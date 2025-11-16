Apple đang tìm người kế nhiệm cho Tim Cook: Đế chế 4.000 tỷ USD sẽ nằm dưới chướng CEO mới nào?

Apple bước vào giai đoạn nhạy cảm nhất về nhân sự cấp cao kể từ sau thời Steve Jobs, khi Financial Times tiết lộ rằng ban lãnh đạo công ty đang tăng tốc quá trình tìm người kế nhiệm cho Tim Cook. Theo Reuters, Apple đã bắt đầu thông báo nội bộ rằng Cook – người đã lãnh đạo gần 14 năm – có thể rời ghế CEO sớm nhất từ năm 2026, tùy thuộc vào tiến độ bàn giao.

Tim Cook, năm nay 64 tuổi, trở thành CEO vào năm 2011, đưa Apple trở thành doanh nghiệp nghìn tỷ và tiếp tục tăng trưởng tới mức vốn hóa hơn 4.000 tỷ USD ở thời điểm đỉnh cao. Nhưng cũng chính vì quy mô khổng lồ này, Apple hiểu rằng bất kỳ sự chuyển giao quyền lực nào cũng phải được chuẩn bị cực kỳ kỹ lưỡng. Financial Times cho biết Hội đồng quản trị đã thảo luận về việc “đảm bảo tính liên tục chiến lược” và muốn có một lộ trình kế nhiệm rõ ràng trước khi Cook chính thức rời đi.

Cái tên nổi bật nhất trong danh sách ứng viên kế nhiệm là John Ternus, Phó Chủ tịch cấp cao phụ trách kỹ thuật phần cứng – người chịu trách nhiệm trực tiếp cho iPhone, iPad và Mac. Ternus gia nhập Apple từ năm 2001, được đánh giá là kỹ trị, kín tiếng và hiểu sâu chuỗi cung ứng – những yếu tố quan trọng trong bối cảnh Apple đang phải dịch chuyển sản xuất khỏi Trung Quốc và mở rộng mạnh sang Ấn Độ, Việt Nam, Mexico. Một số nguồn tin cho biết Ternus đã có mặt trong nhiều cuộc họp chiến lược vốn trước đây chỉ dành cho Cook và nhóm điều hành cao nhất, cho thấy ông đang được “nuôi dưỡng” cho vai trò kế nhiệm.

Tuy vậy, Apple vẫn giữ truyền thống tuyệt đối kín đáo. Financial Times cho biết hãng sẽ không công bố bất kỳ quyết định nào trước kỳ báo cáo tài chính tháng 1 – thời điểm thị trường đang theo dõi sát sao doanh số iPhone dịp lễ và kế hoạch đẩy mạnh sản phẩm AI trong năm tới. Việc trì hoãn công bố giúp Apple duy trì ổn định nhân sự, tránh gây hoang mang cho thị trường và giữ cho các dự án chiến lược – đặc biệt là dòng thiết bị AI mới được đồn đoán – không bị tác động.

Dưới thời Tim Cook, Apple đã chuyển đổi sâu sắc từ công ty phụ thuộc vào iPhone thành đế chế dịch vụ: App Store, iCloud, Apple Music, Apple TV+, Apple Pay… tất cả mang lại cho hãng nguồn doanh thu ổn định và biên lợi nhuận cao hơn. Bên cạnh đó, Cook cũng được công nhận là bậc thầy chuỗi cung ứng, giúp Apple đạt quy mô sản xuất chưa từng có và duy trì lợi thế về chất lượng phần cứng. Tuy nhiên, những thách thức trong vài năm gần đây – tăng trưởng iPhone chậm lại, cạnh tranh AI, căng thẳng thương mại Mỹ–Trung và áp lực pháp lý ở châu Âu – khiến nhiệm vụ của CEO kế nhiệm càng trở nên phức tạp.

Vì vậy, câu chuyện kế nhiệm tại Apple không chỉ là thay CEO. Đây là quá trình xác định thế hệ lãnh đạo sẽ đưa Apple bước vào giai đoạn hậu-iPhone và AI-first. Tim Cook từng nói ông “rất yêu Apple” và sẽ chỉ rời nhiệm sở khi cảm thấy công ty đã sẵn sàng. Việc Apple đẩy mạnh kế hoạch kế vị cho thấy thời điểm đó đang đến rất gần.

Theo: Financial Times﻿