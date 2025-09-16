Biển Đông sắp đón bão số 8

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, vào 13h chiều nay (16/9), tâm áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía đông đảo Luzon của Philippines với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (39-61km/giờ), giật cấp 9.

Dự báo trong đêm nay và ngày mai (17/9), áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng bắc tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15km và mạnh lên thành bão.

Đến 13h chiều 17/9, tâm bão vùng biển phía đông bắc đảo Luzon của Philippines với cường độ khoảng cấp 8, giật cấp 10.

Trong đêm 17 và ngày 18/9, bão di chuyển nhanh theo hướng tây tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15-20km, đi vào Biển Đông, trở thành cơn bão số 8 trong mùa bão năm nay.

Đến 13h chiều 18/9, tâm bão trên vùng biển phía đông bắc của khu vực Bắc Biển Đông với cường độ cấp 8, giật cấp 10.

Dự báo đường đi của áp thấp nhiệt đới.

Dự báo sau đó, bão di chuyển chủ yếu theo hướng tây tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15km, cường độ ít thay đổi. Diễn biến của bão còn phức tạp, khó lường, cần theo dõi các bản tin cập nhật mới nhất.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, sau đó là bão số 8, từ đêm 17/9, vùng biển phía đông bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 8, vùng gần tâm bão mạnh cấp 7-8, giật cấp 10, sóng biển cao 2,5-4,5m. Biển động mạnh. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

Trên đất liền, trong chiều tối và đêm 16/9, khu vực từ Huế đến Lâm Đồng và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 15-30mm, có nơi mưa to trên 80mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Tại miền Bắc, trong các ngày 17-19/9, trời có mưa rào và dông rải rác vào đêm và sáng, cục bộ có mưa to đến rất to, ban ngày nắng gián đoạn.

Nhận định xa hơn, khoảng từ ngày 22-24/9, miền Bắc và Thanh Hoá đến Hà Tĩnh có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to đến rất to.

Khu vực duyên hải Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ trong những ngày tới tiếp tục có mưa rào và dông rải rác vào chiều tối và tối, cục bộ có mưa vừa đến mưa to.