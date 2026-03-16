Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Áp lực đè nặng cổ phiếu xăng dầu

16-03-2026 - 17:50 PM | Thị trường chứng khoán

VN-Index giao dịch kém tích cực trong phiên đầu tuần (16/3), áp lực bán vẫn hiện diện ở các nhóm xăng dầu và phân bón. Dù vậy, lực cầu ở một số cổ phiếu vốn hóa lớn xuất hiện về cuối phiên đã giúp chỉ số thu hẹp đáng kể đà giảm.

Phần lớn thời gian giao dịch, thị trường vận động trong trạng thái giằng co. Lực mua và lực bán đều khá dè dặt, khiến VN-Index chủ yếu dao động quanh vùng tham chiếu. Tâm lý quan sát tiếp tục bao trùm, dòng tiền chưa sẵn sàng quay lại mạnh mẽ sau nhịp điều chỉnh trước đó.

Tâm điểm tiêu cực tiếp tục nằm ở nhóm xăng dầu . BSR giảm sàn phiên thứ hai liên tiếp, dư bán giá sàn lớn và gần như không có lực cầu đỡ giá trong phần lớn thời gian giao dịch. PVD cũng giảm sàn, trong khi PLX, OIL, PVT đồng loạt mất từ 2-4%. Dù một số mã như PVS, PVB nỗ lực giữ sắc xanh, mặt bằng chung của nhóm năng lượng vẫn nghiêng mạnh về phía giảm điểm, tạo áp lực đáng kể lên chỉ số.

Áp lực đè nặng cổ phiếu xăng dầu- Ảnh 1.

BSR, PVD giảm sàn.

Nhóm phân bón cũng chưa thoát khỏi xu hướng điều chỉnh. DCM và DPM tiếp tục nằm sàn, DDV, LAS giảm sâu. Áp lực bán ở hai nhóm này cho thấy dòng tiền ngắn hạn vẫn đang rút ra khỏi các cổ phiếu đã tăng nóng trước đó.

Ở chiều ngược lại, nhóm ngân hàng có sự phân hóa nhưng đóng vai trò giữ nhịp thị trường. SHB, STB, TCB ghi nhận sắc xanh, trong khi VCB, BID, MBB điều chỉnh nhẹ. Nhờ quy mô vốn hóa lớn, nhóm ngân hàng đã góp phần hạn chế đà giảm của VN-Index trong phiên chiều.

Nhóm chứng khoán diễn biến trái chiều. VCK tăng trần và trở thành điểm nhấn thanh khoản, nhưng nhiều mã như VIX, VND hay SSI chỉ dao động quanh tham chiếu hoặc giảm nhẹ. Dòng tiền vào nhóm này vẫn mang tính chọn lọc thay vì lan tỏa.

Đáng chú ý, bất động sản tiếp tục là điểm sáng. NVL tăng trần phiên thứ ba liên tiếp với thanh khoản đột biến, nằm trong nhóm cổ phiếu giao dịch sôi động nhất thị trường. Bên cạnh đó, VHM, NLG, VRE duy trì sắc xanh, góp phần nâng đỡ chỉ số.

Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index giảm 3,03 điểm (0,18%) xuống 1.693,21 điểm. HNX-Index giảm 0,1 điểm (0,04%) xuống 245,74 điểm. UPCoM-Index tăng 0,29 điểm (0,23%) lên 125,04 điểm.

Thanh khoản sụt giảm, giá trị giao dịch HoSE gần 23.000 tỷ đồng. Khối ngoại tiếp tục bán ròng 1.300 tỷ đồng trên HoSE, tập trung vào các cổ phiếu dầu khí và một số mã vốn hóa lớn: BSR, VIC, PVD, VHM, STB…

Theo Việt Linh

Tiền phong

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên