The Meridian Đà Nẵng - Căn hộ sông Hàn ngắm trọn vẹn pháo hoa quốc tế

Sở hữu vị trí đắc địa, liền kề tổ hợp giải trí Da Nang Downtown, ngắm trọn pháo hoa quốc tế từ ban công, cùng hệ tiện ích đẳng cấp, tòa nhà mở ra không gian sống thời thượng dành cho những chủ nhân xứng tầm.

Tựa như một viên kim cương giữa đô thị sầm uất, The Meridian Đà Nẵng không chỉ là tòa nhà hiện hữu mà còn mang dáng vóc của vị thế, gu thẩm mỹ thời thượng và những đặc quyền chỉ dành riêng cho số ít.

Vị trí "kim cương" - trung tâm của trung tâm

Được lấy cảm hứng từ những chiếc du thuyền sang trọng rẽ sóng trên mặt nước, The Meridian Đà Nẵng mang trong mình vẻ đẹp tinh tế, phóng khoáng, mềm mại nhưng cũng đầy kiêu hãnh.

Những đường nét uyển chuyển nhưng độc đáo tạo nên hiệu ứng thị giác cuốn hút. The Meridian kỳ vọng trở thành một biểu tượng mới của TP.Đà Nẵng - nơi vẻ đẹp hiện đại, không gian sống thời thượng giao hòa cùng nhịp sống giải trí náo nhiệt.

The Meridian Đà Nẵng tọa lạc tại vị trí đắc địa, ở khu vực trung tâm của trung tâm thuộc tuyến đường Quy Mỹ (phường Hòa Cường, TP.Đà Nẵng). Trong bối cảnh quỹ đất vàng trung tâm thành phố ngày càng hiếm hoi, The Meridian Đà Nẵng minh chứng cho giá trị độc bản, đẳng cấp.

Xung quanh tòa nhà hội tụ đầy đủ tiện ích du lịch, thương mại và giải trí sầm uất. Chất lượng cuộc sống của chủ nhân được nâng tầm khi sở hữu những tiện nghi sống lý tưởng. Nhịp sống sôi động, hiện đại của Da Nang Downtown cùng cảnh đẹp của biển Mỹ Khê, điểm nhấn du lịch cầu Rồng; sự an tâm về y tế, giáo dục từ Bệnh viện Vinmec, Trường quốc tế Skyline và hệ tiện ích thương mại như Mega Market, Lotte Mart,… đưa cư dân đến những khái niệm mới về chuẩn sống thượng lưu.

Không những vậy, The Meridian Đà Nẵng còn nằm ở trung tâm của những hạ tầng tỷ đô của thành phố. Kề cận Da Nang Downtown, cùng tòa tháp Aurora 69 tầng, cư dân sẽ chạm tới sự náo nhiệt của một thành phố đang vươn mình với những hoạt động giải trí bậc nhất.

Bên cạnh đó, dự án "dòng sông ánh sáng" bên sông Hàn sẽ thắp lên những dải trắng huyền ảo. Mỗi đêm xuống, mặt nước phản chiếu lung linh, cả thành phố như khoác lên mình tấm áo ánh sáng kỳ diệu.

Vị trí của The Meridian Đà Nẵng là sự kết hợp giữa du lịch, thương mại, giải trí sầm uất. Nơi đây mở ra cơ hội đầu tư hấp dẫn cho các nhà đầu tư - nơi kinh tế, văn hóa và phong cách sống tinh hoa cùng hội tụ.

Phối cảnh dự án The Meridian Đà Nẵng vào ban đêm

Mỗi khung cửa là một thước phim điện ảnh sống động

Không chỉ mang những tiện ích sống đẳng cấp, The Meridian Đà Nẵng còn khẳng định vị thế của một tòa nhà "có một không hai" khi sở hữu những ô cửa "view triệu đô".

Nằm ngay cạnh sông Hàn, The Meridian đón trọn từng luồng gió mát lành từ dòng sông biểu tượng của Đà Nẵng, mang đến không khí trong lành.

The Meridian Đà Nẵng mở ra những khung cửa với tầm nhìn panorama hiếm có. Mỗi căn hộ tại đây mở ra một tầm nhìn riêng biệt - từ biển xanh khoáng đạt, skyline đô thị sôi động, dãy núi hùng vĩ đến dòng sông Hàn thơ mộng - mang đến nhiều lựa chọn trải nghiệm sống tinh tuyển, phù hợp với từng phong cách và gu tận hưởng của mỗi chủ nhân tinh hoa. Hướng "view triệu đô" sông - núi là một món quà tinh thần tuyệt vời cho những ai yêu thích thiên nhiên. Sau một ngày làm việc, mọi mệt mỏi dường như dừng lại sau những khung cửa.

Dòng nước lững lờ trôi, sắc xanh dịu nhẹ của những tán cây hay ánh hoàng hôn dần buông mang lại cảm giác thư thái, an yên, giúp cư dân tái tạo lại năng lượng sau một ngày dài tất bật.

Không những vậy, những khung cửa ở The Meridian Đà Nẵng còn là nơi chiêm ngưỡng những màn trình diễn pháo hoa đặc sắc. Không cần phải ra ngoài, không còn chen lấn giữa biển người, chủ nhân vẫn thưởng thức trọn vẹn bữa tiệc ánh sáng, đắm chìm trong màn trình diễn nghệ thuật độc đáo ngay tại ban công. Đó là những đặc quyền sống mà chỉ số ít được sở hữu.

Ngoài ra, nhờ lợi thế vị trí kế cận bờ sông Hàn, giúp The Meridian sở hữu khoảng mở không gian lý tưởng, mọi ánh nhìn đều không bị giới hạn. Khoảng cách gần giúp tòa nhà đón gió trực diện từ những luồng gió sông mát lành, mang đến không khí mát mẻ quanh năm. Nhờ đó, cư dân sở hữu đặc quyền không gian sống thoáng đãng.

View "triệu đô" của The Meridian Đà Nẵng

Một trong những điểm tạo nên sức hút khác biệt của The Meridian Đà Nẵng chính là độ "view thoáng" vượt trội. Căn hộ có tầm nhìn rộng mở, không bị che khuất bởi những công trình lân cận. Từ đây, chủ nhân có thể phóng tầm mắt thấy biển Mỹ Khê quyến rũ, ngắm nhìn sông Hàn thơ mộng, thưởng cảnh danh thắng Ngũ Hành Sơn trầm mặc lúc hoàng hôn, chiêm ngưỡng khung cảnh rực sáng của skyline Đà Nẵng và nhịp sống sôi động của Da Nang Downtown.

Mỗi khung cửa vì thế không chỉ đơn thuần để đón sáng, đón gió mà trở thành một thước phim điện ảnh sống động, phô diễn vẻ đẹp của thành phố qua từng khoảnh khắc. The Meridian Đà Nẵng không chỉ là nơi an cư mà còn là nơi những trải nghiệm thường nhật đều là tận hưởng cuộc sống. Mỗi khoảnh khắc sống tại đây đều mang dáng dấp của một kỳ nghỉ thượng lưu. Đó là đặc quyền không thể thay thế dành cho những chủ nhân xứng tầm.

Sở hữu vị trí đắt giá, sự độc bản về tầm view cùng hệ tiện ích, The Meridian Đà Nẵng vẽ nên một cuộc sống đáng mơ ước. Tòa tháp định hình một phong vị sống sang trọng, riêng tư và đầy tính tận hưởng bên bờ sông Hàn. Không những vậy, nơi đây còn là lựa chọn khai thác cho thuê cao cấp vượt trội. Đây cũng là một tài sản giá trị với khả năng sinh lời bền vững theo thời gian.

The Meridian Đà Nẵng (Khu căn hộ cao cấp và thương mại dịch vụ thuộc dự án Khu nhà ở và dịch vụ Tuyên Sơn) do Công ty CP Đầu tư Landcom làm chủ đầu tư, Công ty CP Đầu tư và Phát triển Đà Thành đơn vị phát triển kinh doanh. The Meridian Đà Nẵng sở hữu quy mô ấn tượng với 25 tầng nổi và 2 tầng hầm. Tổng thể dự án gồm 518 căn hộ, The Meridian Đà Nẵng mang đến các sản phẩm đa dạng, từ căn studio, căn 2 phòng ngủ, 3 phòng ngủ, Dual key đến những căn penthouse đẳng cấp.

Thông tin tham khảo:

Dự án Tháp đôi căn hộ cao cấp The Meridian Đà Nẵng.

Vị trí đường Quy Mỹ, phường Hòa Cường, thành phố Đà Nẵng.

Website: https://themeridian.vn

Tiếp nối thành công của giai đoạn 1 Khu nhà ở và dịch vụ Tuyên Sơn với quần thể biệt thự và nhà liền kề đã hiện hữu, The Meridian Đà Nẵng tiếp tục hoàn thiện chuẩn sống cao cấp, đáp ứng đồng thời nhu cầu an cư, nghỉ dưỡng và đầu tư của giới tinh hoa.