Atlas – Trình duyệt mới tinh của OpenAI là gì? Có thách thức được sự thống trị của Google Chrome?

Ngày 21/10/2025, OpenAI – “cha đẻ” của ChatGPT – chính thức trình làng Atlas, sản phẩm được giới thiệu như “một trình duyệt web với ChatGPT ở trung tâm”. Đây là lần đầu tiên hãng AI này bước chân vào lĩnh vực vốn được xem là “lãnh địa” của Google, Microsoft và Apple. Nếu như Chrome, Edge hay Safari chỉ là công cụ giúp người dùng truy cập Internet, thì Atlas được thiết kế để AI cùng bạn duyệt web, hiểu nội dung bạn đang xem và hỗ trợ bạn xử lý ngay tại chỗ.

Phiên bản đầu tiên ra mắt trên macOS cho phép người dùng đăng nhập bằng tài khoản ChatGPT, nhập dữ liệu từ trình duyệt cũ, và bắt đầu trải nghiệm một cách tiếp cận hoàn toàn mới. Thay vì mở tab, copy nội dung và hỏi ChatGPT trong một cửa sổ riêng, Atlas cho phép bạn trao đổi trực tiếp với AI trong Sidebar. Bạn có thể bôi chọn đoạn văn, đặt câu hỏi, yêu cầu tóm tắt, so sánh hay phân tích — tất cả được xử lý tức thì mà không cần rời khỏi trang.

OpenAI gọi đây là “bước tiếp theo để đưa ChatGPT vào trải nghiệm duyệt web hằng ngày”, và thực tế, Atlas giống như một cầu nối giữa công cụ tìm kiếm và trợ lý ảo toàn năng.

Về tính năng, Atlas mang đến ba điểm sáng rõ rệt:

1. Sidebar ChatGPT – Một khung hội thoại tích hợp sẵn, nơi AI có thể “đọc” trang bạn đang xem và tương tác theo ngữ cảnh. Ví dụ: đang đọc một bài phân tích thị trường, bạn có thể yêu cầu: “Tóm tắt 5 ý chính và đưa ra nhận định tổng quan”.

2. Browser Memories – Cho phép AI “nhớ” các trang bạn từng xem, nội dung bạn quan tâm. Khi bật tính năng này, bạn có thể nói: “Tìm lại những bài tuyển dụng tôi xem tuần trước và so sánh mức lương ngành marketing.” Atlas hiểu, lọc, và trình bày lại. Dữ liệu này không được dùng để huấn luyện mô hình theo mặc định, và người dùng có thể tắt bất kỳ lúc nào.

3. Agent Mode – Tính năng nâng cao cho người dùng ChatGPT Plus, Pro và Business. Khi bật chế độ này, AI có thể thực hiện chuỗi hành động phức tạp: tìm sản phẩm, mở trang, thêm vào giỏ hàng, thậm chí đặt vé máy bay hay lập kế hoạch du lịch — tất cả trong cùng một phiên duyệt.

Atlas khác Chrome ở đâu?

Về nền tảng, Atlas được xây dựng trên nhân Chromium – cùng lõi công nghệ với Chrome, Edge hay Brave – nên tốc độ và khả năng tương thích tương đương. Tuy nhiên, trải nghiệm mới là điểm khác biệt lớn nhất. Chrome là công cụ bạn dùng để tìm kiếm; Atlas là trợ lý bạn nói chuyện cùng khi duyệt web. Trong Chrome, bạn chủ động nhập truy vấn, click link, đọc và tổng hợp thông tin. Còn với Atlas, bạn ra lệnh cho AI: “Tìm giúp tôi các bài phân tích về cổ phiếu Tesla tuần này và tóm tắt.” AI tự duyệt, tổng hợp, và đưa câu trả lời ngay.

Chrome có ưu thế vượt trội về thị phần (hơn 60%), hệ sinh thái tiện ích mở rộng, khả năng đồng bộ dữ liệu, và sự tin tưởng đã được xây dựng hơn một thập kỷ. Trong khi đó, Atlas vẫn ở giai đoạn đầu, mới có bản macOS, chưa có Android hay iOS, và chưa có kho tiện ích mở rộng tương đương.

Tuy nhiên, nếu nhìn về hướng phát triển tương lai, Atlas lại nắm trong tay điều Chrome không có: AI gắn liền trải nghiệm người dùng. Khi ChatGPT hiểu thói quen, sở thích và mục tiêu của người dùng, nó có thể gợi ý thông minh hơn, rút ngắn thời gian tìm kiếm và đưa Internet sang một cấp độ tương tác hoàn toàn mới.

Dĩ nhiên, OpenAI cũng phải đối mặt với không ít thách thức. Việc AI can thiệp sâu vào hành vi duyệt web khiến quyền riêng tư và bảo mật trở thành mối quan tâm hàng đầu. Hơn nữa, khi AI tóm tắt thông tin mà không cần người dùng truy cập trực tiếp vào website gốc, các nhà xuất bản và quảng cáo trực tuyến sẽ bị ảnh hưởng. Điều này từng khiến Google chịu áp lực tương tự khi giới thiệu “AI Overview” trong tìm kiếm.

Ngoài ra, việc thuyết phục người dùng rời bỏ Chrome – trình duyệt quen thuộc, ổn định, được tích hợp sâu vào hệ sinh thái Google – cũng là bài toán không nhỏ. Atlas có thể thông minh, tiện lợi, nhưng nếu không có lý do đủ mạnh để thay đổi thói quen, phần lớn người dùng vẫn sẽ ở lại với Chrome.

Dù vậy, không thể phủ nhận Atlas là một bước đi chiến lược táo bạo của OpenAI. Từ chatbot, hãng đang từng bước xây dựng “AI OS” – hệ điều hành dựa trên trí tuệ nhân tạo, nơi mọi thao tác của người dùng – từ viết, tìm kiếm, cho đến duyệt web – đều được AI hỗ trợ và ghi nhớ. Nếu thành công, Atlas có thể là bước khởi đầu cho kỷ nguyên mới: khi trình duyệt không chỉ là cánh cửa vào Internet, mà là người bạn đồng hành hiểu rõ bạn cần gì ngay khi bạn chưa nói ra.

Liệu Atlas có đủ sức thách thức Google Chrome? Có thể chưa phải hôm nay. Nhưng giống như ChatGPT từng thay đổi cách chúng ta tìm kiếm thông tin, Atlas đang mở ra một hướng đi mới – nơi AI không chỉ trả lời câu hỏi, mà hành động thay người dùng. Và đó có thể chính là tương lai của việc duyệt web.