Hạ tầng khu Tây TP.HCM hội tụ siêu chu kỳ tăng trưởng

Ba trụ cột hạ tầng đổ vào một khu vực

Trong lịch sử phát triển đô thị khu vực phía Nam, chưa bao giờ một vùng đất lại chứng kiến ba trụ cột hạ tầng lớn được triển khai đồng thời và đồng hướng như khu vực khu Tây TP.HCM – Bến Lức hiện nay.

Trụ cột thứ nhất: Tuyến Metro Hưng Nhơn – Tân An. Được quy hoạch theo Quyết định 686/QĐ-TTg ngày 13/6/2023 của Thủ tướng Chính phủ, tuyến metro dài 28km này là phần nối dài của Metro số 3A, chạy dọc theo QL1A từ ga Hưng Nhơn về thành phố Tân An, đặt nhà ga chiến lược tại xã Mỹ Yên (huyện Bến Lức). Đây là tuyến metro đầu tiên vượt ranh giới TP.HCM vào địa bàn Long An – một bước tiến lịch sử trong kết nối liên tỉnh.

Trụ cột thứ hai: Mở rộng Quốc lộ 1A. Trục đường huyết mạch từ TP.HCM đến Mỹ Yên (giáp Tây Ninh) đang được nâng cấp toàn diện theo định hướng quy hoạch hành lang đô thị – kinh tế, tăng năng lực lưu thông, giảm thiểu điểm xung đột giao thông, biến hành lang này thành trục phát triển đa chức năng.

Trụ cột thứ ba: Đường Vành đai 3 TP.HCM. Dự án trọng điểm quốc gia được Quốc hội thông qua năm 2022, tổng chiều dài gần 76km đi qua 4 địa phương (TP.HCM, Bình Dương, Đồng Nai, Long An). Đoạn qua Long An, kết nối Bình Chánh với Bến Lức, là mắt xích quan trọng giải phóng áp lực giao thông khu Tây, cho phép xe tải hạng nặng tránh đi xuyên qua nội đô.

Mỗi trụ cột này, đơn độc, đã là cú hích đủ lớn để tạo ra sóng tăng giá bất động sản. Ba trụ cột cùng lúc tại một khu vực – đó là "siêu chu kỳ hạ tầng" mà giới đầu tư kinh nghiệm luôn săn lùng.

Phân tích dòng vốn hạ tầng và tác động lên giá trị bất động sản

Theo dữ liệu thị trường từ các chu kỳ trước đó tại Việt Nam, giá trị bất động sản tại các khu vực được đầu tư hạ tầng lớn thường tăng theo 4 giai đoạn: Giai đoạn 1 (Quy hoạch được phê duyệt): tăng 10–20% trong 12–18 tháng đầu, chủ yếu từ nhóm nhà đầu tư nhạy thông tin. Giai đoạn 2 (Khởi công thi công): tăng thêm 20–40%, thị trường đại trà bắt đầu phản ứng. Giai đoạn 3 (Hạ tầng hoàn thành đưa vào sử dụng): tăng 30–60% tiếp theo, người mua ở thực ồ ạt vào thị trường. Giai đoạn 4 (Ổn định mặt bằng giá mới): giá duy trì ở nền cao hơn 2–4 lần so với trước chu kỳ.

Khu vực Mỹ Yên – Bến Lức hiện đang ở giao thoa của Giai đoạn 1 và Giai đoạn 2 đối với tuyến metro (đã quy hoạch, chuẩn bị triển khai) và đang ở Giai đoạn 2–3 đối với QL1A mở rộng (đang thi công) và Vành đai 3 (đang trong tiến độ). Đây là thời điểm mà theo thống kê lịch sử, giá trị bất động sản đang ở giai đoạn tăng trưởng chưa đạt đỉnh – tức là người vào thị trường lúc này vẫn còn mua được ở mức giá chưa phản ánh đầy đủ tiềm năng.

Biểu đồ tăng trưởng giá BĐS dọc tuyến metro số 1 giai đoạn 2014–2024]

Vùng ảnh hưởng Metro và Vành đai: Bán kính vàng 2km

Nghiên cứu thực nghiệm về tác động của metro lên giá trị bất động sản tại nhiều đô thị châu Á cho thấy: vùng bán kính 2km tính từ nhà ga metro ghi nhận mức tăng giá cao nhất và bền vững nhất. Tại Singapore, bán kính này thường tương quan với mức premium giá 15–25% so với khu vực bên ngoài vùng ảnh hưởng. Tại TP.HCM, dữ liệu từ tuyến Metro số 1 cho thấy bán kính tương tự ghi nhận mức tăng vượt trội từ 30 đến 60% so với thị trường chung trong giai đoạn 2018–2024.

Tháp Eleva – Destino Centro tọa lạc trong vùng ảnh hưởng trực tiếp của ga Mỹ Yên – điểm giao thoa của tuyến metro quy hoạch và trục QL1A mở rộng. Với mức giá từ 36,8 triệu đồng/m², đây là một trong những cơ hội sở hữu tài sản trong "bán kính vàng" với giá đầu vào còn chưa phản ánh premium hạ tầng – premium sẽ đến rõ ràng hơn khi các trụ cột hạ tầng bước vào Giai đoạn 3.

Ai nên hành động sớm – và vì sao?

Thị trường bất động sản có một đặc điểm riêng so với các thị trường tài chính khác: thông tin không phản ánh ngay lập tức vào giá. Có một khoảng trễ nhất định – đôi khi 12 đến 24 tháng – giữa thời điểm chính sách hạ tầng được công bố và thời điểm thị trường đại trà phản ứng. Khoảng trễ đó là "cửa sổ cơ hội" của các nhà đầu tư có thông tin.

Phối cảnh tháp Eleva – Destino Centro ban đêm nhìn từ trên cao

Quyết định 686/QĐ-TTg về tuyến metro Hưng Nhơn – Tân An đã ban hành từ tháng 6/2023. QL1A đang thi công. Vành đai 3 đang đẩy nhanh tiến độ. Thị trường đại trà vẫn chưa "phát hiện" đầy đủ khu Tây. Cửa sổ cơ hội đang mở – nhưng theo kinh nghiệm của các chu kỳ trước, nó không mở mãi mãi. Tháp Eleva, với giá từ 36,8 triệu đồng/m², là một trong số ít dự án hiện đang cung cấp cơ hội tiếp cận vùng đất này ở mức giá còn hợp lý trước khi sóng hạ tầng đẩy mặt bằng giá lên hoàn toàn.

Sơ đồ bán kính ảnh hưởng 2km từ ga Mỹ Yên – vị trí tháp Eleva