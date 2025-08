ATTLand hợp tác với An Phong, BIDV triển khai dự án ArtStella

Bảo chứng vàng từ sức mạnh hợp lực

Ngay từ những ngày đầu định hình ý tưởng phát triển dự án, ArtStella đã được chủ đầu tư ATTLand hướng đến như một biểu tượng mở ra phong cách sống mới cho giới trẻ hiện đại. Lễ ký kết hợp tác chiến lược với những thương hiệu uy tín hàng đầu thị trường chính là cột mốc quan trọng đánh dấu mối quan hệ đồng hành bền chặt, khẳng định mạnh mẽ cho quyết tâm hiện thực hóa tầm nhìn đó của ATTLand.

Bên cạnh đối tác chiến lược An Phong và BIDV, ATTLand còn ký kết hợp tác cùng 5 đại lý phân phối chính thức dự án ArtStella

Theo thỏa thuận hợp tác, BIDV sẽ là đối tác chiến lược bảo trợ tài chính, đảm bảo nguồn vốn minh bạch, linh hoạt cho dự án ArtStella. Sự đồng hành này không chỉ mang lại sự yên tâm về lộ trình và tiến độ thi công đã đề ra mà còn thể hiện sự tín nhiệm của một định chế tài chính hàng đầu vào tiềm năng, sức hút của dự án trong bối cảnh thị trường ngày càng chọn lọc hơn với các sản phẩm có pháp lý chuẩn chỉnh và năng lực triển khai.

Tập đoàn An Phong được biết đến là một trong những thương hiệu uy tín hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực xây dựng, với danh mục các dự án chất lượng cao trải dài khắp cả nước. Cùng bề dày kinh nghiệm gần 20 năm, sự đồng hành của An Phong sẽ đảm bảo triển khai nhiều dự án phức hợp quy mô lớn, An Phong sẽ đảm bảo ArtStella được xây dựng theo tiêu chuẩn cao nhất, xứng tầm với kỳ vọng của chủ đầu tư và khách hàng.

Ông Trần Thế Hoan, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn An Phong chia sẻ: "Chúng tôi đồng hành cùng ArtStella không chỉ vì một dự án bất động sản giàu tiềm năng mà còn vì niềm tin vào hệ giá trị mà ATTLand đang nỗ lực xây dựng cùng tinh thần trách nhiệm, nghiêm túc chỉn chu."

Song song đó, ATTLand cũng đã ký kết hợp tác với 5 đại lý phân phối chiến lược gồm Pitaland, Zland, TQ Solution, Uni Group và AREA. Đây đều là những đơn vị có hệ thống phân phối mạnh, am hiểu thị trường, sở hữu bề dày kinh nghiệm triển khai nhiều dòng sản phẩm. Thông qua sự đồng hành của các đại lý chiến lược, ArtStella sẽ tăng tốc tiếp cận thị trường, nhanh chóng đến tay khách hàng, trở thành điểm sáng nổi bật nhất khu Đông TPHCM thời gian tới.

Chia sẻ tại sự kiện, đại diện chủ đầu tư ATTLand cũng chia sẻ: "ArtStella là dự án chúng tôi dành trọn tâm huyết để kiến tạo một chuẩn sống mới. Với pháp lý chỉn chu, quy hoạch bài bản và sự đồng hành của những đối tác giàu tiềm lực, đây không chỉ là một bước tiến chiến lược, mà còn là cam kết mạnh mẽ về chất lượng sống bền vững mà ATTLand mong muốn mang đến cộng đồng cư dân trẻ."

ArtStella định hình phong cách sống mới tại TPHCM

Được định vị trở thành một tuyên ngôn về phong cách sống mới cho thế hệ trẻ hiện đại, ArtStella tọa lạc tại vị trí tâm điểm phường Đông Hòa, TPHCM mới. Dự án nằm trên mặt tiền đường Thống Nhất, kết nối trực tiếp với đường 30/4 đang được mở rộng và ga Suối Tiên của tuyến metro số 1. Đồng thời dự án còn được thụ hưởng hệ hạ tầng giao thông phát triển nhanh chóng như đường Vành đai 2, Vành đai 3 cùng các tuyến metro mới chuẩn bị kéo dài về TPHCM mở rộng (Bình Dương cũ) và Đồng Nai, mở ra tiềm năng kết nối và phát triển vượt trội.

Điểm nhấn nổi bật của ArStella là khối tháp có kiến trúc oval độc đáo hiếm có trên thị trường, được phát triển triển theo xu hướng "Chill Living" – sống thư thái, sống cân bằng, sống kết nối giữa lòng đô thị. Với 7 tầng cảnh quan thiên nhiên đan cài cùng hệ thống vườn treo xuyên tầng, ArtStella mang đến trải nghiệm sống như nghỉ dưỡng giữa lòng phố thị, đặc biệt phù hợp với phong cách sống hiện đại của giới trẻ thành thị.

ArtStella được vinh danh Dự án căn hộ có thiết kế kiến trúc đẹp nhất Việt Nam 2025 - " Best Condo Architecture Design Vietnam 2025"

Chỉ một ngày trước lễ ký kết, ArtStella đã ghi dấu ấn mạnh mẽ tại lễ trao giải Dot Property Vietnam Awards 2025 với chiến thắng đầy thuyết phục ở hạng mục "Best Condo Architecture Design Vietnam 2025", trở thành dự án căn hộ có thiết kế kiến trúc đẹp nhất Việt Nam năm 2025.

Giải thưởng danh giá này là minh chứng rõ nét cho tầm nhìn sáng tạo, năng lực triển khai cũng như giá trị thiết kế đột phá mà ATTLand theo đuổi, góp phần khẳng định vị thế và tiềm năng của ArtStella trên thị trường.

Cộng hưởng những giá trị nội tại của dự án cùng với sự chuyển mình mạnh mẽ của khu Đông sau khi TPHCM sáp nhập với Bình Dương, Bà Rịa Vũng Tàu, ArtStella sẽ trở thành tâm điểm đón đầu làn sóng dịch chuyển dân cư về lõi đô thị mới khi nằm ngay trung tâm của siêu đô thị 14 triệu dân.