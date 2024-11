Bà Mai Thanh rời ghế Chủ tịch REE, người của JC&C thay thế

CTCP Cơ điện lạnh (mã chứng khoán REE) vừa công bố thông tin thay đổi nhân sự. Bà Nguyễn Thị Mai Thanh sẽ thôi giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT từ 22/11 để đảm nhiệm chức vụ Tổng giám đốc.

Trong khi đó, ông Alain Xavier Cany - đại diện của quỹ Platinum Victory - sẽ trở thành Chủ tịch HĐQT mới của REE.

Ông Alain Xavier Cany - đại diện của quỹ Platinum Victory

Bà Mai Thanh đã làm Chủ tịch HĐQT của REE từ khi công ty cổ phần hóa vào năm 1993 và đến năm 2020 mới thôi kiêm nhiệm vị trí Tổng giám đốc (do quy định mới). Người kế tục bà Thanh khi đó là ông Huỳnh Thanh Hải.



Tuy nhiên, vào ngày 1/7/2024, REE đã miễn nhiệm ông Huỳnh Thanh Hải và bổ nhiệm ông Lê Nguyễn Minh Quang làm Tổng giám đốc. Như vậy, chỉ sau vài tháng, REE lại thay đổi người điều hành và "nữ tướng" đã chèo lái công ty 3 thập kỷ quay lại chiếc ghế này.

Hiện tại, bà Mai Thanh nắm giữ hơn 60,4 triệu cổ phiếu REE, tương đương 12,83% vốn điều lệ của công ty. Chồng bà là ông Nguyễn Ngọc Hải nắm hơn 25,7 triệu cổ phiếu, tương đương gần 5,46% vốn điều lệ. Cùng với con trai Nguyễn Ngọc Thái Bình và Nguyễn Ngọc Nhất Hạnh, gia đình bà Mai Thanh nắm 21,6% vốn điều lệ của REE.

Về phía Platinum Victory, quỹ này đăng ký mua vào 30 triệu cổ phiếu REE trong khoảng thời gian từ ngày 22/11 tới ngày 20/12/2024. Đây là quỹ thuộc Jardine Cycle & Carriage (JC&C), doanh nghiệp chuyên trách mảng đầu tư của tập đoàn Jardine Matheson Group, cổ đông của REE từ năm 2013 (sau khi chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu).

Trước đó, Quỹ ngoại này vừa mới hoàn tất việc chào mua công khai 4 triệu cổ phiếu REE với giá mua vào là 80.000 đồng/cổ phiếu và nâng số lượng nắm giữ lên 168 triệu đơn vị, tương đương 35,7% vốn điều lệ.

Với việc chào mua công khai thành công và đưa tỷ lệ sở hữu tại REE lên mức trên 35%, JC&C đã nắm quyền phủ quyết các quyết định quan trọng trong thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

Platinum Victory đã liên tục đăng ký mua vào cổ phiếu REE trong nhiều năm qua nhưng gặp nhiều khó khăn do tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại REE gần như luôn kín. Trong lần mua vừa qua, quỹ ngoại này đã phải chấp nhận trả mức giá cao hơn 26% so với thị giá để mua được đồng thời với việc một cổ đông ngoại khác là Apollo Asia Fund Ltd bán ra và không còn là cổ đông lớn.

Ngoài REE, JC&C cũng đã chi hàng tỷ USD để sở hữu 10,6% vốn của Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (mã chứng khoán VNM) và 26,6% vốn của Tập đoàn Trường Hải (THACO). Trong đó, ông Alain Xavier Cany cũng là thành viên HĐQT của Vinamilk.