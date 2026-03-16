Chủ hãng sữa Fami lên kế hoạch lợi nhuận năm 2026 'đi lùi', chia cổ tức tiền mặt 40%

CTCP Đường Quảng Ngãi (MCK: QNS) dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 vào ngày 4/4 tới.

Theo chương trình nghị sự được công bố, chủ thương hiệu sữa đậu nành Fami đặt mục tiêu kinh doanh năm 2026 với tổng doanh thu 10.500 tỷ đồng và lãi trước thuế 1.800 tỷ đồng, lần lượt giảm 5% và 19% so với năm trước. Lãi sau thuế dự kiến đạt 1.512 tỷ đồng, giảm 21%.

Đường Quảng Ngãi lên kế hoạch kinh doanh thận trọng trong bối cảnh tình hình trong nước dự báo tiếp tục khó khăn do sức mua phục hồi chậm, tâm lý tiêu dùng thận trọng, chi phí sản xuất biến động và cạnh tranh gay gắt. Ngành mía đường còn chịu áp lực lớn từ giá đường giảm, tồn kho cao, đường nhập lậu, gian lận thương mại và gia tăng nhập khẩu đường lỏng siro ngô HFCS,...

Về tiêu thụ, ngành FMCG tiếp tục đối mặt với sức mua hồi phục chậm, chi phí vận hành cao, biên lợi nhuận bị thu hẹp và yêu cầu ngày càng cao về đổi mới sản phẩm, mô hình kinh doanh và phát triển bền vững.

Do đó, trong chiến lược năm 2026, Đường Quảng Ngãi sẽ tập trung mở rộng thị trường nội địa đồng thời thúc đẩy xuất khẩu. Doanh nghiệp dự kiến gia tăng đầu tư cho các hoạt động marketing, phát triển hệ thống phân phối và mở rộng mạng lưới tiêu thụ.

HĐQT QNS đề xuất phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 với tổng tỷ lệ cổ tức tiền mặt 40%, tương ứng tổng số tiền chi trả khoảng 1.470,5 tỷ đồng. Đây cũng là năm thứ 3 liên tiếp doanh nghiệp duy trì mức cổ tức này trong giai đoạn 2023-2025.

Đường Quảng Ngãi đã hoàn tất 2 đợt tạm ứng cổ tức đầu tiên, mỗi đợt 10% bằng tiền. Phần còn lại 20%, tương ứng 2.000 đồng/cổ phiếu, dự kiến được chi trả vào ngày 28/4 với ngày giao dịch không hưởng quyền dự kiến vào 16/4. Đối với năm 2026, QNS dự kiến duy trì chính sách cổ tức tối thiểu 15%.

Bên cạnh đó, QNS trình cổ đông phương án phát hành cổ phiếu ESOP dựa trên kết quả kinh doanh năm 2026. Theo đó, tỷ lệ phát hành có thể đạt 1% số cổ phiếu lưu hành nếu tốc độ tăng trưởng tạo vốn của Doanh nghiệp tăng từ 7,5% đến dưới 15% so với năm 2025; 2% nếu tăng từ 15% đến dưới 20%; và 3% nếu tăng từ 20% trở lên.

Giá phát hành sẽ được xác định theo giá trị sổ sách trên báo cáo tài chính hợp nhất tại ngày 31/12/2026. Cổ phiếu ESOP dự kiến bị hạn chế chuyển nhượng trong 3 năm và nguồn vốn thu được sẽ bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.

Về vấn đề nhân sự, đại hội sắp tới sẽ tiến hành bầu HĐQT và Ban kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ mới 2026-2030 với quy mô 6 thành viên HĐQT và 3 thành viên BKS. Hồ sơ đề cử và ứng cử sẽ được nhận chậm nhất 5 ngày trước ngày tổ chức đại hội, dự kiến diễn ra vào sáng 4/4 tại phường Nghĩa Lộ, tỉnh Quảng Ngãi.