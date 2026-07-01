Bỏ học đại học, làm startup chưa đầy 4 năm đã bán 60 tỷ USD: Chàng trai 25 tuổi biến Elon Musk thành khách hàng lớn nhất đời mình

Giữa tháng 6 vừa qua, Thung lũng Silicon chứng kiến một trong những thương vụ thâu tóm lớn nhất và thần tốc nhất lịch sử ngành trí tuệ nhân tạo (AI). SpaceX, tập đoàn hàng không vũ trụ do tỷ phú Elon Musk dẫn dắt, đã chính thức đạt thỏa thuận hoán đổi cổ phiếu trị giá lên tới 60 tỷ USD để mua lại Anysphere, công ty đứng sau Cursor-trình biên dịch mã nguồn bằng AI đang làm mưa làm gió trong giới lập trình.

Thương vụ bom tấn này không chỉ khẳng định tham vọng bá chủ công nghệ của Elon Musk, mà còn chính thức ghi danh Aman Sanger, một chàng trai gốc Ấn 25 tuổi, cùng các bạn học cũ tại Viện Công nghệ Massachusetts (MIT) vào câu lạc bộ những tỷ phú tự thân trẻ nhất hành tinh.

Từ cậu bé mê code 14 tuổi đến tỷ phú công nghệ sở hữu tài sản hàng tỷ USD

Hành trình của Aman Sanger là minh chứng sống động cho thế hệ doanh nhân công nghệ trẻ, những người sinh ra và lớn lên trong kỷ nguyên số hóa mạnh mẽ. Sinh ra trong một gia đình nhập cư gốc Ấn có truyền thống hiếu học tại Mỹ, Aman sớm bộc lộ niềm đam mê đặc biệt với những dòng mã lệnh ngay từ khi mới 14 tuổi. Cha của anh, ông Arvind Sanger, là một cựu sinh viên xuất sắc của IIT Bombay danh giá và Đại học Tulane, một nền tảng gia đình vững chắc giúp định hình tư duy logic và tinh thần khởi nghiệp cho Aman từ sớm.

Trải qua những năm tháng trung học xuất sắc tại trường Horace Mann danh tiếng ở New York, Aman Sanger thẳng tiến bước vào MIT vào năm 2018 để theo học ngành Khoa học Máy tính. Tại giảng đường đại học khắc nghiệt bậc nhất thế giới này, Aman không chỉ tích lũy kiến thức mà còn xây dựng được những mối quan hệ định mệnh. Anh đã gặp gỡ Michael Truell, Sualeh Asif và Arvid Lunnemark. Bốn chàng trai trẻ tuổi, chung chí hướng, đã bắt đầu nung nấu những ý tưởng điên rồ về việc thay đổi cách thế giới viết phần mềm.

Trước khi dấn thân hoàn toàn vào con đường khởi nghiệp, Aman đã kịp trang bị cho mình một hồ sơ năng lực đáng mơ ước với các kỳ thực tập kỹ sư phần mềm tại Google, trợ lý đầu tư tại quỹ phòng hộ khổng lồ Bridgewater Associates và làm việc tại You.com. Những trải nghiệm quý giá này giúp anh nhận ra một khoảng trống khổng lồ trong thị trường phát triển phần mềm: các lập trình viên đang tốn quá nhiều thời gian cho các tác vụ lặp đi lặp lại thay vì tư duy kiến trúc hệ thống.

Năm 2022, khi cơn sốt AI bắt đầu nhen nhóm, bốn người bạn quyết định đưa ra quyết định táo bạo nhất cuộc đời: bỏ học tại MIT để thành lập Anysphere. Với vai trò là Giám đốc vận hành (COO), Aman Sanger chính là chất keo kết dính, biến những thuật toán phức tạp của các đồng sáng lập thành một mô hình kinh doanh có sức tăng trưởng hủy diệt.

Ban đầu, con đường của nhóm sáng lập Anysphere không hề trải đầy hoa hồng. Sản phẩm đầu tay của họ là một công cụ thiết kế bằng AI đã thất bại nhanh chóng khi không tìm được chỗ đứng trên thị trường. Không nản lòng, nhóm nhanh chóng chuyển hướng và dồn toàn lực vào việc xây dựng một trình soạn thảo mã nguồn tích hợp AI sâu sắc. Tháng 3 năm 2023, Cursor chính thức ra mắt toàn cầu.

Về bản chất, Cursor được xây dựng trên nền tảng mã nguồn mở VS Code cực kỳ phổ biến của Microsoft. Tuy nhiên, sự khác biệt nằm ở chỗ nhóm của Aman Sanger đã biến nó thành một "trợ lý phi công" siêu đẳng nhờ AI. Không chỉ dừng lại ở việc gợi ý dòng code tiếp theo như các công cụ thông thường, Cursor có khả năng đọc hiểu toàn bộ cấu trúc kho lưu trữ mã nguồn của doanh nghiệp, tự động sửa lỗi, tối ưu hóa hiệu năng và thậm chí là tự viết các tính năng phức tạp chỉ từ những câu lệnh bằng ngôn ngữ tự nhiên của con người.

Đường cong tăng trưởng của Cursor khiến những nhà đầu tư sừng sỏ nhất tại Thung lũng Silicon cũng phải ngỡ ngàng. Trong khi các công ty SaaS (phần mềm dạng dịch vụ) truyền thống phải mất trung bình từ 7 đến 10 năm để đạt mốc doanh thu 100 triệu USD, Cursor chỉ mất chưa đầy 3 năm để vượt mốc doanh thu định kỳ hàng năm (ARR) lên tới 1 tỷ USD vào tháng 11 năm 2025.

Tính đến nay, công cụ này đã thu hút hàng triệu lập trình viên trên toàn cầu, phục vụ cho hơn 50.000 doanh nghiệp lớn nhỏ, trong đó có cả những gã khổng lồ công nghệ như Nvidia, Adobe, Uber, Shopify và PayPal. Sự tiện dụng và hiệu quả vượt trội của Cursor đã tạo ra một làn sóng chuyển dịch mạnh mẽ, buộc các kỹ sư phần mềm phải thừa nhận rằng họ không thể làm việc thiếu công cụ này.

Phía sau cái gật đầu 60 tỷ USD từ Elon Musk và ván cờ lớn của SpaceX

Thương vụ sáp nhập thế kỷ được hé lộ lần đầu vào tháng 4 năm 2026 khi hai bên đạt được thỏa thuận khung ban đầu: SpaceX có quyền chọn mua lại Cursor với giá 60 tỷ USD, hoặc hai bên sẽ hợp tác chiến lược trị giá 10 tỷ USD. Đến giữa tháng 6 năm 2026, SpaceX đã chính thức thực hiện quyền chọn thâu tóm toàn bộ Cursor trong một thương vụ hoán đổi cổ phiếu trị giá 60 tỷ USD, dự kiến hoàn tất hoàn toàn vào quý III năm nay.

Quyết định này của Elon Musk đã biến bốn chàng trai Gen Z ngoài 20 tuổi trở thành những tỷ phú USD mới của thế giới. Sau thương vụ, khối tài sản ròng cá nhân của Aman Sanger ước tính sẽ tăng vọt lên mức 2,7 tỷ USD, một con số không tưởng đối với một người trẻ mới chỉ bước sang tuổi 25.

Nhưng tại sao Elon Musk lại sẵn sàng bỏ ra một số tiền khổng lồ như vậy để mua lại một công cụ viết code? Câu trả lời nằm ở tầm nhìn dài hạn của Musk đối với hệ sinh thái AI và hàng không vũ trụ của mình.

Hiện tại, cả SpaceX và xAI (công ty phát triển trợ lý ảo Grok) đều đang cần những bước đột phá về năng lực lập trình để vận hành các hệ thống siêu phức tạp, từ việc phóng tên lửa Starship đến việc huấn luyện các mô hình ngôn ngữ lớn.

Theo báo cáo từ Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC), đội ngũ AI của SpaceX đã phối hợp chặt chẽ với nhóm nghiên cứu của Cursor để đồng huấn luyện một mô hình AI biên dịch thế hệ mới. Mô hình này sẽ sớm được tích hợp sâu vào hệ sinh thái của Cursor và Grok, tạo ra một lợi thế cạnh tranh tuyệt đối cho các doanh nghiệp của Musk trước các đối thủ nặng ký như Microsoft hay Google.

Bên cạnh đó, việc thâu tóm Cursor giúp SpaceX tự chủ hoàn toàn về mặt công nghệ lập trình tự động hóa, tránh sự phụ thuộc vào các nền tảng của bên thứ ba trong bối cảnh cuộc chiến giành giật tài nguyên tính toán và nhân tài AI đang diễn ra khốc liệt hơn bao giờ hết.

*Nguồn: Fortune, BI