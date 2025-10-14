ASEANSC: Định giá vẫn hấp dẫn so với các chu kỳ trong quá khứ, VN-Index có thể lên 1.800 điểm

Lợi nhuận toàn thị trường có thể tăng trưởng hơn 20% trong quý 3

Trong báo cáo chiến lược tháng 10 mới công bố, Chứng khoán Asean (ASEANSC) dự báo lợi nhuận sau thuế quý 3/2025 trên toàn thị trường sẽ tăng trưởng trên 20% trở lên so với cùng kỳ. Trong đó, nhóm Chứng khoán sẽ thuộc top các lĩnh vực ghi nhận tăng trưởng lợi nhuận sau thuế cao nhất, từ 50% đến 60%.

Diễn biến này được giải thích bởi bối cảnh thị trường tích cực xuyên suốt quý 3/2025, trong đó xu thế tăng giá tại nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn hoặc cổ phiếu đầu ngành thúc đẩy lợi nhuận của mảng tự doanh trong khi thanh khoản thị trường hình thành mức kỷ lục mới vào tháng 8/2025 giúp mảng dịch vụ chứng khoán (môi giới,...) tăng tốc.

Bức tranh kinh doanh của ngành Chứng khoán cũng hưởng lợi nhờ việc phát triển các lĩnh vực mới (Wealth Management) bên cạnh khả năng tiết giảm chi phí nhờ xu thế mở rộng chuyển đổi số.

Bên cạnh đó, nhóm phân tích dự phóng lĩnh vực Ngân hàng ghi nhận mức tăng trưởng LNTT từ 15%-20% trong quý 3/2025. Tăng trưởng tín dụng tiếp tục là điểm sáng của ngành khi đạt mức cao nhất nhiều năm, tính đến hết tháng 9/2025 đạt 13,37% kể từ đầu năm.

Đối với cả năm 2025, ASEANSC Research dự báo tăng trưởng tín dụng toàn hệ thống đạt 18% - 19%. Lợi nhuận của ngành Ngân hàng còn được hỗ trợ bởi (1) thu nhập ngoài lãi mở rộng (nhờ mảng Bảo hiểm và Chứng khoán), (2) tỷ lệ nợ xấu hạ nhiệt nhờ Luật hóa Nghị quyết 42, (3) tỷ lệ CIR dần thu hẹp nhờ ứng dụng chuyển đổi số.

Ngoài ra, nhóm Bất động sản được dự báo tăng trưởng LNST từ 25% đến 30% nhờ hoạt động bàn giao tại các dự án diễn ra sôi động bên cạnh và tình hình tài chính cải thiện khi các doanh nghiệp đẩy mạnh mua lại trái phiếu trước hạn trong 2 năm qua, bên cạnh xu thế giảm của lãi suất cho vay.

ASEANSC đánh giá khả quan về triển vọng kinh doanh của lĩnh vực Bất động sản trong khoảng thời gian cuối năm 2025 và đầu năm 2026 nhờ (1) nỗ lực tháo gỡ pháp lý tại các dự án được duy trì, (2) giá căn hộ chung cư tại Hà Nội và TP.HCM neo quanh đỉnh lịch sử hỗ trợ mức giá bán tại các dự án đang triển khai, (3) hiệu ứng từ các sự kiện như đấu giá đất Thủ Thiêm, v.v

Theo đó, ASEANSC nâng mức tính tăng trưởng lợi nhuận các doanh nghiệp niêm yết lên mức 20% - 25% đối với năm 2025 khi các lĩnh vực đóng vai trò trọng yếu trong cơ cấu lợi nhuận toàn thị trường là Ngân hàng và Bất động sản được dự báo ghi nhận KQKD tốt hơn so với kỳ vọng ban đầu.

Định giá vẫn hấp dẫn nếu so sánh với các giai đoạn "bơm tiền" trong quá khứ

Về mặt định giá, VN-Index hiện đang giao dịch quanh mức forward P/E 2025F từ 12,3 lần – 12,8 lần. Nhóm phân tích Chứng khoán Asean cho biết, định giá thị trường đang vận động trên mức bình quân 5 năm tuy nhiên vẫn thấp hơn đáng kể nếu so sánh với các chu kỳ “bơm tiền” khác trong quá khứ (ví dụ: 2021).

Động thái bơm tiền trong giai đoạn hiện tại được thực hiện thông qua hoạt động đẩy mạnh giải ngân đầu tư công; miễn, giảm thuế, phí; môi trường lãi suất thấp; thúc đẩy tăng trưởng tín dụng,… nhằm giúp nền kinh tế hình thành tốc độ tăng trưởng cao hơn so với các chu kỳ trước.

"Hơn nữa, định giá thị trường có thể mở rộng xu hướng tăng sau khi thị trường chứng khoán Việt Nam được nâng hạng từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi thứ cấp, theo khung phân loại của FTSE Russell", báo cáo nêu rõ.

ASEANSC Research ước tính dòng vốn Emerging ETF sẽ phân bổ hơn 680 triệu USD trong năm 2026 đối với thị trường Việt Nam, bên cạnh tiềm năng của dòng vốn chủ động (active fund).

Sang tháng 10, vận động của thị trường chứng khoán có thể nhận được động lực từ (1) nâng hạng thị trường chứng khoán, (2) kết quả kinh doanh Q3/2025 dự kiến ghi nhận tăng trưởng tích cực tại nhiều lĩnh vực quan trọng như Ngân hàng, Chứng khoán, Bất động sản,... (3) các chính sách vĩ mô nới lỏng được duy trì.

ASEANSC Research đánh giá khả quan về xu hướng trung hạn của thị trường chứng khoán, đồng thời nhận định VN-Index chủ yếu sẽ vận động trong kênh giá từ 1.680 +/- đến 1.800 +/- trong tháng 10.

Về chiến lược, CTCK này khuyến nghị nhà đầu tư đang nắm giữ cổ phiếu với giá vốn an toàn có thể duy trì vị thế hiện tại trong khi nhà đầu tư đang canh mua chỉ nên phân bổ tỷ trọng tại các nhịp rung lắc để tối ưu hiệu suất danh mục. Đồng thời, nên ưu tiên quan sát các cổ phiếu có câu chuyện hỗ trợ trong các tháng cuối năm (kết quả kinh doanh 2025 tích cực, xu hướng phát triển các ngành kinh tế mới, sóng IPO,...).

Mặc dù vậy, căng thẳng thương mại Mỹ - Trung có dấu hiện nóng lên trong ngắn hạn đi cùng với trạng thái biến động mạnh của chứng khoán Mỹ có thể tạo ra diễn biến rung lắc, biến động tới VN Index. Nhà đầu tư cũng cần lưu ý rằng tuyên bố tăng thuế 100% của tổng thống Mỹ D.Trump đối với hàng hóa Trung Quốc chủ yếu mang tính chất gây sức ép để đẩy nhanh tiến độ đàm phán thương mại theo hướng có lợi cho Mỹ.