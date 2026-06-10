Apple hợp tác với Google, vậy Siri AI mới có phải là "Gemini đội lốt"? Apple hé lộ sự thật đằng sau

Ngay sau khi Apple công bố Siri AI thế hệ mới tại WWDC 2026, một trong những câu hỏi lớn nhất được cộng đồng đặt ra là: liệu Siri hiện đã chuyển sang sử dụng Gemini của Google hay chưa?

Những chia sẻ mới từ Craig Federighi, Phó Chủ tịch cấp cao phụ trách Kỹ thuật phần mềm của Apple, cùng Amar Subramanya, Phó Chủ tịch AI của công ty, đã làm rõ hơn cách Apple hợp tác với Google. Tuy nhiên, nếu chỉ đọc lướt qua, không ít người sẽ cảm thấy khó hiểu khi Apple liên tục nhấn mạnh “hợp tác với Google” nhưng đồng thời cũng khẳng định không sử dụng Gemini theo cách nhiều người vẫn nghĩ.

Siri không chạy trên Gemini

Theo Craig Federighi, Apple không sử dụng Gemini App, không sử dụng mã nguồn phía khách hàng (client code) của Google, cũng không dùng những mô hình mà Google đang triển khai cho người dùng của mình.

Ông cũng nhấn mạnh Apple không dựa trên Google Search hay Google Assistant để xây dựng Siri AI mới.

Ông Mike Rockwell, người đứng đầu bộ phận Siri, demo Siri AI mới tại WWDC 2026

Điều đó đồng nghĩa với việc Siri không hoạt động theo cơ chế quen thuộc như “gửi câu hỏi lên Gemini rồi đọc lại câu trả lời”. Nếu đã từng sử dụng tính năng chuyển tiếp sang ChatGPT trên các phiên bản trước, người dùng có thể hình dung đây là hai cách tiếp cận hoàn toàn khác nhau.

Thay vào đó, Siri được xây dựng trên một hệ thống Apple Intelligence tích hợp sâu trong iOS, iPadOS và macOS. Các yêu cầu của người dùng trước tiên được xử lý bởi System Orchestrator – thành phần điều phối trung tâm có khả năng truy cập ngữ cảnh trên màn hình, dữ liệu cá nhân, Spotlight Semantic Index và các công cụ trong ứng dụng để đưa ra phản hồi phù hợp.

“Bộ não” của Siri vẫn là Apple Foundation Models

Theo Apple, nền tảng của Siri AI là một họ mô hình mới mang tên Apple Foundation Models (AFM), bao gồm nhiều cấp độ khác nhau như AFM Core, AFM Core Advanced, AFM Cloud, AFM Cloud Image và AFM Cloud Pro.

Các mô hình này được thiết kế riêng cho hệ sinh thái Apple và tối ưu cho Apple Silicon, từ thiết bị cho đến hạ tầng Private Cloud Compute của hãng.

Siri AI mới sử dụng model riêng của Apple mang tên Apple Foundation Models.

Điểm đáng chú ý nằm ở lời giải thích của Amar Subramanya: các mô hình nói trên được huấn luyện bằng dữ liệu độc quyền của Apple nhưng được “refined using outputs from Gemini frontier models”.

Nói cách khác, Apple không lấy Gemini để trực tiếp trả lời người dùng, mà sử dụng đầu ra từ Gemini trong quá trình tinh chỉnh mô hình của mình.

Nếu hình dung đơn giản, Gemini đóng vai trò như một “gia sư”, còn Apple Foundation Models là “học sinh”. Trong quá trình phát triển, Apple có thể sử dụng các câu trả lời chất lượng cao từ Gemini để cải thiện khả năng của mô hình riêng. Tuy nhiên, khi người dùng đặt câu hỏi cho Siri, hệ thống thực sự trả lời vẫn là Apple Foundation Models chứ không phải Gemini.

Trong lĩnh vực AI, đây là phương pháp thường được gọi là “model distillation” hoặc “knowledge distillation”, tức truyền tải năng lực từ một mô hình lớn sang một mô hình khác.

Google còn cung cấp điều gì?

Một chi tiết khác cũng gây chú ý là AFM Cloud Pro được Apple mô tả có chất lượng “tương đương các model Gemini hàng đầu".

Tuy nhiên, Apple vẫn khẳng định đây là mô hình của chính mình.

Theo Amar Subramanya, để đưa AFM Cloud Pro vào vận hành, Apple đã hợp tác với cả Google và NVIDIA nhằm mở rộng hạ tầng Private Cloud Compute sang các GPU NVIDIA đặt trên Google Cloud, đồng thời vẫn duy trì các cam kết bảo mật vốn có của Apple.

Mô hình của Siri.

Điều này có nghĩa Google trong trường hợp này còn đóng vai trò là đối tác hạ tầng điện toán đám mây, thay vì đơn thuần là đơn vị cung cấp chatbot AI.

Nói ngắn gọn, mô hình vẫn thuộc về Apple, dữ liệu vẫn được Apple quản lý, cơ chế bảo mật vẫn do Apple kiểm soát, còn Google Cloud và GPU NVIDIA đóng vai trò là nền tảng tính toán phục vụ việc vận hành.

Siri cũng không dựa vào Google Search

Một điểm đáng chú ý khác là Federighi khẳng định Apple không sử dụng Google Search làm nền tảng tri thức cho Siri.

Thay vào đó, khi cần trả lời các câu hỏi về sự kiện hiện tại hoặc kiến thức thế giới, hệ thống sẽ sử dụng Apple World Knowledge Service – dịch vụ tri thức mà Apple cho biết đã được xây dựng trong nhiều năm.

Điều này cho thấy kiến trúc của Siri AI mới khác khá xa với giả định phổ biến rằng mọi truy vấn đều được chuyển sang Google Search hoặc Gemini.

Apple đang hợp tác với Google, nhưng theo cách rất khác

Từ những thông tin Apple công bố, có thể thấy vai trò của Google trong Siri AI mới chủ yếu nằm ở việc hỗ trợ phát triển và huấn luyện thế hệ Apple Foundation Models mới, cũng như cung cấp một phần hạ tầng điện toán cho các mô hình đám mây quy mô lớn.

Trong khi đó, trải nghiệm Siri mà người dùng tương tác hằng ngày vẫn được vận hành bởi các mô hình AI do Apple xây dựng, tích hợp chặt với Apple Intelligence và Private Cloud Compute.

Nói cách khác, nếu ví Siri là một “bộ não”, thì Apple không thay thế bộ não đó bằng Gemini. Thay vào đó, hãng tự xây dựng bộ não của riêng mình, nhưng tận dụng những thành quả nghiên cứu và công nghệ từ Google để quá trình phát triển diễn ra nhanh hơn và đạt chất lượng cao hơn.