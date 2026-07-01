Phát hiện giao dịch 1 tỷ đồng từ bán sim kích hoạt sẵn: Nam thanh niên SN 1996 bị điều tra

Bộ Công an thông tin, ngày 23/6 vừa qua, qua công tác nắm tình hình, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng cộng nghệ cao, Công an tỉnh Đồng Tháp đã phối hợp Công an xã Tân Long kiểm tra hành chính số nhà 257B, ấp Tân Phong, xã Tân Long, tỉnh Đồng Tháp, do Phạm Hải Đăng, sinh năm 1996 làm chủ.

Tại đây, cảnh sát phát hiện 2.000 thẻ sim của nhà mạng viễn thông Local đã được kích hoạt sẵn thông tin chủ thuê bao, 1 khẩu súng và 7 viên đạn cùng nhiều tang vật khác có liên quan.

Làm việc với Cơ quan Công an, Đăng khai: Số sim đã được kích hoạt sẵn thông tin chủ thuê bao trên là mua trên mạng xã hội, sau đó đem về sàng lọc lại để lựa chọn những sim còn sử dụng được, có đăng ký thông tin tài khoản zalo để đem bán cho các trang mạng xã hội với số tiền 15.000 đồng/sim.

Tang vật thu giữ tại nhà Đăng (Ảnh: Bộ Công an).

Với cách thức trên, Đăng đã mua khoản 10.000 sim và bán ra khoản 8.000 sim, trong đó 4.000 - 5.000 sim có tài khoản zalo, thu lợi bất chính khoảng 1 tỷ đồng.

Khẩu súng được Đăng đặt mua với giá 13 triệu đồng trên mạng xã hội vào tháng 11/2025 sau đó đem về cất giữ.

Công an đang làm việc Đăng về hành vi mua, bán tài khoản sim kích hoạt sẵn và khẩu súng (Ảnh: Bộ Công an).

Hiện vụ việc đang được Cơ quan Công an tiếp tục điều tra làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.