc lý tưởng cho giới chuyên gia và nhà đầu tư toàn cầu.

Tổng thể đại dự án Sonasea Vân Đồn Harbor City

Màn bắt tay hợp tác giữa CEO Group và An Việt Property tại phân khu Grand Oceania

Sự uy tín của CEO Group tại đại dự án Sonasea Vân Đồn không chỉ là lời khẳng định mà đã được chứng minh bằng hành trình kiến tạo bền vững suốt gần 30 năm. Từ những dấu ấn thành công trong lĩnh vực nghỉ dưỡng cho đến chuỗi thành tích nổi bật tại Vân Đồn, tập đoàn không ngừng khẳng định vị thế tiên phong. Việc hợp tác cùng các thương hiệu quản lý khách sạn danh tiếng toàn cầu như Accor, Wyndham là minh chứng rõ nét cho năng lực và tầm vóc của CEO Group khi có thể đáp ứng những tiêu chuẩn quốc tế khắt khe nhất về chất lượng, quy hoạch và thiết kế.

An Việt Property – Tổng đại lý độc quyền Grand Oceania, đơn vị phát triển TOP đầu tại thị Trường Quảng Ninh - Vân Đồn với hàng loạt thành tích đáng chú ý thông qua các dự án trọng điểm trong khu vực. Tận dụng kinh nghiệm thực chiến dày dạn và am hiểu sâu sắc thị trường, An Việt Property chính thức trở thành tổng đại lý độc quyền phân khu biệt thự Grand Oceania hợp tác cùng "ông lớn" CEO Group.

Sự kiện ký kết không chỉ là bước tiến thương mại, mà còn khẳng định tầm nhìn chiến lược dài hạn của cả hai đơn vị.

Hội tụ uy tín và bề dày kinh nghiệm từ hai đơn vị hàng đầu, Grand Oceania được kỳ vọng sẽ trở thành tâm điểm của dòng siêu biệt thự nghỉ dưỡng – điểm đến giải trí đẳng cấp bậc nhất tại Thủ phủ du lịch Việt Nam.