Bà Rịa-Vũng Tàu đề xuất Sun Group xây loạt dự án hạ tầng

Sự kiện đặt nền móng cho chiến lược phát triển các dự án hạ tầng, đô thị, du lịch đồng bộ, định vị Bà Rịa – Vũng Tàu trở thành trung tâm kinh tế biển quốc gia, trung tâm du lịch chất lượng cao tầm cỡ quốc tế.

Đường sắt nhẹ xuyên vùng Đông Nam Bộ, kết nối tới Bãi Sau – Vũng Tàu

Tại sự kiện, Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính chia sẻ, Bà Rịa-Vũng Tàu có vị trí chiến lược trong vùng Đông Nam Bộ, sở hữu lợi thế nổi bật về dầu khí, cảng biển quốc tế, dịch vụ logistics, du lịch và kinh tế biển. Tới đây, sau khi sáp nhập vào TP.Hồ Chí Minh và Bình Dương, địa phương này sẽ trở thành một trong những động lực phát triển lớn của vùng Đông Nam Bộ và cả nước. Chính phủ cam kết đồng hành mạnh mẽ, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để phát triển hơn nữa.

Tại Hội nghị, UBND tỉnh thực hiện Lễ ký kết hợp tác chiến lược với các nhà đầu tư tầm cỡ vào các lĩnh vực đô thị, du lịch, phát triển thương hiệu du lịch, chuyển đổi số. Cụ thể, UBND tỉnh hợp tác chiến lược với Tập đoàn Sun Group đầu tư, phát triển hạ tầng, các dự án đô thị - du lịch...

Tỉnh đã trao giấy chứng nhận cùng quyết định đầu tư cho 53 dự án, tổng vốn hơn 100.000 tỷ đồng và công bố danh mục 24 dự án trọng điểm kêu gọi đầu tư giai đoạn tới. Trong đó, Sun Group đề xuất ý tưởng đầu tư các tổ hợp thương mại dịch vụ Mũi Nghinh Phong; khu đô thị Cù Lao Bến Đình; khu đô thị mới kết hợp du lịch dịch vụ đảo Gò Găng; khu du lịch sinh thái Bắc Phước Thắng và khu đô thị Tây Nam Bà Rịa, một số dự án tại huyện Côn Đảo.

Trước đó, trong buổi làm việc giữa Ban thường vụ Tỉnh ủy Bà Rịa – Vũng Tàu và Tập đoàn Sun Group, đánh giá cao tiềm lực, tầm vóc của Sun Group với các dự án hạ tầng giao thông, y tế, đô thị đẳng cấp trên cả nước, tỉnh đã chủ động đề xuất Sun Group nghiên cứu đầu tư thêm nhiều công trình hạ tầng chiến lược, mang tính kết nối và kiến tạo động lực phát triển mới.

Trong đó, nổi bật có tuyến đường sắt nhẹ TP.HCM – Đồng Nai – Vũng Tàu, dự án Bệnh viện quốc tế và Quảng trường biển quy mô lớn tại thành phố Vũng Tàu.

Tuyến đường sắt nhẹ TP.HCM – Đồng Nai – Vũng Tàu dự kiến kết nối tới sát biển Bãi Sau, TP Vũng Tàu sẽ là hạ tầng kết nối vùng mang ý nghĩa chiến lược, rút ngắn thời gian di chuyển, thúc đẩy phát triển du lịch của Vũng Tàu. Đồng thời là mắt xích quan trọng trong chiến lược phát triển hệ thống giao thông công cộng, đáp ứng nhu cầu di chuyển nội đô và kết nối liên vùng tại siêu đô thị tương lai sau sáp nhập.

Sun Group từng đề xuất tuyến đường sắt nhẹ với chiều dài gần 100km nối TPHCM - Tây Ninh (Ảnh minh họa)

Bệnh viện quốc tế giải quyết bài toán dịch vụ y tế chất lượng cao còn thiếu tại Vũng Tàu, nâng cao trải nghiệm du lịch – nghỉ dưỡng dài ngày và phục vụ cư dân trong các khu đô thị mới.

Với Quảng trường biển, đây là không gian sinh hoạt cộng đồng mang ý nghĩa biểu tượng, là điểm hẹn văn hóa – du lịch – sự kiện của thành phố biển hiện đại trong tương lai mà chính quyền và nhân dân Vũng Tàu luôn ao ước có được.

Theo Chủ tịch HĐQT Sun Group Đặng Minh Trường, Bà Rịa – Vũng Tàu đang hội tụ nhiều điều kiện thuận lợi để trở thành trung tâm du lịch – dịch vụ – kinh tế biển tầm cỡ khu vực. Những con số này phản ánh môi trường đầu tư minh bạch, năng động và định hướng phát triển bền vững của địa phương.

"Chúng tôi tin rằng chỉ khi có quy hoạch mở, tầm nhìn dài hạn và chính sách linh hoạt, thì các nhà đầu tư chiến lược như Sun Group mới có thể phát huy tối đa năng lực triển khai, mang lại giá trị cộng hưởng lâu dài cho địa phương", ông Đặng Minh Trường cho biết.

"Thành phố trắng bên bờ đại dương" Blanca City và loạt dự án nâng tầm du lịch Vũng Tàu

Sun Group khẳng định dự án Khu đô thị Blanca City trị giá 37.000 tỉ đồng vừa khởi công giữa tháng 5 vừa qua mới chỉ là bước khởi đầu trong chiến lược đầu tư dài hạn tại Bà Rịa – Vũng Tàu. Tập đoàn đang đồng thời nghiên cứu loạt dự án khác tại những vị trí chiến lược với các mô hình phát triển tích hợp du lịch – đô thị – dịch vụ sinh thái. Đây cũng là những khu vực nằm trong danh sách 24 dự án trọng điểm tỉnh vừa công bố thu hút đầu tư, trong đó nhiều dự án đã có quy hoạch phân khu, đủ điều kiện pháp lý sẵn sàng triển khai.

Dự án "thành phố trắng bên bờ đại dương" Blanca City trị giá 37.000 tỉ đồng vừa được Sun Group khởi công

Với kinh nghiệm gần hai thập kỷ kiến tạo các hệ sinh thái du lịch, nghỉ dưỡng, hạ tầng tại những địa phương như Quảng Ninh, Đà Nẵng, Phú Quốc, Tây Ninh…, Sun Group tâm huyết phát triển các điểm đến quy mô – nơi hội tụ không gian nghỉ dưỡng, giải trí, chăm sóc sức khỏe, giáo dục và văn hóa.

Vũng Tàu thiếu vắng các tổ hợp du lịch cao cấp và đa dạng trải nghiệm

Không chỉ là một trong những địa phương tăng trưởng mạnh về kinh tế công nghiệp và logistics, Bà Rịa – Vũng Tàu còn sở hữu tiềm năng du lịch biển – đảo đặc sắc. Trong năm 2024, tỉnh đón gần 16 triệu lượt khách – thuộc nhóm dẫn đầu cả nước. Tuy nhiên, theo nhận định của nhiều chuyên gia, thời gian lưu trú và chi tiêu của du khách tại Vũng Tàu còn khiêm tốn, do thiếu các tổ hợp du lịch cao cấp và sản phẩm trải nghiệm đa dạng.

Lợi thế tự nhiên và tầm nhìn quy hoạch giúp Bà Rịa - Vũng Tàu thu hút đầu tư hơn 4 tỷ USD trong 5 tháng đầu năm 2025. Ngay trước thềm hội nghị, Sun Group cũng đã hiện thực hóa khát vọng "làm đẹp vùng đất" Vũng Tàu bằng việc khởi công dự án đầu tiên mang tên Blanca City - Thành phố trắng bên bờ đại dương.

Sun World Vũng Tàu - tổ hợp giải trí nước đa năng quy mô 19ha

Khu đô thị Blanca City tọa lạc trên trục đường 3 tháng 2, bên biển Bãi Sau, TP. Vũng Tàu. Với quy mô 96ha và tổng mức đầu tư gần 37.000 tỷ đồng, Blanca City được định vị là đô thị biển kiểu mẫu mô hình "all in one", đáp ứng nhu cầu sống – nghỉ dưỡng – giải trí cao cấp, hội tụ đầy đủ các công trình biểu tượng, hệ thống dịch vụ chất lượng quốc tế. Điểm nhấn của Blanca City là tổ hợp giải trí nước đa năng quy mô 19ha kỳ vọng hút hàng triệu khách mỗi năm