Chuyện gì xảy ra với cổ phiếu Novaland?

Sau phần lớn thời gian chìm trong sắc đỏ với mức giảm có lúc hơn 15 điểm, lực cầu bắt đáy vào cuối ngày đã giúp VN-Index lội ngược dòng, thu hẹp đáng kể đà rơi.

Theo ghi nhận, dòng tiền thông minh đã "rải lệnh" mua gom tại các vùng giá thấp, đặc biệt nhắm vào nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn (blue-chips). Trong đó, lực kéo mạnh mẽ từ các cổ phiếu trụ cột như VHM (+2%), VRE (+2,6%), và FPT (+1,6%) đã trở thành lực đỡ quan trọng, giúp hãm lại đà rơi của toàn thị trường.

Nhờ đó, rổ VN30 cũng thu hẹp đà giảm, đóng cửa chỉ còn mất 0,61 điểm, lùi về 1.852,99 điểm.

Đáng chú ý nhất trong nhịp hồi phục cuối phiên là diễn biến cổ phiếu tại hai nhóm ngành đang chịu áp lực xả hàng nặng nề: dầu khí và phân bón. Sự xuất hiện của dòng tiền bắt đáy ở những phút cuối đã giúp cổ phiếu các nhóm này tránh được tình trạng "trắng bảng bên mua", đồng thời thu hẹp một phần đà giảm so với mức thấp nhất trong ngày.

Kết phiên, VN-Index chỉ còn giảm nhẹ 3,03 điểm (-0,18%), đóng cửa tại 1.693,21 điểm. Thậm chí, lực cầu tỏa ra cục bộ còn giúp hai sàn HNX và UPCoM ngược dòng giữ được sắc xanh nhẹ, với HNX-Index tăng 0,10 điểm và UPCoM-Index tăng 0,29 điểm.

Thị trường chứng khoán phân hoá mạnh trong phiên giao dịch ngày 16-3.

Dù thị trường đã có một phiên "rút chân" thành công về mặt điểm số, điểm trừ khiến bức tranh chưa thực sự hoàn hảo chính là yếu tố thanh khoản.

Tổng khối lượng giao dịch trên sàn HoSE sụt giảm mạnh, với giá trị khớp lệnh chỉ đạt hơn 23.059 tỉ đồng. Dòng tiền sụt giảm rõ rệt so với tuần trước cho thấy tâm lý của giới đầu tư lúc này đang cực kỳ thận trọng. Đa số vẫn chọn cách đứng ngoài quan sát, chưa sẵn sàng giải ngân quyết liệt cho đến khi xu hướng thị trường được xác nhận rõ ràng hơn.

Chưa dừng lại ở đó, áp lực từ khối ngoại tiếp tục là một gánh nặng. Các nhà đầu tư nước ngoài vẫn miệt mài rút vốn với cường độ cao khi bán ròng lên tới gần 1.400 tỉ đồng. Động thái bán ròng xối xả này càng làm gia tăng thách thức cho thị trường trong nỗ lực tìm kiếm điểm cân bằng.

Tâm điểm bán ra của khối ngoại tập trung vào các mã trụ cột và nhóm cổ phiếu dầu khí, bao gồm: BSR, PVD, VIC, VHM và STB. Ở chiều ngược lại, dòng vốn này chỉ giải ngân mua vào chọn lọc một số mã mang tính phân hóa như MCH, VCK, PLX và MSN.

Giữa bức tranh thị trường chung giằng co ảm đạm, cổ phiếu NVL (Tập đoàn Đầu tư Địa ốc Novaland) lại trở thành "ngôi sao" sáng nhất, để lại sự ngỡ ngàng cho giới đầu tư cá nhân. Trước đó, NVL từng bị nhiều nhà đầu tư nhỏ lẻ nhận định là mã cổ phiếu "yếu" và thiếu động lực. Thế nhưng, dữ liệu giao dịch cho thấy NVL đã thiết lập một mạch tăng giá vô cùng ấn tượng với 5 phiên tăng điểm liên tiếp (từ ngày 10 đến 16-3). Đáng chú ý, trong chuỗi bứt phá này, có tới 3 phiên cổ phiếu NLV tăng kịch trần, vươn lên mốc giá 13.500 đồng/cổ phiếu. Cùng với đà tăng giá, khối lượng giao dịch của NVL cũng bùng nổ mạnh mẽ, đạt xấp xỉ 49 triệu cổ phiếu khớp lệnh riêng trong phiên 16-3. Sự trỗi dậy này đã bẻ gãy định kiến trước đó, biến NVL thành thỏi nam châm thu hút dòng tiền đầu cơ mạnh mẽ nhất trên bảng điện tử hiện tại.



