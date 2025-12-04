aT Center – Vietnam Airlines hợp tác quảng bá nho Hàn Quốc trên các chuyến bay quốc tế

Chương trình nhằm giới thiệu rộng rãi hơn các loại trái cây cao cấp của Hàn Quốc và văn hóa ẩm thực K-food đến hành khách Việt Nam và quốc tế.

Mở rộng hợp tác K-food trên cơ sở Biên bản ghi nhớ – Giới thiệu nho cao cấp Hàn Quốc trong suất ăn trên máy bay

Tháng 6 vừa qua, aT Center và Vietnam Airlines đã ký kết Biên bản ghi nhớ (MOU) hợp tác quảng bá thực phẩm Hàn Quốc tại Việt Nam. Kể từ đó, hai bên đã liên tục mở rộng các hoạt động hợp tác nhằm nâng cao nhận diện K-food trên thị trường.

Trong khuôn khổ chương trình hợp tác này, Vietnam Airlines đã phục vụ nho Shine Muscat và giống nho mới ‘Glorystar’ của Hàn Quốc như món tráng miệng dành cho hành khách hạng Thương gia trên các chuyến bay quốc tế giữa Việt Nam – Hàn Quốc, Việt Nam – châu Âu và Việt Nam – Mỹ trong suốt tháng 11. Việc phục vụ hai loại nho giúp hành khách trực tiếp cảm nhận hương vị và chất lượng đặc trưng của nho Hàn Quốc.

Nho Shine Muscat Hàn Quốc được phục vụ như món tráng miệng trên khoang Thương gia của Vietnam Airlines

Glorystar là giống nho đỏ mới được phát triển tại Hàn Quốc, sở hữu màu đỏ nổi bật, hương thơm riêng biệt và kết cấu khác với các giống nho thông thường.

Nho Glorystar Hàn Quốc với sắc đỏ đặc trưng và phần thịt giòn mọng

Bên cạnh đó, Vietnam Airlines cũng mở rộng phạm vi quảng bá trên các đường bay quốc tế đường dài bằng cách phát sóng video giới thiệu nho Hàn Quốc trên hệ thống màn hình cá nhân, qua đó giúp hành khách quốc tế tiếp cận K-food một cách tự nhiên và sinh động hơn.

Đại diện Vietnam Airlines cho biết: "Vietnam Airlines luôn nỗ lực mang đến trải nghiệm ẩm thực đa dạng và chất lượng cho hành khách. Sự hợp tác với aT Center lần này đã góp phần nâng cao nhận diện toàn cầu của K-food, đồng thời củng cố giá trị thương hiệu cao cấp của Vietnam Airlines."

Trong khi đó, tính đến tháng 11 năm 2025, kim ngạch xuất khẩu nho Hàn Quốc sang Việt Nam đạt 4,7 triệu USD, trở thành thị trường xuất khẩu lớn thứ tư sau Đài Loan, Hoa Kỳ và Hồng Kông.

Giới thiệu về Tổng Công ty Phân phối Nông thủy sản và Thực phẩm Hàn Quốc (aT Center)

aT là cơ quan trực thuộc Bộ Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Thủy sản Hàn Quốc, được thành lập năm 1967 với vai trò hỗ trợ mở rộng thị trường xuất khẩu cho các sản phẩm nông sản, thủy sản và thực phẩm chế biến của Hàn Quốc.

Hiện nay, aT vận hành 18 văn phòng tại 11 quốc gia, bao gồm Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản, Đức và Việt Nam. Thông qua các hoạt động quảng bá phù hợp với từng thị trường và phát triển mạng lưới phân phối tại địa phương, aT đang tích cực thúc đẩy sự lan tỏa toàn cầu của K-food. Tại Việt Nam – một trong những thị trường trọng điểm – aT đã tổ chức nhiều sự kiện như K-food Fair và K-food Festival, góp phần giới thiệu thực phẩm Hàn Quốc đến đông đảo người tiêu dùng.