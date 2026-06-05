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Tọa độ chiến lược tại Đông Bắc TP.HCM nâng tầm căn hộ Bespoke hạng sang

| | Bất động sản

Tọa độ chiến lược tại Đông Bắc TP.HCM nâng tầm căn hộ Bespoke hạng sang

Giữa tâm điểm hạ tầng đang bứt tốc, Khải Hoàn Imperial hứa hẹn trở thành “biểu tượng sống mới” tại trung tâm đô thị công nghệ cao Đông Bắc TP.HCM — cực phát triển chiến lược thu hút vốn đầu tư và cộng đồng cư dân chất lượng cao.

Tọa độ "lõi" trong cấu trúc TOD mới

Rời bỏ mô hình đô thị vệ tinh đơn thuần, phía Đông Bắc TP.HCM đang bước vào giai đoạn hình thành một cấu trúc TOD thế hệ mới — nơi giao thông công cộng không chỉ đóng vai trò kết nối, mà trở thành nền tảng dẫn dắt các cực tăng trưởng kinh tế, công nghệ và cộng đồng tri thức của toàn vùng.

Trong đó, tuyến Metro Thủ Dầu Một – TP.HCM mở ra khả năng dịch chuyển nhanh giữa các đô thị công nghệ – tài chính lớn nhất khu vực phía Nam. Song song đó, tuyến Metro số 1 kéo dài từ Suối Tiên đến Thành phố mới Bình Dương được kỳ vọng sẽ đưa trục Đông Bắc TP.HCM trở thành một trong những hành lang phát triển năng động, thúc đẩy mạnh xu hướng hình thành các đô thị TOD hiện đại.

Đáng chú ý, TP.HCM đã và đang nghiên cứu 4 phương án kết nối sân bay Tân Sơn Nhất và Long Thành bằng metro, không chỉ hình thành mạng lưới di chuyển nhanh giữa 2 sân bay quốc tế lớn nhất phía Nam mà còn tạo động lực phát triển cho các trung tâm logistics, tài chính, thương mại và công nghệ cao dọc hành lang kết nối.

Trên nền hạ tầng đó, các cực tăng trưởng mới đang dần hình thành rõ nét. Thành phố mới Bình Dương với quy mô gần 1.000 ha được định hướng trở thành "trái tim" của vùng đổi mới sáng tạo, quy tụ hệ sinh thái công nghệ, giáo dục, thương mại và dịch vụ chất lượng cao. Trong khi đó, trục Quốc lộ 13 – Vành đai 3 cũng đang chuyển mình thành hành lang AI – công nghệ cao mới của vùng Đông Bắc TP.HCM, nơi tập trung cộng đồng chuyên gia, kỹ sư và lao động tri thức ngày càng gia tăng mạnh mẽ.

Thực tế, Đông Bắc TP.HCM hiện đã quy tụ hơn 45.000 chuyên gia cùng khoảng 1 triệu quản lý cấp cao và lao động tri thức đang sinh sống, làm việc trong hệ sinh thái công nghệ phát triển năng động. Sự gia tăng mạnh mẽ của cộng đồng cư dân chất lượng cao này đang kéo theo nhu cầu lớn về những không gian sống hạng sang, hiện đại và khác biệt — mở ra cơ hội để Khải Hoàn Imperial khẳng định vị thế của một biểu tượng sống Bespoke tiên phong, đồng thời gia tăng tiềm năng giá trị trong dài hạn.

Chuẩn sống Bespoke hạng sang hoàn toàn khác biệt

Tọa độ chiến lược tại Đông Bắc TP.HCM nâng tầm căn hộ Bespoke hạng sang- Ảnh 1.

Chuẩn sống tinh tuyển "may đo" dành riêng cho cộng đồng thành đạt

Tọa lạc ngay mặt tiền Quốc lộ 13, đối diện AEON Mall Bình Dương Canary và trực diện ga metro Thủ Dầu Một – TP.HCM, Khải Hoàn Imperial thừa hưởng trọn vẹn hệ sinh thái tiện ích hiện hữu sôi động từ trung tâm thương mại, bệnh viện quốc tế, giáo dục chất lượng cao đến chuỗi dịch vụ giải trí – tài chính hiện đại.

Không đi theo mô-típ đại trà, Khải Hoàn Imperial theo đuổi tư duy phát triển khác biệt, kiến tạo chuẩn sống Bespoke hạng sang dành riêng cho giới tinh hoa tri thức tại Đông Bắc TP.HCM.

Tại đây, sự tinh tuyển không chỉ hiện diện ở vị trí, kiến trúc hay vật liệu bàn giao từ các thương hiệu quốc tế, mà còn nằm ở cách dự án nghiên cứu sâu hành vi sống của nhóm cư dân chất lượng cao để "may đo" những trải nghiệm mang tính cá nhân hóa rõ nét. Từ không gian sống đề cao chiều sâu riêng tư, hệ tiện ích đa tầng phục vụ nhu cầu tái tạo năng lượng, phát triển tư duy đến cộng đồng cư dân cùng đẳng cấp… tất cả đều được định hình để tạo nên một môi trường sống khác biệt, không dành cho số đông.

Khải Hoàn Imperial tạo dấu ấn nổi bật với 2 tòa tháp cao 41 tầng — chiều cao ấn tượng nhất khu vực hiện nay, vươn mình như một biểu tượng mới ngay trục Quốc lộ 13 sôi động. Dự án phát triển đa dạng sản phẩm từ căn hộ Bespoke 1–3 phòng ngủ đến duplex và bộ sưu tập penthouse giới hạn tích hợp hồ bơi riêng.

Ẩn sau diện mạo sang trọng, Khải Hoàn Imperial còn khéo léo kiến tạo một hệ tiện ích đa tầng độc đáo ngập tràn sắc xanh. Ngay từ tầng trệt, dự án đã mở ra không gian kết nối đa thế hệ với Quảng trường tri thức, công viên Tinh hoa hội tụ, hồ bơi muối khoáng, khu BBQ, khu thể thao ngoài trời… nơi mỗi trải nghiệm thường nhật đều được chăm chút như một kỳ nghỉ dưỡng tại các resort hạng sang giữa lòng đô thị năng động.

Tọa độ chiến lược tại Đông Bắc TP.HCM nâng tầm căn hộ Bespoke hạng sang- Ảnh 2.

Hồ bơi vô cực onsen khoáng nóng tại Khải Hoàn Imperial

Trong khi đó, tổ hợp hơn 14 tiện ích của tầng 21 với hồ bơi vô cực onsen khoáng nóng, trung tâm gym – fitness, spa – sauna, phòng tập Virtual Golf, thư viện, rạp phim mini và không gian sáng tạo đa phương tiện… mở ra không gian tái tạo năng lượng, nuôi dưỡng chiều sâu trải nghiệm và phản chiếu phong cách sống mới của cộng đồng cư dân tinh hoa — đề cao sự riêng tư, tính cá nhân hóa cùng trạng thái cân bằng giữa công việc, nghỉ dưỡng và kết nối.

Song song đó, dự án nâng tầm trải nghiệm sống bằng hệ vật liệu và thiết bị bàn giao đến từ các thương hiệu danh tiếng như Duravit, Grohe, Häfele hay Panasonic, góp phần hoàn thiện không gian sống Bespoke hạng sang theo chuẩn mực quốc tế.

Trong bối cảnh Đông Bắc TP.HCM đang bứt tốc mạnh mẽ cùng làn sóng hạ tầng quy mô lớn, Khải Hoàn Imperial hiện lên như một biểu tượng sống hoàn toàn mới trên trục Quốc lộ 13 sầm uất. Đồng thời, việc dự án bước vào giai đoạn tăng tốc triển khai cũng tiếp tục củng cố kỳ vọng về một công trình hạng sang dần thành hình, định hình diện mạo đô thị hiện đại cho khu vực trong thời gian tới.

Ánh Dương

Thanh Niên Việt

Từ Khóa:
bất động sản

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