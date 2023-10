Bà cụ 60 tuổi đi bộ 20.000 bước/ngày, 6 tháng sau sức khỏe tệ hơn: Về già cần thể dục thận trọng, tránh 4 sai

Bà Trương, 60 tuổi, nghỉ hưu rất nhàn rỗi nên tăng cân rất nhiều. Để giữ sức khỏe, bà bắt đầu tập thể dục. Bà lựa chọn đi bộ ít nhất 20.000 bước mỗi ngày, dù đầu gối cảm thấy khó chịu nhưng bà vẫn kiên nhẫn vì mục tiêu của mình.



Sau nửa năm, cân nặng của bà Trương đã giảm xuống nhưng một vấn đề mới lại xuất hiện. Bà phát hiện, khi đi bộ được vài phút là gót chân rất đau. Con gái đã đưa bà đến bệnh viện để điều trị và được chẩn đoán bị mắc viêm cân gan chân và xuất hiện gai gót chân.



Bà Linh bắt đầu tăng cân khi bà khoảng 55 tuổi và mắc bệnh gan nhiễm mỡ nhẹ. Để cải thiện tình trạng sức khỏe, bà bắt đầu tập thể dục dưới sự hướng dẫn của bác sĩ. Nhưng bà không luyện tập hàng ngày mà duy trì đều đặn 4 lần/tuần. Nếu cảm thấy không khỏe, bà ấy sẽ dừng lại ngay lập tức và không ép buộc bản thân. Sau vài năm tập luyện và kiểm soát chế độ ăn uống, bà Linh đến bệnh viện kiểm tra và phát hiện các dấu hiệu gan nhiễm mỡ đã biến mất.

Sau tuổi 60 nên tập thể dục thế nào?

Giáo sư Xu Zaichun, một bác sĩ y học Trung Quốc nổi tiếng, tin rằng tập thể dục nhiều hơn trước 40 tuổi, giảm dần sau 50 tuổi và không tập thể dục sau 60 tuổi là cách tốt nhất để sống lâu hơn! Vậy đối với người già sau 60 tuổi nên nghỉ ngơi hay vận động nhiều hơn?



Một nghiên cứu với 6.194 người tham gia do học giả người Pháp Benjamin Landray dẫn đầu đã được công bố trên "Tạp chí Y học Anh". Tất cả đều tham gia kiểm tra đánh giá sức cầm, nắm, đứng… trong khoảng thời gian 9 năm (2007-2016). Kết quả cuối cùng: Sau 65 tuổi, khả năng vận động càng kém thì nguy cơ tử vong càng cao và dấu hiệu suy giảm khả năng vận động sẽ bắt đầu 10 năm trước khi chết.

Trên thực tế, một nghiên cứu trước đây của Hàn Quốc cho thấy nếu những bệnh nhân cao tuổi mắc bệnh tim mạch có thể tập thể dục phù hợp sẽ giúp kéo dài tuổi thọ.

Nghiên cứu tuyển chọn 6.076 bệnh nhân mắc bệnh tim mạch ở độ tuổi ≥60. Dựa trên những thay đổi trong thói quen tập thể dục, họ được chia thành 4 nhóm: Nhóm A tiếp tục không hoạt động, nhóm B ngừng tập thể dục, nhóm C bắt đầu tập thể dục và nhóm D kiên trì tập thể dục, được theo dõi trong 2 năm. Sau đó phát hiện:

Tỷ suất tử vong của nhóm A là 4,8/100 người-năm, cao hơn nhiều so với nhóm C (3,5/100 người-năm) và D (2,9/100 người-năm);

So với nhóm A, nguy cơ tử vong không do bệnh tim mạch ở nhóm C và D giảm lần lượt là 27% và 39%.

Có thể thấy, với những người sau 60 tuổi, việc tập luyện đều đặn sẽ mang lại nhiều lợi ích hơn cho cơ thể.

Người cao tuổi kiên trì tập thể dục có thể thu được 4 lợi ích

Nếu người già có thể tiếp tục tập thể dục sẽ có rất nhiều lợi ích.

1. Tăng cường chức năng tim phổi

Khi đi bộ, tim và hệ hô hấp hoạt động mạnh mẽ. Vì vậy nếu bạn có thể kiên trì tập luyện sẽ giúp tăng cường chức năng của tim và phổi, thúc đẩy tuần hoàn máu, giảm nguy cơ mắc bệnh tim.

2. Trì hoãn lão hóa

Một nghiên cứu với sự tham gia của gần 1.000 người đăng trên tạp chí "AMA Network Open" cho thấy những người đi bộ nhanh (tốc độ bước >0,8 mét/giây) có phổi, răng và não kém hơn những người đi bộ chậm hơn (<0,6 mét/giây).

3. Ngăn ngừa bệnh Alzheimer

Tập thể dục đều đặn có thể giúp kích thích vỏ não và giữ cho nó luôn phấn khích, khiến con người trông tràn đầy năng lượng hơn và có trí nhớ tốt hơn, điều này rất hữu ích trong việc ngăn ngừa bệnh Alzheimer.

4. Tăng mật độ xương

Tập thể dục đều đặn có thể giúp thúc đẩy tuần hoàn máu trong xương, tăng cường trao đổi chất, giảm mất canxi, tăng mật độ xương và ngăn ngừa các vấn đề như viêm khớp do tuổi già.

Vì vậy, để sống khỏe, sống lâu, người cao tuổi không nên lười biếng, tập thể dục đúng cách sẽ có lợi cho cả sức khỏe thể chất và tinh thần.

Tránh 4 sai lầm khi tập thể dục

Dù người cao tuổi được khuyến khích tập thể dục nhưng mọi người cũng phải chú ý đến phương pháp tập luyện đúng khi tập thể dục để tránh chấn thương.

Về việc lựa chọn phương pháp tập luyện, "Tạp chí Lão hóa và Hoạt động Thể chất" đã công bố một nghiên cứu do Viện Ung thư Quốc gia thực hiện với hơn 270.000 người tham gia ở độ tuổi 59-82, với thời gian theo dõi lên tới 12 năm, cho thấy môn thể thao giúp người trung niên và người già sống lâu hơn là chơi bóng. Các môn thể thao này có thể giảm 16% nguy cơ tử vong của một người do bất kỳ nguyên nhân nào.

Tất nhiên, chỉ cần bạn tập thể dục đủ thời gian, các bài tập aerobic như chạy, đạp xe, bơi lội, đi bộ… có thể giảm 13% nguy cơ tử vong.

Vì vậy, để sống khỏe, sống lâu, người cao tuổi nên tích cực tham gia tập thể dục. Nhưng khi tập luyện hãy cẩn thận để tránh 4 sai lầm lớn sau đây:

1.Vận động theo bất kỳ hình thức nào

Điều này rất nguy hiểm bởi người cao tuổi có thể mắc bệnh nền, dễ diễn biến nặng khi vận động mạnh. Người cao huyết áp, bệnh tim mạch không thích hợp với các hoạt động gắng sức như nhảy dây, bóng rổ, bệnh nhân viêm xương khớp không thích hợp leo núi, leo cầu thang... Vì thế, tùy theo thể trạng của bản thân mà người cao tuổi cần chọn phương pháp tập luyện phù hợp.

2. Không khởi động kỹ trước khi tập

Nếu bắt đầu tập luyện mà không khởi động kỹ lưỡng, bạn rất dễ gặp chấn thương khi chơi thể thao. Trước tiên, bạn nên thực hiện bài tập khởi động trong 15 phút, sau đó bắt đầu tập thể dục cho đến khi hơi đổ mồ hôi và có cảm giác hơi căng cứng khi thở ra .

3. Tập thể dục buổi sáng sớm

Một số người cao tuổi thích tập thể dục ngoài trời vào lúc sáng sớm vì họ cảm thấy thời điểm đó vắng vẻ, không khí trong lành hơn và cảm thấy thoải mái hơn. Tuy nhiên, nếu tập thể dục lúc sáng sớm khi trời chưa sáng hẳn tiềm ẩn nguy cơ bị vấp ngã và trầy xước. Ngoài ra, vào mùa đông nhiệt độ thấp, người cao tuổi rất dễ bị cảm lạnh nếu ra ngoài quá sớm .

Vì vậy, thời điểm tập thể dục tốt hơn là buổi sáng khi nhiệt độ tăng nhẹ, hoặc vào khoảng 3 giờ chiều

4. Cố tập thể dục ngay cả khi bị ốm

Khi bị bệnh, dù người già hay người trẻ cũng nên nghỉ ngơi thay vì cố gắng vận động, nếu không sẽ không chỉ gây bất lợi cho quá trình hồi phục mà còn có thể khiến tình trạng nặng thêm. Nếu bạn cảm thấy buồn nôn, chóng mặt, tức ngực, đau ngực, khó thở và các cảm giác khó chịu khác xảy ra trong khi tập thể dục , hãy ngừng tập thể dục ngay lập tức, nghỉ ngơi tại chỗ và tìm cách điều trị y tế nếu cần thiết.