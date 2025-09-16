Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Biển Đông sắp đón bão số 8

16-09-2025 - 20:32 PM | Sống

Biển Đông sắp đón bão số 8

Vùng áp thấp trên khu vực vùng biển phía đông đảo Luzon của Philippines đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới, dự báo có thể mạnh lên thành bão trong ngày mai, sau đó vào Biển Đông khoảng ngày 18/9.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, vào 13h chiều nay (16/9), tâm áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía đông đảo Luzon của Philippines với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (39-61km/giờ), giật cấp 9.

Dự báo trong đêm nay và ngày mai (17/9), áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng bắc tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15km và mạnh lên thành bão.

Đến 13h chiều 17/9, tâm bão vùng biển phía đông bắc đảo Luzon của Philippines với cường độ khoảng cấp 8, giật cấp 10.

Trong đêm 17 và ngày 18/9, bão di chuyển nhanh theo hướng tây tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15-20km, đi vào Biển Đông, trở thành cơn bão số 8 trong mùa bão năm nay.

Đến 13h chiều 18/9, tâm bão trên vùng biển phía đông bắc của khu vực Bắc Biển Đông với cường độ cấp 8, giật cấp 10.

Biển Đông sắp đón bão số 8- Ảnh 1.

Dự báo đường đi của áp thấp nhiệt đới.

Dự báo sau đó, bão di chuyển chủ yếu theo hướng tây tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15km, cường độ ít thay đổi. Diễn biến của bão còn phức tạp, khó lường, cần theo dõi các bản tin cập nhật mới nhất.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, sau đó là bão số 8, từ đêm 17/9, vùng biển phía đông bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 8, vùng gần tâm bão mạnh cấp 7-8, giật cấp 10, sóng biển cao 2,5-4,5m. Biển động mạnh. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

Trên đất liền, trong chiều tối và đêm 16/9, khu vực từ Huế đến Lâm Đồng và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 15-30mm, có nơi mưa to trên 80mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Tại miền Bắc, trong các ngày 17-19/9, trời có mưa rào và dông rải rác vào đêm và sáng, cục bộ có mưa to đến rất to, ban ngày nắng gián đoạn.

Nhận định xa hơn, khoảng từ ngày 22-24/9, miền Bắc và Thanh Hoá đến Hà Tĩnh có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to đến rất to.

Khu vực duyên hải Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ trong những ngày tới tiếp tục có mưa rào và dông rải rác vào chiều tối và tối, cục bộ có mưa vừa đến mưa to.

Biển Đông có thể đón bão dồn dập

Theo Nguyễn Hoài

Tiền Phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Từ 2026, người dân cả nước đồng loạt đón tin vui

Từ 2026, người dân cả nước đồng loạt đón tin vui Nổi bật

Ai là người đầu tiên dẫn Đường Lên Đỉnh Olympia?

Ai là người đầu tiên dẫn Đường Lên Đỉnh Olympia? Nổi bật

Ăn cơm tối mà cứ nói 5 điều này chắc chắn là đang ảnh hưởng đến tương lai của con

Ăn cơm tối mà cứ nói 5 điều này chắc chắn là đang ảnh hưởng đến tương lai của con

20:30 , 16/09/2025
Thu giữ, tiêu hủy 4 tấn thịt viên trộn hàn the: 4 thực phẩm thường được thêm hàn the, người bán không bao giờ ăn, nhưng nhiều người vẫn mua về nhà mỗi ngày

Thu giữ, tiêu hủy 4 tấn thịt viên trộn hàn the: 4 thực phẩm thường được thêm hàn the, người bán không bao giờ ăn, nhưng nhiều người vẫn mua về nhà mỗi ngày

20:11 , 16/09/2025
Tài khoản bị trừ 283 lần trong 90 phút, mất hơn 1 tỷ đồng, người phụ nữ kiện ngân hàng vì không cảnh báo nhưng nhận câu trả lời: “Không phải lỗi của chúng tôi”

Tài khoản bị trừ 283 lần trong 90 phút, mất hơn 1 tỷ đồng, người phụ nữ kiện ngân hàng vì không cảnh báo nhưng nhận câu trả lời: “Không phải lỗi của chúng tôi”

19:40 , 16/09/2025
Người EQ cao kết giao với 3 KIỂU BẠN giúp sự nghiệp leo thang, cuộc sống thăng hạng thần tốc

Người EQ cao kết giao với 3 KIỂU BẠN giúp sự nghiệp leo thang, cuộc sống thăng hạng thần tốc

19:31 , 16/09/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên