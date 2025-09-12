Clip đọc tên tân sinh viên ĐH Bách Khoa gây "bão", loạt cư dân mạng khen: Hấp dẫn hơn cả chọn top 5 Hoa hậu!

Mới đây, 1 clip ghi lại cảnh đọc tên và giới thiệu thành tích của tân sinh viên ĐH Bách Khoa Hà Nội trong chương trình sinh hoạt công dân đầu khoá K70 gây sốt mạng xã hội. Đoạn clip chỉ kéo dài hơn hai phút nhưng đủ để khiến cư dân mạng "choáng ngợp" như đang theo dõi phần công bố giải thưởng ở một lễ trao giải quốc tế.

Những cái tên vang lên, đi kèm thành tích xuất sắc từ học sinh giỏi quốc gia cho đến huy chương Olympic châu lục, thế giới, rồi điểm SAT, A Level, IELTS… gần như tuyệt đối, khiến nhiều người thốt lên: "Đúng là dàn siêu chiến binh học thuật!".

Không ít phụ huynh bình luận vui rằng, nghe xong danh sách thành tích này, họ thấy… hơi run cho con mình. Bởi con đường vào đại học giờ không chỉ là vượt qua kỳ thi tốt nghiệp, mà còn là sự chuẩn bị dài hơi, bài bản từ nhiều năm, với cả năng lực học thuật lẫn ngoại ngữ, kỹ năng.

Ảnh cắt từ clip

Sau đây là màn đọc tên hấp dẫn hơn cả thi Hoa hậu, khiến ai nấy choáng váng:

Bạn Võ Trọng Khải, đạt HCV Olympic Toán quốc tế 2025.

Bạn Nguyễn Trần Hiệp, đạt HVC Olympic Vật lý châu Âu.

Bạn Nguyễn Công Vinh, đạt HCV Olympic Vật lý quốc tế 2025.

Bạn Trần Nguyên Khải, đạt HVC Olympic Vật lý châu Âu.

Bạn Phan Quang Triết, đạt HVC Olympic Vật lý châu Á.

Bạn Trần Trung Hiếu, đạt HVĐ Olympic Vật lý châu Á.

Bạn Ngô Tùng Lâm, đạt giải Nhất môn Toán, kỳ thi chọn HSG Quốc gia.

Bạn Trần Chu Lai, đạt giải Nhất môn Vật Lý, kỳ thi chọn HSG Quốc gia.

Bạn Lê Phú Quang, đạt giải Nhất môn Toán, kỳ thi chọn HSG Quốc gia.

Bạn Nguyễn Hải An, đạt giải Nhất môn Tin, kỳ thi chọn HSG Quốc gia.

Bạn Lê Ngọc Quý Hiển, đạt giải Nhất môn Tiếng Anh, kỳ thi chọn HSG Quốc gia.

Bạn Nguyễn Ngọc Hân, xét tuyển tài năng diện 1.2, SAT 1600/1600, IELTS 8.0

Bạn Vũ Trần Trọng Nhân, xét tuyển tài năng diện 1.2, A Level 30/30, IELTS 8.0

Bạn Đinh Tùng Chi, xét tuyển tài năng diện 1.2, A Level 30/30, IELTS 8.0

Bạn Nguyễn Viết Thành, xét tuyển tài năng diện 1.3, đạt 99,30 điểm.

Bạn Nguyễn Chí Kiên, xét tuyển tài năng diện 1.3, đạt 99,19 điểm.

Bạn Trần Ánh Dương, xét tuyển tài năng diện 1.3, đạt 99,11 điểm.

Bạn Vũ Minh Đức, điểm xét theo điểm thi đánh giá tư duy đạt 100 điểm.

Bạn Lê Quảng Minh, điểm xét theo điểm thi đánh giá tư duy đạt 99,56 điểm.

Bạn Lê Cao Sơn, điểm xét theo điểm thi đánh giá tư duy đạt 98,06 điểm.

Nhiều bạn trẻ cho rằng, clip này trở thành một nguồn cảm hứng. Trên mạng xã hội, nhiều học sinh cấp 3 viết: "Mình đã lưu clip này làm nhạc chuông báo thức, để mỗi sáng mở mắt ra là thấy động lực học tập". Một số khác dí dỏm: "Đọc tên tân sinh viên Bách Khoa còn hồi hộp hơn cả công bố top 5 Hoa hậu".

Thực tế, ĐH Bách Khoa Hà Nội vốn được biết đến là "lò đào tạo kỹ sư" hàng đầu cả nước.

Năm 2025, Đại học Bách khoa Hà Nội tuyển 9.680 sinh viên bằng bốn phương thức, gồm xét tuyển tài năng, xét điểm thi đánh giá tư duy, xét điểm thi tốt nghiệp THPT, xét tuyển khác (dành cho các trường hợp diện cử tuyển; lưu học sinh hiệp định và các học sinh học tập các trường THPT ở nước ngoài).

Với phương thức xét tuyển tài năng, Đại học Bách Khoa Hà Nội xét tuyển thẳng học sinh giỏi theo quy định của Bộ GD&ĐT; xét dựa trên chứng chỉ quốc tế SAT, ACT...; xét dựa theo hồ sơ năng lực kết hợp phỏng vấn. Năm nay, có 222 sinh viên chính thức trúng tuyển vào trường theo diện tuyển thẳng. Trong đó, 6 sinh viên đoạt huy chương quốc tế, còn lại đoạt giải nhất, nhì, ba học sinh giỏi quốc gia.

Việc quy tụ những học sinh đạt huy chương Olympic quốc tế, châu lục hay sở hữu điểm tuyệt đối SAT, A Level… đã khẳng định sức hút và uy tín học thuật của trường.

Những bạn trẻ này không chỉ học giỏi một môn, mà nhiều người còn song hành nghiên cứu khoa học, tham gia dự án cộng đồng, chứng minh rằng tri thức đi cùng trách nhiệm xã hội mới là hành trang bền vững.