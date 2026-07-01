Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Từ khoá World Cup có đột biến

| | Kinh tế số

Theo dữ liệu Cốc Cốc Research, lượng tìm kiếm các từ khóa chứa "World Cup" kể từ ngày khai mạc tăng 1.550% so với một tháng trước giải đấu, trong khi nhóm từ khóa chủ đề "Bóng đá" tăng 480%.

Từ khoá World Cup có đột biến- Ảnh 1.

Dữ liệu cũng cho thấy người dùng chủ yếu tìm kiếm các thông tin cần cập nhật theo thời gian thực như lịch thi đấu, bảng xếp hạng và kết quả thi đấu trong suốt vòng bảng.

Nhu cầu tìm kiếm tăng mạnh ngay từ đầu khai mạc

Theo dữ liệu Cốc Cốc, tổng lượng tìm kiếm thuộc top 1.000 từ khóa chủ đề bóng đá đạt 16,6 triệu lượt trong giai đoạn trong giai đoạn từ khi bắt đầu giải đến hết vòng bảng. Lượng tìm kiếm tăng mạnh từ ngày khai mạc World Cup và duy trì ở mức cao trong suốt các vòng bảng, phản ánh nhu cầu theo dõi diễn biến giải đấu của người hâm mộ trong nước.

Người hâm mộ Việt ưu tiên cập nhật thông tin theo thời gian thực

Trong các nhóm chủ đề được tìm kiếm nhiều nhất, từ khóa liên quan đến “bảng xếp hạng & các bảng đấu” dẫn đầu với khoảng 4,9 triệu lượt (chiếm 29,4%), theo sau là “trận đấu & các cặp đối đầu” với khoảng 4,4 triệu lượt (chiếm 26,4%) và “lịch thi đấu” với khoảng 2 triệu lượt (chiếm 12,1%). Đáng chú ý, “lịch thi đấu world cup 2026” là từ khóa được tìm kiếm nhiều nhất trong toàn bộ chủ đề bóng đá.

Xu hướng này cũng được phản ánh qua mức độ tương tác với tính năng Tìm kiếm theo chủ đề Bóng đá (Cốc Cốc Football). Trong thời gian diễn ra World Cup, lượng tương tác với tính năng này tăng 531% so với giai đoạn trước giải đấu.

Messi và Ronaldo dẫn đầu mức độ quan tâm

Dữ liệu tìm kiếm cho thấy các trận đấu có sự góp mặt của Bồ Đào Nha và Argentina nhận được nhiều sự quan tâm của người hâm mộ Việt Nam. Cả ba trận đấu của Bồ Đào Nha tại vòng bảng đều lọt top 10 trận được tìm kiếm nhiều nhất, trong khi Argentina góp mặt với hai trận.

Ở cấp độ cá nhân, Lionel Messi là cầu thủ được tìm kiếm nhiều nhất trong giai đoạn vòng bảng. Theo sau lần lượt là Cristiano Ronaldo, Neymar Junior, Erling Haaland, Kylian Mbappe và Lamine Yamal. Sự xuất hiện của Lamine Yamal bên cạnh các cầu thủ giàu kinh nghiệm cho thấy sự quan tâm của người dùng đối với các tài năng trẻ tại giải đấu.

Các nền tảng phát sóng ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng trong mùa World Cup

Theo số liệu từ trình duyệt Cốc Cốc, VTVgo (nền tảng phát sóng chính thức của VTV) ghi nhận mức truy cập trung bình ngày tăng hơn 8 lần (812%) so với một tháng trước giải đấu. Các nền tảng tiếp sóng khác cũng tăng trưởng với TV360 tăng 126% và FPT Play tăng 88%.

Có thể thấy, nhu cầu theo dõi trực tiếp các trận đấu đã trở thành một phần không thể thiếu trong trải nghiệm mùa World Cup của người hâm mộ Việt, kéo theo lượng truy cập tăng mạnh trên cả nền tảng giữ bản quyền lẫn các kênh tiếp sóng.

Linh Chi

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Bí ẩn quanh làn sóng khóa tài khoản Claude tại Trung Quốc

Bí ẩn quanh làn sóng khóa tài khoản Claude tại Trung Quốc Nổi bật

Chip nhớ khan hiếm trong làn sóng AI

Chip nhớ khan hiếm trong làn sóng AI Nổi bật

Anthropic ra mắt Claude Sonnet 5: Ngang ngửa Opus 4.8 nhưng giá chỉ bằng một nửa

Anthropic ra mắt Claude Sonnet 5: Ngang ngửa Opus 4.8 nhưng giá chỉ bằng một nửa

10:20 , 01/07/2026
Bỏ học đại học, làm startup chưa đầy 4 năm đã bán 60 tỷ USD: Chàng trai 25 tuổi biến Elon Musk thành khách hàng lớn nhất đời mình

Bỏ học đại học, làm startup chưa đầy 4 năm đã bán 60 tỷ USD: Chàng trai 25 tuổi biến Elon Musk thành khách hàng lớn nhất đời mình

10:12 , 01/07/2026
Thị trường sáng tạo nội dung số ngày càng phát triển mạnh

Thị trường sáng tạo nội dung số ngày càng phát triển mạnh

07:18 , 01/07/2026
Bạn vẫn đang dùng AI như chatbot? Xu hướng mới là vibe working - để AI làm luôn cả quy trình

Bạn vẫn đang dùng AI như chatbot? Xu hướng mới là vibe working - để AI làm luôn cả quy trình

15:57 , 30/06/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên