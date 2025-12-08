Áo dài cưới của Tiên Nguyễn được làm từ tơ sen hiếm bậc nhất Việt Nam!

Đám cưới Tiên Nguyễn

Stylist Kye Nguyễn cho biết cảm hứng chủ đạo của lễ cưới là hình ảnh hoa sen – biểu tượng của sự thuần khiết, mộc mạc nhưng thanh tao. Gia đình cô dâu vốn trân trọng các giá trị truyền thống nên mong muốn những trang phục mang tinh thần thuần Việt, sử dụng chất liệu tự nhiên và mang chiều sâu văn hoá.

Nhà thiết kế Minh Hạnh đã chọn tơ sen làm chất liệu chính cho áo dài của Tiên Nguyễn. Đây là loại tơ được kéo hoàn toàn thủ công, đòi hỏi sự kiên nhẫn và tay nghề cao. Độ mềm, thoáng và vẻ đẹp trầm tĩnh của tơ sen được xem là phù hợp nhất để khắc hoạ hình ảnh cô dâu Việt thanh nhã. Họa tiết hoa sen trên thân áo được các nghệ nhân thêu tay hơn một tháng, sử dụng kỹ thuật layering để tạo độ nổi và chiều sâu, nhấn bằng chỉ vàng nhưng vẫn giữ sự mềm mại đặc trưng của chất liệu.

Gia đình Tiên Nguyễn yêu cầu áo dài giữ đúng phom truyền thống: cổ cao, tay dài, thân áo thẳng – vừa chuẩn mực vừa tôn vẻ đẹp thuần khiết của cô dâu. Không chạy theo xu hướng, thiết kế tập trung vào tinh thần trang nhã mà áo dài Việt đại diện.

Trong khi đó, áo dài chú rể do NTK Lê Ngọc Lâm thực hiện với chất liệu tơ tự nhiên dệt tại Lâm Đồng. Trên thân áo, đội ngũ thêu lại tranh hoa sen của hoạ sĩ Đỗ Hữu Luân theo bố cục bất đối xứng, tạo cảm giác như một cánh đồng sen đang lay động. Anh cũng là người tạo nên 23 mẫu áo dài dành cho phù dâu – phù rể, mỗi thiết kế đều được đo may riêng, xử lý trên nền linen sợi thô với họa tiết sen thêu tay kỳ công trong hơn một tháng.

Tơ sen được xem là một trong những chất liệu hiếm và đắt nhất vì toàn bộ quy trình đều làm thủ công. Nguyên liệu này không chỉ hiếm vì quy trình sản xuất phức tạp mà còn do nguồn nguyên liệu hạn chế. Sen chỉ nở theo mùa, và việc thu hoạch cuống sen phải diễn ra trong thời gian ngắn. Mỗi mét tơ cần hàng chục cuống sen tươi, phải kéo ngay trong ngày để sợi không gãy, nên năng suất cực thấp và phụ thuộc mùa vụ. Chỉ một số ít nghệ nhân trong nước có thể thực hiện kỹ thuật này. Chính sự kỳ công, số lượng hạn chế và vẻ đẹp mềm – thoáng – tinh khiết khiến tơ sen trở thành chất liệu mang giá trị đặc biệt, vừa quý vừa mang chiều sâu văn hoá Việt.

Tại Việt Nam, nghệ nhân Phan Thị Thuận cho biết thời điểm đầu xưởng của bà chỉ sản xuất được khoảng 12 chiếc khăn mỗi năm, riêng công đoạn lấy tơ sen trong cuống lá cũng đã mất nhiều thời gian, 10 người làm 1 ngày cũng không lấy được 1g tơ sen. Khách hàng thường phải đặt trước và chờ đợi hàng tháng để sở hữu một chiếc khăn cho mình.

Do đó, giá của một chiếc khăn lụa tơ sen dao động từ 4 đến 8 triệu đồng (thông tin năm 2018), tùy thuộc vào kích thước và độ phức tạp của họa tiết. Đến nay, 1 mét lụa tơ sen được cho là có giá hơn 1.000 USD/mét. Mức giá này phản ánh đúng công sức và thời gian mà người thợ đã bỏ ra để tạo nên một sản phẩm thủ công tinh xảo. Qua 1 số thông tin như vậy, có thể đoán được chiếc áo dài cưới của Tiên Nguyễn thuộc hàng hiếm và có giá không hề rẻ.

Tiên Nguyễn (1997) – con gái doanh nhân Johnathan Hạnh Nguyễn và bà Lê Hồng Thủy Tiên – hiện điều hành một công ty thời trang cao cấp. Cô nổi tiếng trong giới mộ điệu khi thường xuyên xuất hiện tại các tuần lễ thời trang lớn ở Paris, Milan, London. Chồng cô, Justin Cohen – người gốc Dubai, làm trong ngành quảng cáo – và Tiên Nguyễn có nhiều năm gắn bó trước khi quyết định về chung một nhà.



