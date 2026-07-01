Anthropic ra mắt Claude Sonnet 5: Ngang ngửa Opus 4.8 nhưng giá chỉ bằng một nửa

Anthropic vừa ra mắt Claude Sonnet 5 ngày 30/6, trở thành mô hình mặc định cho người dùng gói Free và Pro trên Claude.ai, đồng thời có mặt trên gói Max, Team, Enterprise. Mô hình cũng được tích hợp vào Claude Code và Claude Platform, nơi nhà phát triển gọi thông qua mã claude-sonnet-5.

Đây là bản nâng cấp cho Sonnet 4.6, dòng model tầm trung nằm giữa Haiku (nhỏ, rẻ) và Opus (lớn, đắt) trong hệ sinh thái Claude. Theo Anthropic, Sonnet 5 là phiên bản Sonnet có khả năng tự lên kế hoạch và hành động độc lập mạnh nhất từ trước đến nay: tự dùng trình duyệt, terminal, tự kiểm tra lại kết quả của chính mình mà không cần nhắc, những việc mà trước đây chỉ các mô hình lớn và đắt tiền hơn mới làm tốt.

Trên các bài đo hiệu năng tác vụ tự động (agentic coding), Sonnet 5 đạt 63,2 điểm phần trăm, vượt xa Sonnet 4.6 (58,1%) và áp sát Opus 4.8 (69,2%). Ở một bài đo về xử lý công việc tri thức, Sonnet 5 thậm chí nhỉnh hơn Opus 4.8. Anthropic mô tả đây là lần đầu Sonnet và Opus "cùng nằm trên một dải hiệu năng", thay vì Sonnet luôn thua xa Opus như các thế hệ trước.

Biểu đồ so sánh hiệu năng Claude Sonnet 5, Sonnet 4.6 và Opus 4.8 trên các bài đo BrowseComp và OSWorld-Verified - Ảnh: Anthropic

Điểm đáng chú ý nằm ở mức giá. Sonnet 5 mở bán với giá ưu đãi 2 USD/triệu token đầu vào và 10 USD/triệu token đầu ra (tương đương khoảng 52.500 đồng và 262.500 đồng) đến hết 31/8/2026, sau đó tăng lên mức tiêu chuẩn 3 USD và 15 USD/triệu token (khoảng 78.800 đồng và 393.900 đồng). Trong khi đó Opus 4.8 vẫn giữ giá 5 USD đầu vào và 25 USD đầu ra/triệu token (khoảng 131.300 đồng và 656.500 đồng), tức cao gấp rưỡi đến gấp đôi Sonnet 5. Anthropic cũng đổi sang bộ mã hóa token mới khiến cùng một đoạn văn bản có thể tốn nhiều token hơn trước (khoảng 1 đến 1,35 lần), nhưng hãng tính toán mức giá ưu đãi để chi phí thực tế gần như không đổi so với Sonnet 4.6.

Nhiều đối tác beta cho biết điểm khác biệt rõ nhất của Sonnet 5 là khả năng đi hết một tác vụ phức tạp thay vì dừng lại giữa chừng như các bản Sonnet cũ. Daniel Shepard, kỹ sư cấp cao tại Zapier, kể rằng ông giao cho Sonnet 5 một việc gồm hai bước: cập nhật hạng tài khoản trên Salesforce rồi gửi thông báo ra mắt cho khách hàng doanh nghiệp, và mô hình "hoàn thành trọn vẹn từ đầu đến cuối" trong khi trước đây việc này "hay bị đứt gánh giữa chừng". Sualeh Asif, đồng sáng lập Cursor, nhận xét mô hình "bám sát kế hoạch, tuân thủ quy ước code, hoàn thành các thay đổi nhiều bước gọn gàng" với chi phí hợp lý. Fabian Hedin, đồng sáng lập Lovable, nói Sonnet 5 "làm được nhiều việc hơn với ít bước hơn" và đặc biệt là "từ chối yêu cầu không an toàn một cách rõ ràng, nhất quán".

Về an toàn, Anthropic cho biết Sonnet 5 có tỷ lệ hành vi không mong muốn thấp hơn Sonnet 4.6, ít gây ảo giác (hallucination) và ít xu nịnh người dùng hơn, đồng thời tốt hơn trong việc từ chối yêu cầu độc hại và chống lại các đòn tấn công chèn lệnh (prompt injection). Tuy nhiên tỷ lệ hành vi lệch chuẩn của Sonnet 5 vẫn cao hơn Opus 4.8 và Claude Mythos Preview, hai mô hình mạnh nhất của hãng.

Vì Sonnet 5 có khả năng làm các tác vụ liên quan an ninh mạng tốt hơn đôi chút so với bản tiền nhiệm, dù vẫn không thể tạo ra một đoạn mã khai thác lỗ hổng hoàn chỉnh trong bài kiểm tra trên trình duyệt Firefox 147, Anthropic vẫn bật sẵn cơ chế giám sát an ninh mạng theo thời gian thực cho mô hình này, tương tự Opus 4.7 và 4.8. Mức giám sát này lỏng hơn so với Fable 5, mô hình mạnh nhất của Anthropic hiện vẫn đang bị chính phủ Mỹ tạm ngừng cấp quyền truy cập với lý do lo ngại nguy cơ bị lợi dụng cho mục đích tấn công mạng.

So sánh tỷ lệ hành vi lệch chuẩn giữa các mô hình Claude - Ảnh: Anthropic

Sonnet 5 ra mắt trong bối cảnh các hãng AI lớn đồng loạt chạy đua về mô hình giá rẻ phục vụ tác vụ tự động, sau khi OpenAI tung GPT-5.6 Sol và Google ra Gemini 3.5 Flash với cùng định hướng. Thời điểm ra mắt cũng trùng với giai đoạn Anthropic chuẩn bị niêm yết, sau khi công ty nộp hồ sơ bảo mật lên Ủy ban Chứng khoán Mỹ (SEC) từ đầu tháng 6.

Claude Sonnet 5 đã có mặt trên toàn bộ các gói của Claude.ai, Claude Code và Claude Platform kể từ ngày 30/6. Giá ưu đãi 2 USD/10 USD mỗi triệu token áp dụng đến hết 31/8/2026, trước khi chuyển sang mức giá tiêu chuẩn 3 USD/15 USD mỗi triệu token.