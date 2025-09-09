Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bà lão mang 120 triệu đồng đến trụ sở công an để nhờ chuyển cho ‘công an dỏm’

09-09-2025 - 15:47 PM | Kinh tế số

Sợ bị mất hết tiền tiết kiệm, bà lão 72 tuổi mang 120 triệu đồng đến trụ sở Công an xã Vũ Quý, tỉnh Hưng Yên nằng nặc nhờ chuyển cho kẻ giả danh công an.

Ngày 9/9, một lãnh đạo Công an xã Vũ Quý, tỉnh Hưng Yên cho biết, đơn vị kịp thời phát hiện, ngăn chặn việc bà Nguyễn Thị L. (72 tuổi, trú tại thôn Đồng Vàng, xã Vũ Quý) chuyển số tiền 120 triệu đồng cho kẻ giả danh công an để lừa đảo.

Theo đó, bà L. đến trụ sở Công an xã Vũ Quý nhờ cán bộ công an tại đây hướng dẫn chuyển 120 triệu đồng vào một tài khoản thuộc Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank), chủ tài khoản mang tên Nguyễn Hữu Đạt.

Bà lão mang 120 triệu đồng đến trụ sở công an để nhờ chuyển cho ‘công an dỏm’- Ảnh 1.

Cán bộ Công an xã Vũ Quý, tỉnh Hưng Yên vừa ghi nhận sự việc và động viên bà L. không thực hiện giao dịch chuyển 120 triệu đồng cho đối tượng lừa đảo (Ảnh: CACC)

Trước đó, bà L. nhận được điện thoại của một người tự xưng là cán bộ công an thông báo phải chuyển 120 triệu đồng để thực hiện thủ tục cấp lại tài khoản định danh điện tử VNeID mức độ 2, nếu không sẽ bị thu hồi mã định danh, tất cả tài khoản tiết kiệm trong ngân hàng của bà sẽ bị vô hiệu hoá.

Kẻ này cũng yêu cầu bà L. không được báo cho bất cứ ai, nếu để người khác biết sẽ không cấp lại tài khoản định danh điện tử VNeID mức độ 2 cho bà.

Nhận thấy đây là thủ đoạn lừa đảo, Công an xã Vũ Quý đã động viên bà L. không thực hiện giao dịch nhưng do tuổi cao, cộng với tâm lý lo sợ mất hết tiền tiết kiệm nên ban đầu bà L. nhất quyết đòi chuyển tiền.

Bà lão mang 120 triệu đồng đến trụ sở công an để nhờ chuyển cho ‘công an dỏm’- Ảnh 2.

Số tiền 120 triệu đồng bà L. mang đến trụ sở Công an xã Vũ Quý nhờ chuyển cho đối tượng lừa đảo (Ảnh: CACC)

Cán bộ công an phải kiên trì động viên, giải thích cho bà L. hiểu về những thủ đoạn của đối tượng lừa đảo, đồng thời liên hệ với người thân của bà L. để tiếp tục động viên, đưa bà đến ngân hàng gửi giữ số tiền nói trên.

Qua sự việc, Công an xã Vũ Quý khuyến cáo người dân trên địa bàn cần hết sức tỉnh táo, cảnh giác khi nhận các cuộc gọi điện từ người lạ, tự xưng là cán bộ công an để đưa ra các yêu cầu chuyển tiền.

Bên cạnh đó, người dân cần nêu cao tinh thần trách nhiệm cộng đồng, phổ biến rộng rãi những thủ đoạn của các đối tượng lừa đảo, đặc biệt đối với người cao tuổi, trẻ nhỏ nhằm phòng ngừa, ngăn chặn kịp thời các vụ việc lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Những điều cần lưu ý khi thường xuyên kết nối Wifi công cộng

Theo Khánh Linh - Tiến Thắng

VTC News

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Ngân hàng Nhà nước ra cảnh báo

Ngân hàng Nhà nước ra cảnh báo Nổi bật

Một số gia đình lưu ý, nếu không muốn mất 500k - 1 triệu đồng tiền phạt thì làm ngay việc này trên VNeID

Một số gia đình lưu ý, nếu không muốn mất 500k - 1 triệu đồng tiền phạt thì làm ngay việc này trên VNeID Nổi bật

Sau Hungary, Thuỵ Sĩ, El Salvador và Nhật Bản, Việt Nam trở thành thị trường thứ 5 trên thế giới làm được điều này

Sau Hungary, Thuỵ Sĩ, El Salvador và Nhật Bản, Việt Nam trở thành thị trường thứ 5 trên thế giới làm được điều này

15:41 , 09/09/2025
Vì sao người dùng Internet cần cẩn thận với 'tấn công từ điển'?

Vì sao người dùng Internet cần cẩn thận với 'tấn công từ điển'?

15:18 , 09/09/2025
Triệt xóa đường dây tổ chức đánh bạc hàng tỷ đồng tại Đà Nẵng

Triệt xóa đường dây tổ chức đánh bạc hàng tỷ đồng tại Đà Nẵng

15:09 , 09/09/2025
“Concert quốc gia”, “Mưa đỏ” gây bão trên không gian số, lượng truy cập Cổng thông tin điện tử A80 tăng đột biến

“Concert quốc gia”, “Mưa đỏ” gây bão trên không gian số, lượng truy cập Cổng thông tin điện tử A80 tăng đột biến

14:49 , 09/09/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên