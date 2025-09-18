Áp thấp nhiệt đới mạnh lên bão số 8 - Bão Mitag, có đổ bộ vào nước ta?

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hồi 13 giờ cùng ngày, tâm bão ở khoảng 19,9 độ vĩ Bắc; 118,4 độ kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông.



Trưa 18-9, áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông đã mạnh lên thành bão, cơn bão số 8, tên quốc tế Mitag

Sức gió mạnh nhất gần tâm bão đạt cấp 8 (62-74 km/giờ), giật cấp 10. Bão di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ 15-20 km/giờ.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, tới 13 giờ ngày 19-9, tâm bão ở vào khoảng 22,4 độ vĩ Bắc - 115,2 độ kinh Đông, trên vùng ven biển phía Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc).

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, giật cấp 11. Bão di chuyển theo hướng Tây Bắc, tốc độ khoảng 15 km/giờ.

Vùng nguy hiểm trên Biển Đông được xác định là khu vực phía Bắc vĩ tuyến 18,5 độ Bắc và phía Đông kinh tuyến 113,5 độ Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 3 (áp dụng cho vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông).

Bão số 8 Mitag có đổ bộ vào nước ta?

Dự báo đến 13 giờ ngày 20-9, bão đi vào đất liền tỉnh Quảng Đông, ở vị trí khoảng 23,2 độ vĩ Bắc - 113,4 độ kinh Đông, sau đó suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Sức gió mạnh nhất giảm xuống còn cấp 7, giật cấp 10, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 10 km/giờ.

Vùng nguy hiểm trong giai đoạn này là phía Bắc vĩ tuyến 21,0 độ Bắc, từ kinh tuyến 113,0 đến 117,5 độ Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai vẫn ở cấp 3.

Do ảnh hưởng của bão số 8, tại vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông, gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9; khu vực gần tâm bão đi qua có gió mạnh cấp 8-9, giật cấp 11, sóng biển cao từ 3 - 5 m, biển động rất mạnh.

Các tàu thuyền hoạt động trong khu vực nguy hiểm có nguy cơ cao gặp dông, lốc, gió mạnh và sóng lớn, cần hết sức đề phòng.