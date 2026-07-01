Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Phát hiện giao dịch 1 tỷ đồng từ bán sim kích hoạt sẵn: Nam thanh niên SN 1996 bị điều tra

| | Kinh tế số

Phát hiện giao dịch 1 tỷ đồng từ bán sim kích hoạt sẵn: Nam thanh niên SN 1996 bị điều tra

Phạm Hải Đăng bị cáo buộc đã bán ra khoản 8.0000 sim, trong đó 4- 5.000 sim có tài khoản zalo, thu lợi bất chính khoảng 1 tỷ đồng.

Bộ Công an thông tin, ngày 23/6 vừa qua, qua công tác nắm tình hình, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng cộng nghệ cao, Công an tỉnh Đồng Tháp đã phối hợp Công an xã Tân Long kiểm tra hành chính số nhà 257B, ấp Tân Phong, xã Tân Long, tỉnh Đồng Tháp, do Phạm Hải Đăng, sinh năm 1996 làm chủ.

Tại đây, cảnh sát phát hiện 2.000 thẻ sim của nhà mạng viễn thông Local đã được kích hoạt sẵn thông tin chủ thuê bao, 1 khẩu súng và 7 viên đạn cùng nhiều tang vật khác có liên quan.

Làm việc với Cơ quan Công an, Đăng khai: Số sim đã được kích hoạt sẵn thông tin chủ thuê bao trên là mua trên mạng xã hội, sau đó đem về sàng lọc lại để lựa chọn những sim còn sử dụng được, có đăng ký thông tin tài khoản zalo để đem bán cho các trang mạng xã hội với số tiền 15.000 đồng/sim.

Phát hiện giao dịch 1 tỷ đồng từ bán sim kích hoạt sẵn: Nam thanh niên SN 1996 bị điều tra- Ảnh 1.

Tang vật thu giữ tại nhà Đăng (Ảnh: Bộ Công an).

Với cách thức trên, Đăng đã mua khoản 10.000 sim và bán ra khoản 8.000 sim, trong đó 4.000 - 5.000 sim có tài khoản zalo, thu lợi bất chính khoảng 1 tỷ đồng.

Khẩu súng được Đăng đặt mua với giá 13 triệu đồng trên mạng xã hội vào tháng 11/2025 sau đó đem về cất giữ.

Phát hiện giao dịch 1 tỷ đồng từ bán sim kích hoạt sẵn: Nam thanh niên SN 1996 bị điều tra- Ảnh 2.

Công an đang làm việc Đăng về hành vi mua, bán tài khoản sim kích hoạt sẵn và khẩu súng (Ảnh: Bộ Công an).

Hiện vụ việc đang được Cơ quan Công an tiếp tục điều tra làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo Duy Anh

doisongphapluat.nguoiduatin.vn

Từ Khóa:
giao dịch

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Bí ẩn quanh làn sóng khóa tài khoản Claude tại Trung Quốc

Bí ẩn quanh làn sóng khóa tài khoản Claude tại Trung Quốc Nổi bật

Chip nhớ khan hiếm trong làn sóng AI

Chip nhớ khan hiếm trong làn sóng AI Nổi bật

Từ hôm nay 1/7: Người dân có tài khoản VNeID mức 2 sẽ thấy thêm một thông tin quan trọng, cần đặc biệt lưu ý

Từ hôm nay 1/7: Người dân có tài khoản VNeID mức 2 sẽ thấy thêm một thông tin quan trọng, cần đặc biệt lưu ý

11:16 , 01/07/2026
Từ khoá World Cup có đột biến

Từ khoá World Cup có đột biến

10:34 , 01/07/2026
Anthropic ra mắt Claude Sonnet 5: Ngang ngửa Opus 4.8 nhưng giá chỉ bằng một nửa

Anthropic ra mắt Claude Sonnet 5: Ngang ngửa Opus 4.8 nhưng giá chỉ bằng một nửa

10:20 , 01/07/2026
Bỏ học đại học, làm startup chưa đầy 4 năm đã bán 60 tỷ USD: Chàng trai 25 tuổi biến Elon Musk thành khách hàng lớn nhất đời mình

Bỏ học đại học, làm startup chưa đầy 4 năm đã bán 60 tỷ USD: Chàng trai 25 tuổi biến Elon Musk thành khách hàng lớn nhất đời mình

10:12 , 01/07/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên