Áp thấp nhiệt đới sắp tan, bão mạnh có thể nối tiếp

Vào 4h sáng nay (19/8), tâm áp thấp nhiệt đới trên vùng bờ biển các tỉnh Quảng Ninh - Hải Phòng với cường độ cấp 6, giật cấp 8.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, trạm Quảng Hà có gió mạnh cấp 6, giật cấp 9; trạm Bạch Long Vĩ có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7; trạm Cô Tô có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8; trạm Cửa Ông gió mạnh cấp 6.

Dự báo trong hôm nay, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng bắc tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15km, đi vào khu vực biên giới Việt Trung và suy yếu dần thành một vùng áp thấp. Đến 16h chiều nay, tâm vùng áp thấp trên biên giới Việt Trung và tan dần.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới, hôm nay, mưa tiếp tục ở miền Bắc.

Từ sáng sớm đến đêm 19/8, khu vực phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 40-100mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 250mm.

Khu vực Tây Bắc Bộ trong ngày và đêm nay có mưa rào, dông rải rác với lượng mưa từ 15–30mm, có nơi trên 80mm.

Áp thấp nhiệt đới tan dần trong hôm nay (19/8).

Trên biển, khu vực phía bắc vịnh Bắc Bộ (bao gồm các đặc khu Bạch Long Vĩ, Cát Hải, Cô Tô và Vân Đồn) ngày 19/8 có mưa dông và gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, sóng biển cao 2-3,5m, biển động. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

Trên đất liền ngày 19/8, vùng ven biển Quảng Ninh và Hải Phòng có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8.

Các khu vực khác trên cả nước hôm nay ít mưa, ngày nắng, riêng Nam Bộ và cao nguyên Trung Bộ trong chiều tối và đêm nay có thể xuất hiện mưa rải rác ở một số khu vực, cục bộ có mưa vừa đến mưa to.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, hiện nay ở khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương đang có các nhiễu động hoạt động mạnh có thể phát triển thành áp thấp nhiệt đới/bão, sau đó có khả năng di chuyển vào Biển Đông, tác động đến thời tiết của khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ trong những ngày cuối tháng 8 năm 2025.

Cơ quan này lưu ý, người dân cần chú ý theo dõi các bản tin cập nhật trên website www.nchmf.gov.vn, các thông tin giám sát thời tiết và cảnh báo tức thời dông, sét ở địa chỉ: www.iweather.gov.vn.