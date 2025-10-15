Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Anh em cựu chủ tịch Asanzo xin giảm nhẹ hình phạt

15-10-2025 - 11:10 AM | Doanh nghiệp

Trước đó, mức án mà TAND TP HCM tuyên phạt đối với các bị cáo được đánh giá là nhẹ hơn đáng kể so với đề nghị từ VKSND TP HCM.

Thông tin từ TAND TP HCM xác nhận sau phiên tòa sơ thẩm, hai bị cáo Phạm Văn Tam (cựu Chủ tịch HĐQT Công ty Asanzo) và Phạm Xuân Tình (cựu Tổng giám đốc Công ty Asanzo) đã có đơn kháng cáo, xin được giảm nhẹ hình phạt.

Trước đó, ngày 17-9, TAND TP HCM đã xét xử sơ thẩm, tuyên án đối với các bị cáo trong vụ án "Buôn lậu" và "Trốn thuế" xảy ra tại Công ty Asanzo.

Theo bản án, bị cáo Phạm Văn Tam (SN 1980) bị tuyên 4 năm 6 tháng tù về tội "Buôn lậu", phạt 2 tỉ đồng về tội "Trốn thuế" và 100 triệu đồng tiền phạt bổ sung. 

Bị cáo Phạm Xuân Tình (SN 1985) bị tuyên 2 năm 6 tháng tù về tội "Trốn thuế" cùng 50 triệu đồng tiền phạt bổ sung.

Anh em cựu chủ tịch Asanzo xin giảm nhẹ hình phạt- Ảnh 1.

Hai bị cáo nghe toà tuyên án

So với mức án mà đại diện VKSND TP HCM đề nghị trước đó, bản án của HĐXX nhẹ hơn đáng kể. 

Cụ thể, VKS từng đề nghị 10 - 12 năm tù đối với bị cáo Tam và 4 - 5 năm tù đối với bị cáo Tình. Đại diện VKS cho rằng các bị cáo là người đứng đầu doanh nghiệp nhưng vẫn cố ý phạm tội, gây ảnh hưởng xấu đến xã hội, nên cần xử lý nghiêm để răn đe. Đồng thời, VKS đánh giá không đủ căn cứ áp dụng tình tiết giảm nhẹ tích cực hợp tác cho bị cáo Tam, vì ông này phủ nhận hành vi buôn lậu ở giai đoạn đầu, gây khó khăn cho công tác điều tra.

Tuy nhiên, HĐXX nhận định hai bị cáo không có tình tiết tăng nặng, đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải và nộp lại toàn bộ số tiền liên quan. Trên cơ sở đó, tòa quyết định tuyên mức án thấp hơn nhiều so với đề nghị của VKS.

Tập đoàn Asanzo bị 'nhắc tên' vì nợ thuế hơn 52 tỷ đồng

Theo Trần Thái

Người Lao động

Từ Khóa:
asanzo

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Nhóm cổ đông đặc biệt sở hữu hơn 2,2 tỷ cổ phiếu Vingroup

Nhóm cổ đông đặc biệt sở hữu hơn 2,2 tỷ cổ phiếu Vingroup Nổi bật

Nền kinh tế thiệt hại hàng chục nghìn tỷ mỗi năm vì bão lũ, một DN Việt dùng dữ liệu và công nghệ "bắt mạch ông trời"

Nền kinh tế thiệt hại hàng chục nghìn tỷ mỗi năm vì bão lũ, một DN Việt dùng dữ liệu và công nghệ "bắt mạch ông trời" Nổi bật

Cổ phiếu VietJet phi như tên lửa, tài sản tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo cán mốc 4 tỷ USD

Cổ phiếu VietJet phi như tên lửa, tài sản tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo cán mốc 4 tỷ USD

11:02 , 15/10/2025
Sơ đồ hóa quá trình Shark Bình và đồng phạm chiếm đoạt tiền của 30.000 nhà đầu tư

Sơ đồ hóa quá trình Shark Bình và đồng phạm chiếm đoạt tiền của 30.000 nhà đầu tư

10:08 , 15/10/2025
Tasco ra mắt "Tasco Co-Club" - Không gian làm việc hiện đại dành cho hội viên VETC Loyalty

Tasco ra mắt "Tasco Co-Club" - Không gian làm việc hiện đại dành cho hội viên VETC Loyalty

10:00 , 15/10/2025
Chân dung người thay Shark Bình làm tổng giám đốc Tập đoàn NextTech

Chân dung người thay Shark Bình làm tổng giám đốc Tập đoàn NextTech

08:34 , 15/10/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên