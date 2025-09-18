Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Áp thấp nhiệt đới mạnh lên bão số 8 - Bão Mitag, có đổ bộ vào nước ta?

18-09-2025 - 16:30 PM | Xã hội

Trưa 18-9, áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông đã mạnh lên thành bão, cơn bão số 8, tên quốc tế Mitag.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hồi 13 giờ cùng ngày, tâm bão ở khoảng 19,9 độ vĩ Bắc; 118,4 độ kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông.

Áp thấp nhiệt đới mạnh lên bão số 8 - Bão Mitag, có đổ bộ vào nước ta?- Ảnh 1.

Trưa 18-9, áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông đã mạnh lên thành bão, cơn bão số 8, tên quốc tế Mitag

Sức gió mạnh nhất gần tâm bão đạt cấp 8 (62-74 km/giờ), giật cấp 10. Bão di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ 15-20 km/giờ.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, tới 13 giờ ngày 19-9, tâm bão ở vào khoảng 22,4 độ vĩ Bắc - 115,2 độ kinh Đông, trên vùng ven biển phía Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc).

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, giật cấp 11. Bão di chuyển theo hướng Tây Bắc, tốc độ khoảng 15 km/giờ.

Vùng nguy hiểm trên Biển Đông được xác định là khu vực phía Bắc vĩ tuyến 18,5 độ Bắc và phía Đông kinh tuyến 113,5 độ Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 3 (áp dụng cho vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông).

Bão số 8 Mitag có đổ bộ vào nước ta?

Dự báo đến 13 giờ ngày 20-9, bão đi vào đất liền tỉnh Quảng Đông, ở vị trí khoảng 23,2 độ vĩ Bắc - 113,4 độ kinh Đông, sau đó suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Sức gió mạnh nhất giảm xuống còn cấp 7, giật cấp 10, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 10 km/giờ.

Vùng nguy hiểm trong giai đoạn này là phía Bắc vĩ tuyến 21,0 độ Bắc, từ kinh tuyến 113,0 đến 117,5 độ Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai vẫn ở cấp 3.

Do ảnh hưởng của bão số 8, tại vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông, gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9; khu vực gần tâm bão đi qua có gió mạnh cấp 8-9, giật cấp 11, sóng biển cao từ 3 - 5 m, biển động rất mạnh.

Các tàu thuyền hoạt động trong khu vực nguy hiểm có nguy cơ cao gặp dông, lốc, gió mạnh và sóng lớn, cần hết sức đề phòng.

Biển Đông sắp đón bão số 8

Theo Thùy Linh

Người lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Thông báo nóng dành cho tất cả phụ huynh và học sinh trên cả nước

Thông báo nóng dành cho tất cả phụ huynh và học sinh trên cả nước Nổi bật

Ông Lê Huy Ngọ - "Bộ trưởng của nông dân" từ trần

Ông Lê Huy Ngọ - "Bộ trưởng của nông dân" từ trần Nổi bật

Bắt khẩn cấp Trần Thị Duyên 67 tuổi

Bắt khẩn cấp Trần Thị Duyên 67 tuổi

15:17 , 18/09/2025
Vụ hành hung nhân viên quán cà phê: "Tổng tài" lên tiếng

Vụ hành hung nhân viên quán cà phê: "Tổng tài" lên tiếng

14:50 , 18/09/2025
Kết thúc Nghị định 178, người dưới 45 tuổi, muốn nghỉ việc ngay sẽ được hưởng chính sách gì?

Kết thúc Nghị định 178, người dưới 45 tuổi, muốn nghỉ việc ngay sẽ được hưởng chính sách gì?

14:32 , 18/09/2025
Giám đốc Sở Y tế lên tiếng vụ máy hỏng, 255 bệnh nhân vẫn được kê khai tán sỏi

Giám đốc Sở Y tế lên tiếng vụ máy hỏng, 255 bệnh nhân vẫn được kê khai tán sỏi

14:30 , 18/09/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên