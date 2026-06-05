Atera Central: Dấu ấn mới trên bản đồ bất động sản Việt Nam

Đây là giải thưởng có quy mô và uy tín cấp quốc gia, được tổ chức nhằm tôn vinh những doanh nghiệp, dự án và mô hình phát triển tiêu biểu của thị trường bất động sản Việt Nam.

Giải thưởng được trao thuộc khuôn khổ sự kiện Giải thưởng Quốc gia Bất động sản Việt Nam do Hiệp hội Bất động sản Việt Nam (VNREA) chủ trì, Viện Nghiên cứu Bất động sản Việt Nam (VIRES) và Tạp chí điện tử Bất động sản Việt Nam (Realtimes) tổ chức. Không chỉ mang ý nghĩa ghi nhận những thành tựu nổi bật của cộng đồng doanh nghiệp, Giải thưởng còn khẳng định vị thế và vai trò chiến lược của ngành bất động sản trong nền kinh tế quốc dân, đồng thời thể hiện khát vọng đồng hành cùng đất nước trên hành trình bước vào kỷ nguyên phát triển mới.

Đại diện ban tổ chức cho biết kết quả năm nay được công bố sau 9 tháng đánh giá và thẩm định nghiêm ngặt. Hệ thống tiêu chí được xây dựng tiệm cận với chuẩn mực quốc tế, trải qua các vòng sơ khảo, chung khảo và hoạt động khảo sát thực địa trực tiếp tại dự án. Hội đồng Giám khảo đánh giá cao các hồ sơ dự thi năm nay khi thể hiện được năng lực triển khai, tiềm lực tài chính của chủ đầu tư và đáp ứng các tiêu chí về phát triển bền vững.

Trong đó, hạng mục "Top 10 dự án nhà ở thương mại tiềm năng nhất Việt Nam" được xét chọn dựa trên nhiều tiêu chí như: nền tảng pháp lý đảm bảo, có triển vọng giao dịch tốt, tiềm năng tăng giá, chủ đầu tư uy tín, có thiết kế vượt trội, nhiều tiện ích đồng bộ.

Ảnh phối cảnh dự án Atera Central (Nguồn: Atera Holdings)

Để khách hàng có thể trực tiếp cảm nhận và hình dung rõ nét về chất lượng sản phẩm trong tương lai, Atera Holdings đã đầu tư xây dựng hệ thống Atera Gallery và các căn hộ mẫu hoàn chỉnh. Đây không chỉ là không gian giới thiệu dự án, mà còn là nơi thể hiện rõ triết lý thiết kế Modern Luxury – phong cách sống hiện đại, sang trọng và tinh tế, được phát triển phù hợp với tiêu chuẩn thẩm mỹ và nhu cầu của cộng đồng công dân quốc tế.

Từ ngôn ngữ kiến trúc, vật liệu hoàn thiện đến từng chi tiết nội thất, mọi yếu tố đều được nghiên cứu và lựa chọn nhằm mang đến trải nghiệm sống đẳng cấp, cân bằng giữa công năng, thẩm mỹ và sự tiện nghi trong cuộc sống hiện đại.

Hiện thực hóa tầm nhìn xây dựng cộng đồng cư dân tinh hoa, Atera Central giới thiệu ba dòng căn hộ mẫu với ba phong cách sống riêng biệt, phản ánh chân thực nhu cầu và xu hướng của các nhóm khách hàng.

The Nomad Studio – không gian mang tinh thần Scandinavian Modernity. Với thiết kế tối giản, bố cục mở và nguồn sáng tự nhiên tràn ngập, căn hộ được kiến tạo dành cho những cá nhân độc lập, freelancer, nhà sáng tạo nội dung hay startup founder luôn tìm kiếm sự cân bằng giữa công việc và cảm hứng sống. Từng chi tiết nội thất được chọn lọc tinh tế với gỗ sáng tự nhiên, vải linen và hệ lưu trữ thông minh, tạo nên một không gian vừa tối ưu công năng vừa khơi mở nguồn cảm hứng bất tận. Đây là nơi chủ nhân được tự do sống, tự do sáng tạo và khẳng định bản sắc riêng.

Ở phân khúc dành cho các gia đình trẻ và những người sống kiến tạo, The Harmony Home mang phong cách Contemporary Symphony, thể hiện sự hòa quyện giữa nhịp sống toàn cầu và giá trị gia đình. Không gian sử dụng chất liệu gỗ veneer nâu trầm kết hợp đá marble sáng và các đường nét kiến trúc hiện đại, tạo nên cảm giác ấm áp nhưng vẫn đầy tính đương đại. Thiết kế mở liên thông phòng khách và bếp giúp tăng cường sự kết nối giữa các thành viên, trong khi từng khu vực chức năng được bố trí khoa học nhằm đáp ứng nhu cầu làm việc, học tập và tận hưởng cuộc sống của thế hệ gia đình trẻ có tư duy toàn cầu.

Bên cạnh đó, The Global Family – biểu tượng dành cho thế hệ công dân toàn cầu thành đạt. Được phát triển theo ngôn ngữ thiết kế Metropolitan Grandeur và triết lý "Quiet Luxury", căn hộ tôn vinh vẻ đẹp sang trọng trong sự tinh giản. Không gian phòng khách rộng mở, đảo bếp trung tâm cùng hệ vật liệu cao cấp tạo nên trải nghiệm sống đẳng cấp nhưng không phô trương. Mặt bằng được phân bổ khoa học với hai phòng master, không gian dành cho trẻ em và khu vực riêng tư cho ông bà, đáp ứng hoàn hảo nhu cầu của gia đình đa thế hệ. Mỗi chi tiết đều được chăm chút nhằm kiến tạo một nơi ở không chỉ phản ánh thành công gu thẩm mỹ và phong cách sống quốc tế của chủ nhân, mà còn trở thành nơi lưu giữ những giá trị gia đình bền vững theo thời gian.

Thông qua ba không gian mẫu được đầu tư chỉn chu, Atera Central không chỉ giới thiệu sản phẩm bất động sản mà còn mang đến một tầm nhìn sống mới – nơi công năng, thẩm mỹ quốc tế và trải nghiệm cá nhân được cân bằng hoàn hảo, tạo nên chuẩn mực sống khác biệt dành cho cộng đồng cư dân tinh hoa trong tương lai.

Ảnh nhà mẫu thực tế tại Sales Gallery ( Nguồn: Atera Holdings)

Việc Atera Central được vinh danh "Top 10 dự án nhà ở thương mại tiềm năng nhất Việt Nam" tại Giải thưởng Quốc gia Bất động sản Việt Nam lần thứ II không chỉ ghi nhận nỗ lực của doanh nghiệp mà còn góp phần khích lệ chủ thể tham gia thị trường hướng tới mục tiêu phát triển minh bạch, chuyên nghiệp. Thông qua đó, ngành bất động sản tiếp tục khẳng định vai trò trong việc thúc đẩy quá trình hiện đại hóa đô thị, phát triển hạ tầng và đóng góp vào tăng trưởng kinh tế chung.

Thông tin dự án Atera Central

Đơn vị phát triển dự án: Atera Holdings

Vị trí: Đường ĐT.380, khu công nghiệp Phố Nối B, xã Nguyễn Văn Linh, tỉnh Hưng Yên, Việt Nam

Website: ateracentral.com

Hotline: 0982 880 366