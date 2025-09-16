Biển Đông có thể đón bão dồn dập

Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Sáng nay (16/9) trên Biển Đông đang tồn tại một vùng áp thấp, có thể mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới. Dự báo những ngày cuối tháng 9, Biển Đông có thể đón thêm 1-2 cơn bão hình thành từ ngoài khơi Philippines di chuyển vào, ảnh hưởng đến đất liền nước ta.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, vào 1 giờ ngày 16/9, vị trí trung tâm vùng áp thấp trên khu vực giữa Biển Đông.

Dự báo trong ngày và đêm 16/9, vùng áp thấp di chuyển theo hướng tây tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15km và có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu vùng áp thấp, sau có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới nên khu vực Giữa Biển Đông trong hôm nay có mưa rào và dông mạnh, gió mạnh dần lên cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 8, sóng biển cao 2-3m, biển động. Tàu thuyền hoạt động ở vùng biển trên cần chủ động phòng tránh, đảm bảo an toàn.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cho biết, thông tin dự báo về diễn biến vùng áp thấp, sau có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới sẽ được cập nhật thường xuyên trên cổng thông tin điện tử www.nchmf.gov.vn.

Biển Đông đang bước vào giai đoạn hoạt động mạnh của mùa bão. Dự báo khoảng 10 ngày cuối tháng 9, trên vùng biển phía đông của Philippines có khả năng cao sẽ hình thành 1-2 cơn bão mạnh, có thể đi vào Biển Đông, ảnh hưởng đất liền nước ta.

Cơ quan khí tượng cho biết, đang giám sát và sẽ thông tin trước 3-5 ngày khi có dấu hiệu hình thành bão.

Nhận định xa hơn, từ tháng 10-12/2025, bão/áp thấp nhiệt đới hoạt động trên khu vực Biển Đông có khả năng ở mức cao hơn so với trung bình nhiều năm với khoảng 5-6 cơn, trong đó 2-3 cơn có thể ảnh hưởng đến đất liền nước ta.

Bão/áp thấp nhiệt đới hoạt động mạnh, kết hợp với không khí lạnh có thể đến sớm khiến miền Trung nước ta có nguy cơ đối mặt với mùa mưa lũ phức tạp vào cuối năm.

Biển Đông đang trải qua một năm bão nhiều. Tính từ tháng 7 đến nay, khu vực này xuất hiện 6 cơn bão và 2 áp thấp nhiệt đới, trong đó có 3 cơn bão (bao gồm các cơn bão số 3, 5, 6) và một áp thấp nhiệt đới (ngày 16/8) ảnh hưởng đến Việt Nam, riêng bão số 5 là cơn bão rất mạnh, gây ra gió mạnh cấp 10-11, giật cấp 13-14 trên đất liền miền Trung, đồng thời gây mưa rất lớn cho cả miền Bắc, miền Trung những ngày cuối tháng 8.

