Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

AREUS by BM Windows – Khi nhôm kính chạm tới đỉnh cao của nghệ thuật và công nghệ

18-08-2025 - 08:00 AM | Bất động sản

AREUS by BM Windows – Khi nhôm kính chạm tới đỉnh cao của nghệ thuật và công nghệ

Thừa hưởng nền tảng kỹ thuật tiên phong và kinh nghiệm dày dạn từ BM Windows – thương hiệu dẫn đầu ngành façade, AREUS by BM Windows định hình vị thế riêng ở phân khúc nhôm kính cao cấp, liên tục nghiên cứu, phát triển những sản phẩm nhôm kính đột phá.

Với AREUS, không chỉ dừng lại ở việc cung cấp giải pháp, mà là quá trình kiến tạo giải pháp façade được thiết kế độc bản, phản chiếu rõ nét phong cách sống và cá tính của gia chủ.

Dấu ấn AREUS từ những công trình đẳng cấp

Trên hành trình chinh phục kỹ nghệ façade, AREUS by BM Windows với slogan "Bespoke Luxury at Your Door" đã kiên định theo đuổi mục tiêu nâng tầm chất lượng và gia tăng độ phức tạp trong kỹ thuật thi công, kiến tạo nên không gian sống mang đậm tinh thần thẩm mỹ nghệ thuật.

AREUS by BM Windows – Khi nhôm kính chạm tới đỉnh cao của nghệ thuật và công nghệ - Ảnh 1.

Dự án The Mansion Villa – TP. HCM

Điểm khác biệt của AREUS nằm ở khả năng cá nhân hóa trải nghiệm cho từng khách hàng. Không có thiết kế "mặc định", mỗi sản phẩm được tinh chỉnh theo nhu cầu, đặc thù công trình và gu thẩm mỹ của người sở hữu. Điều này giúp AREUS trở thành đối tác được ưu tiên hàng đầu trong lĩnh vực façade cao cấp dành cho biệt thự và villa nghỉ dưỡng mang tính cá nhân hóa cao.

AREUS by BM Windows – Khi nhôm kính chạm tới đỉnh cao của nghệ thuật và công nghệ - Ảnh 2.

Dự án Tuấn Lê Villa - TP. Đà Nẵng

Mỗi công trình đều mang đậm cá tính thiết kế, kết hợp hài hòa giữa đường nét kiến trúc và giải pháp nhôm kính tối ưu, từ đó nâng tầm giá trị thẩm mỹ và trải nghiệm sống cho gia chủ.

Không gian kết nối tinh hoa kiến trúc và sáng tạo

AREUS by BM Windows chú trọng đến việc kết nối, giao lưu, học hỏi với giới kiến trúc sư và sáng tạo, nhằm mang đến những công trình vừa đảm bảo hiệu quả sử dụng, vừa bền vững theo thời gian – cả về kết cấu lẫn giá trị nghệ thuật.

Showroom AREUS by BM Windows không chỉ là nơi trưng bày, trải nghiệm sản phẩm mà còn là không gian giao thoa giữa công nghệ và nghệ thuật. Nơi diễn ra những sự kiện chuyên ngành, trở thành điểm hẹn của các kiến trúc sư, nhà thiết kế và những người yêu thích kiến trúc độc bản.

AREUS by BM Windows – Khi nhôm kính chạm tới đỉnh cao của nghệ thuật và công nghệ - Ảnh 3.

Triển lãm Bừng Nở của KTS Lạc Việt tại showroom AREUS by BM Windows

AREUS by BM Windows – Khi nhôm kính chạm tới đỉnh cao của nghệ thuật và công nghệ - Ảnh 4.

Triển lãm Invisidoor tại showroom AREUS by BM Windows

Trong bối cảnh thị trường xây dựng và vật liệu cao cấp đối mặt nhiều biến động, AREUS by BM Windows vẫn kiên định với lộ trình phát triển bền vững, dựa trên ba trụ cột: Chất lượng đã được kiểm chứng qua các công trình thực tế; trải nghiệm khách hàng được cá nhân hóa tối đa; uy tín thương hiệu được xây dựng từ sự tin tưởng của đối tác và gia chủ.

Không chỉ giữ vững vị thế, AREUS tiếp tục mở rộng tầm ảnh hưởng, khẳng định giá trị thương hiệu qua từng sản phẩm, kiến tạo nên không gian sống mang dấu ấn riêng. Bộ ba giá trị vàng Chất lượng – Kỹ thuật – Dịch vụ tận tâm trở thành yếu tố then chốt, giúp AREUS trở thành lựa chọn hàng đầu trong phân khúc tư nhân cao cấp.

Ánh Dương

Thanh Niên Việt

Từ Khóa:
bất động sản

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Sáng nay, Bộ Tư pháp sẽ gặp lãnh đạo Bộ Công an, Bộ Xây dựng, Bộ Tài chính… và loạt cơ quan để họp bàn nhiều nội dung quan trọng liên quan đến Luật Đất đai

Sáng nay, Bộ Tư pháp sẽ gặp lãnh đạo Bộ Công an, Bộ Xây dựng, Bộ Tài chính… và loạt cơ quan để họp bàn nhiều nội dung quan trọng liên quan đến Luật Đất đai Nổi bật

169 dự án tại Hà Nội không đủ điều kiện thí điểm nhà ở thương mại thông qua thỏa thuận

169 dự án tại Hà Nội không đủ điều kiện thí điểm nhà ở thương mại thông qua thỏa thuận Nổi bật

Người dân Hải Phòng sẽ vui mừng khi biết thông tin này

Người dân Hải Phòng sẽ vui mừng khi biết thông tin này

09:02 , 18/08/2025
Trước khi xuống tiền, người mua đất nhất định phải biết điều này, tránh mất tiền tỷ khi mua phải đất dính quy hoạch

Trước khi xuống tiền, người mua đất nhất định phải biết điều này, tránh mất tiền tỷ khi mua phải đất dính quy hoạch

08:20 , 18/08/2025
Bất động sản Việt Nam hút mạnh dòng vốn đầu tư từ khu vực Đông Nam Á

Bất động sản Việt Nam hút mạnh dòng vốn đầu tư từ khu vực Đông Nam Á

08:19 , 18/08/2025
Bến Lức - Điểm đến lý tưởng đón đầu làn sóng giãn dân từ TP.HCM

Bến Lức - Điểm đến lý tưởng đón đầu làn sóng giãn dân từ TP.HCM

08:00 , 18/08/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên