Ba Lan gây áp lực cực lớn lên Nga với 64 tiêm kích F-35

Thông tin trên được Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Vladislav Kosiniak-Kamysh tuyên bố trong buổi lễ chính thức tiếp nhận những chiếc F-35 đầu tiên vào biên chế.

Bản kế hoạch liên quan đã được nêu rõ trong Chương trình phát triển Lực lượng vũ trang Ba Lan, một dự án từng xếp loại mật và đã được phê duyệt vào tháng 12 năm ngoái.

Tài liệu này xác định các lĩnh vực trọng điểm để phát triển tiềm lực quốc phòng của đất nước đến năm 2039.

Ông Kosiniak-Kamysh lưu ý chương trình này không chỉ cung cấp kinh phí cho việc đưa 32 máy bay F-35A đã đặt hàng vào biên chế không quân, mà còn tài trợ cho việc thành lập thêm hai phi đội nữa. Trong Không quân Ba Lan, mỗi phi đội có 16 máy bay.

Máy bay chiến đấu F-35 của Không quân Ba Lan.

Hiện tại, quốc gia này đang chờ đợi việc hoàn thành lô máy bay F-35 đầu tiên. Dự kiến 14 chiếc sẽ đi vào hoạt động trước cuối năm 2026, 12 chiếc nữa sẽ được bàn giao vào năm sau và toàn bộ 32 chiếc sẽ được hoàn thành vào năm 2029.

Trong bài phát biểu của mình, các quan chức Ba Lan nhấn mạnh tầm quan trọng chiến lược của quyết định mua F-35, bước đi được đưa ra vào năm 2020 và đã gây ra những cuộc thảo luận sôi nổi trong nước.

Việc chuẩn bị cơ sở hạ tầng cho hoạt động của tiêm kích F-35 đã được tiến hành từ năm 2022. Trong thời gian này, Ba Lan đã triển khai hơn 10 dự án đầu tư với tổng giá trị khoảng 700 triệu USD.

Các trung tâm chỉ huy mới, kho chứa, khu phức hợp nhiên liệu, nhà chứa máy bay bảo dưỡng, trung tâm huấn luyện và kho phụ tùng đã được xây dựng theo tiêu chuẩn của NATO.

Việc huấn luyện phi hành đoàn và nhân viên bảo dưỡng người Ba Lan hiện đang được tiến hành tại Mỹ.

Tổng cộng 24 phi công và 90 nhân viên sẽ được đào tạo. Các tiêm kích F-35A dùng cho huấn luyện sẽ ở lại Ebbing, Arkansas cho đến quý 3 năm 2027, sau đó sẽ được điều động trở lại Ba Lan.