AREUS by BM Windows – Khi nhôm kính chạm tới đỉnh cao của nghệ thuật và công nghệ

Với AREUS, không chỉ dừng lại ở việc cung cấp giải pháp, mà là quá trình kiến tạo giải pháp façade được thiết kế độc bản, phản chiếu rõ nét phong cách sống và cá tính của gia chủ.

Dấu ấn AREUS từ những công trình đẳng cấp

Trên hành trình chinh phục kỹ nghệ façade, AREUS by BM Windows với slogan "Bespoke Luxury at Your Door" đã kiên định theo đuổi mục tiêu nâng tầm chất lượng và gia tăng độ phức tạp trong kỹ thuật thi công, kiến tạo nên không gian sống mang đậm tinh thần thẩm mỹ nghệ thuật.

Dự án The Mansion Villa – TP. HCM

Điểm khác biệt của AREUS nằm ở khả năng cá nhân hóa trải nghiệm cho từng khách hàng. Không có thiết kế "mặc định", mỗi sản phẩm được tinh chỉnh theo nhu cầu, đặc thù công trình và gu thẩm mỹ của người sở hữu. Điều này giúp AREUS trở thành đối tác được ưu tiên hàng đầu trong lĩnh vực façade cao cấp dành cho biệt thự và villa nghỉ dưỡng mang tính cá nhân hóa cao.

Dự án Tuấn Lê Villa - TP. Đà Nẵng

Mỗi công trình đều mang đậm cá tính thiết kế, kết hợp hài hòa giữa đường nét kiến trúc và giải pháp nhôm kính tối ưu, từ đó nâng tầm giá trị thẩm mỹ và trải nghiệm sống cho gia chủ.

Không gian kết nối tinh hoa kiến trúc và sáng tạo

AREUS by BM Windows chú trọng đến việc kết nối, giao lưu, học hỏi với giới kiến trúc sư và sáng tạo, nhằm mang đến những công trình vừa đảm bảo hiệu quả sử dụng, vừa bền vững theo thời gian – cả về kết cấu lẫn giá trị nghệ thuật.

Showroom AREUS by BM Windows không chỉ là nơi trưng bày, trải nghiệm sản phẩm mà còn là không gian giao thoa giữa công nghệ và nghệ thuật. Nơi diễn ra những sự kiện chuyên ngành, trở thành điểm hẹn của các kiến trúc sư, nhà thiết kế và những người yêu thích kiến trúc độc bản.

Triển lãm Bừng Nở của KTS Lạc Việt tại showroom AREUS by BM Windows

Triển lãm Invisidoor tại showroom AREUS by BM Windows

Trong bối cảnh thị trường xây dựng và vật liệu cao cấp đối mặt nhiều biến động, AREUS by BM Windows vẫn kiên định với lộ trình phát triển bền vững, dựa trên ba trụ cột: Chất lượng đã được kiểm chứng qua các công trình thực tế; trải nghiệm khách hàng được cá nhân hóa tối đa; uy tín thương hiệu được xây dựng từ sự tin tưởng của đối tác và gia chủ.

Không chỉ giữ vững vị thế, AREUS tiếp tục mở rộng tầm ảnh hưởng, khẳng định giá trị thương hiệu qua từng sản phẩm, kiến tạo nên không gian sống mang dấu ấn riêng. Bộ ba giá trị vàng Chất lượng – Kỹ thuật – Dịch vụ tận tâm trở thành yếu tố then chốt, giúp AREUS trở thành lựa chọn hàng đầu trong phân khúc tư nhân cao cấp.