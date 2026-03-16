Một mã chứng khoán dậy sóng "tím trần" sau khi lọt tầm ngắm cá mập ngoại quy mô 15.000 tỷ

Thị trường chứng khoán phiên đầu tuần (16/3) chứng kiến nhịp rung lắc dữ dội, VN-Index giằng co quanh mốc tham chiếu dưới áp lực điều chỉnh mạnh. Đi ngược lại đám đông, cổ phiếu VCK của Công ty Cổ phần Chứng khoán VPS bất ngờ tăng kịch trần, trở thành tâm điểm hút dòng tiền.

Cụ thể, lực cầu ồ ạt đã đẩy thị giá VCK tăng hết biên độ 6,9%, chạm mức 33.400 đồng/cp. Đà tăng này không hề bị lung lay trong suốt thời gian giao dịch. Đóng cửa, VCK giữ vững sắc tím với khối lượng dư mua tại mức giá trần lên tới hơn 4,7 triệu đơn vị. Khối lượng khớp lệnh xấp xỉ 11 triệu đơn vị, sôi động hơn hẳn giai đoạn trước đó.

Nhìn lại, phiên 16/12/2025, cổ phiếu VCK của CTCP Chứng khoán VPS chính thức chào sàn HoSE, với giá tham chiếu trong phiên giao dịch đầu tiên là 60.000 đồng/cổ phiếu (giá chưa điều chỉnh). Tuy nhiên, trái với kỳ vọng, cổ phiếu sau đó điều chỉnh đáng kể, Chứng khoán VPS cũng thực hiện tăng vốn thông qua phát hành riêng lẻ. Với đà bứt phá trong phiên hôm nay, thị giá VCK đã lấy lại những gì đã đánh rơi trong 3 tháng vừa qua.

Một trong những thông tin có thể ảnh hưởng tích cực tới mã VCK là hoạt động cơ cấu của quỹ ETF ngoại. Cụ thể, vào rạng sáng thứ Bảy (14/3), MVIS Vietnam Local Index – chỉ số cơ sở của quỹ Vaneck Vectors Vietnam ETF (VNM ETF) – đã chính thức công bố kết quả rà soát danh mục định kỳ quý 1/2026.

Trong đợt cơ cấu này, chỉ số MVIS Vietnam Local Index đã quyết định bổ sung thêm 3 mã vào danh mục, trong đó có VCK (Chứng khoán VPS) cùng với MCH (Masan Consumer) và VPX (Chứng khoán VPBankS).

Tại ngày 12/3, quy mô danh mục VNM ETF đạt hơn 573 triệu USD (~15.000 tỷ đồng). Ước tính quỹ có thể mua mới gần 12 triệu cp VCK. Việc thay đổi các cổ phiếu thành phần của MarketVector Vietnam Local Index sẽ có hiệu lực sau giờ đóng cửa phiên giao dịch ngày thứ Sáu (27/3) và chính thức được giao dịch từ ngày thứ Hai (30/3).

Trở lại với Chứng khoán VPS, năm 2025, công ty ghi nhận lợi nhuận trước thuế hơn 4.471 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 3.579 tỷ đồng, tăng 42% so với năm trước và vượt 2,2% kế hoạch đề ra. Đây là mức lợi nhuận cao nhất trong lịch sử hoạt động của công ty.