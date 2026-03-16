Một thế lực vừa "tung" gần 400 tỷ mua cổ phiếu Việt Nam trong phiên đầu tuần

16-03-2026 - 17:23 PM | Thị trường chứng khoán

Một thế lực vừa "tung" gần 400 tỷ mua cổ phiếu Việt Nam trong phiên đầu tuần

Tự doanh CTCK mua ròng 362 tỷ đồng trên HOSE.

Thị trường tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh trong phiên đầu tuần 16/3. VN-Index phục hồi nhẹ lên 1.707 điểm vào đầu phiên sau đó quay đầu giảm về 1.680 điểm. Đóng cửa, VN-Index giảm -3,03 điểm (-0,18%) về mức 1.693,21 điểm. Giao dịch của khối ngoại là điểm trừ khi bán ròng khoảng 1.293 tỷ đồng.

Tự doanh CTCK mua ròng 362 tỷ đồng trên HOSE.

Cụ thể, TCB và MWG được mua ròng với giá trị lần lượt là 57 tỷ và 49 tỷ đồng. Theo sau là FPT (49 tỷ), HPG (37 tỷ), VIC (32 tỷ), GAS (25 tỷ), VPB (25 tỷ), SSI (24 tỷ), VHM (20 tỷ) và VIB (19 tỷ đồng) đều được tự doanh CTCK mua mạnh.

Chiều ngược lại, nhóm CTCK bán ròng mạnh nhất tại STB với giá trị -49 tỷ đồng, tiếp theo là BCM (-23 tỷ), SHB (-15 tỷ), VCG (-8 tỷ) và E1VFVN30 (-4 tỷ đồng). Một số cổ phiếu khác cũng ghi nhận lực bán ròng đáng kể như VCI (-3 tỷ), NLG (-3 tỷ), PVT (-2 tỷ), CII (-2 tỷ) và HHV (-1 tỷ đồng).

Tuệ Giang

