Ánh Viên: “Viên trở lại không phải vì huy chương hay thắng thua, mà vì mình vẫn còn yêu bơi”

Sau gần 4 năm rời xa các giải đấu thể thao thành tích cao, Nguyễn Thị Ánh Viên bất ngờ trở lại đường đua xanh và gây chú ý khi giành 4 HCV tại Giải bơi - lặn tiền Đại hội Thể thao toàn quốc 2026. Tuy nhiên, nữ kình ngư khẳng định lần tái xuất này không xuất phát từ mục tiêu tìm kiếm huy chương hay chứng minh khả năng.

“4 năm rồi, Viên mới trở lại đường đua. Lần này, Viên trở lại không vì huy chương hay để chứng minh thắng thua, mà đơn giản vì Viên nhận ra mình vẫn còn rất yêu bơi. Viên muốn được bơi, được tập luyện, được sống lại với đam mê và lan tỏa tình yêu với đường đua xanh đến nhiều người hơn, đặc biệt là các bạn nhỏ. Mong rằng trên hành trình trở lại này, Viên vẫn sẽ nhận được sự yêu thương và đồng hành của mọi người”, Ánh Viên chia sẻ.

Ánh Viên trở lại thi đấu sau 4 năm (Ảnh: AV)

Tại Giải bơi - lặn tiền Đại hội Thể thao toàn quốc 2026 diễn ra ở TP.HCM từ ngày 29/9 đến 2/10, Ánh Viên khoác áo Trung tâm Thể dục thể thao Quốc phòng 4 và tham dự 4 nội dung. Nữ kình ngư giành chiến thắng ở cả 4 nội dung đăng ký.

Trong ngày thi đấu cuối, Ánh Viên lần lượt giành HCV ở nội dung 200m tự do nữ với thành tích 2 phút 06 giây 21 và 200m hỗn hợp cá nhân nữ với thời gian 2 phút 20 giây 85. Trước đó, cô cũng về nhất ở các nội dung 100m ngửa và 200m ngửa.

Màn tái xuất đánh dấu lần đầu tiên Ánh Viên trở lại một giải đấu thuộc hệ thống thể thao thành tích cao kể từ khi khép lại sự nghiệp vào cuối năm 2022. Trong những năm tháng đỉnh cao, Ánh Viên từng là gương mặt nổi bật của thể thao Việt Nam, sở hữu hàng loạt thành tích ở đấu trường khu vực và quốc tế. Cô giành tổng cộng 25 HCV, 8 HCB và 2 HCĐ tại SEA Games sau 5 lần tham dự.

Ở Đại hội Thể thao toàn quốc, Ánh Viên cũng từng tạo dấu ấn khi đăng ký thi đấu 21 nội dung và giành chiến thắng ở cả 21 nội dung. Những thành tích này giúp cô trở thành một trong những VĐV giàu thành tích nhất lịch sử thể thao Việt Nam.

Sau khi chia tay sự nghiệp thi đấu đỉnh cao, Ánh Viên chuyển hướng sang công tác đào tạo và lan tỏa kỹ năng bơi lội. Cô dành nhiều thời gian hướng dẫn trẻ em học bơi, đồng thời duy trì việc tập luyện.

Lần trở lại này vì thế không đơn thuần là câu chuyện về những tấm huy chương. Sau 4 năm, Ánh Viên một lần nữa đứng trên bục xuất phát, nhưng mục tiêu của cô đã khác. Nữ kình ngư trở lại để được bơi, được tập luyện và sống với niềm đam mê đã gắn bó với mình trong phần lớn cuộc đời.