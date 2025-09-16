Áp hàng nghìn lệnh trừng phạt Nga nhưng Mỹ thừa nhận chưa thể 'cai nghiện' 1 mặt hàng chiến lược của Moscow, đều đặn chi hàng trăm triệu USD mỗi năm

Mỹ đang tiến tới loại bỏ dần uranium làm giàu của Nga mặc dù vẫn chưa sẵn sàng từ bỏ hoàn toàn, Bộ trưởng Bộ Năng lượng Mỹ Chris Wright cho biết.

Phát biểu của quan chức Mỹ cho thấy Washington vẫn phụ thuộc lớn vào uranium làm giàu của Nga để đảm bảo nguồn cung nguyên liệu cho các lò phản ứng hạt nhân của nước này.

Theo Bộ Năng lượng Mỹ, Nga hiện cung cấp khoảng 1/4 lượng uranium làm giàu cho 94 lò phản ứng hạt nhân tại Mỹ. Nguồn nguyên liệu này tạo ra khoảng 1/5 sản lượng điện của Mỹ.

Vì vậy, việc mất đi nguồn cung uranium của Nga có thể đe dọa khoảng 5% sản lượng điện của Mỹ.

Bộ trưởng Năng lượng Mỹ cho biết nước này cần tăng cường khai thác và làm giàu uranium trong nước để giảm bớt sự phụ thuộc vào nguồn cung từ Nga.

Ông cũng cho biết thêm chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng có kế hoạch tăng trữ lượng uranium chiến lược để đảm bảo không bị gián đoạn nguồn cung và hỗ trợ phát triển năng lượng hạt nhân của đất nước.

Năm 2024, Mỹ chi 623 triệu USD nhập khẩu uranium và plutonium làm giàu từ Nga, giảm nhẹ so với mức 645 triệu USD năm 2021, theo UN Comtrade.

Kể từ xung đột Nga-Ukraine nổ ra năm 2022, Mỹ, châu Âu và các đồng minh đã áp hơn 25.000 lệnh trừng phạt khác nhau đối với Moscow. ﻿

Tham khảo: Tass﻿