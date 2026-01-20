Bạc bỏ xa Bitcoin, quy mô vốn hóa gấp gần 3 lần

Trong phiên 20/1, giá bạc có thời điểm tăng hơn 5%, vượt mốc 94,5 USD/ounce và thiết lập kỷ lục mới. Đà tăng mạnh đã đẩy tổng vốn hóa thị trường của bạc lên vượt 5.300 tỷ USD, mức cao nhất trong lịch sử hàng nghìn năm của kim loại quý này.

Đáng chú ý, tại mức giá hiện nay, vốn hóa của Bạc lớn gấp khoảng 2,9 lần Bitcoin – tài sản số có giá trị vốn hóa lớn nhất thế giới, qua đó đưa bạc trở thành tài sản có giá trị lớn thứ hai toàn cầu, chỉ sau vàng. Quy mô của bạc cũng vượt xa hàng loạt “ông lớn” công nghệ như Nvidia, Alphabet (công ty mẹ Google), Apple, Microsoft hay Amazon.

Cuộc leo hạng của bạc trên bảng xếp hạng các tài sản có vốn hóa lớn nhất thế giới diễn ra nhanh chóng. Trong vòng khoảng ba tháng, kim loại quý này đã vươn lên thêm bốn vị trí. Trước đó, vào tháng 10/2025, bạc vẫn chỉ nằm trong top 6 tài sản có giá trị vốn hóa lớn nhất toàn cầu.

Giá bạc tăng mạnh trong bối cảnh căng thẳng thương mại có dấu hiệu leo thang, sau khi Mỹ đe dọa áp đặt các mức thuế quan mới đối với 8 quốc gia châu Âu nhằm gây sức ép liên quan tới vấn đề Greenland. Động thái này đã thúc đẩy nhu cầu đối với các tài sản trú ẩn an toàn, trong đó có bạc.

Trước diễn biến trên, các nhà lãnh đạo châu Âu đã thảo luận về những biện pháp trả đũa tiềm năng, bao gồm khả năng khôi phục kế hoạch từ năm ngoái nhằm áp thuế đối với hàng hóa Mỹ. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cũng có thể đề xuất kích hoạt Công cụ Chống Cưỡng ép của Liên minh châu Âu (EU) để đáp trả các hành động bị cho là mang tính cưỡng ép trong thương mại quốc tế.

Giá bạc từng chịu áp lực trong hai phiên trước đó, sau khi chính quyền Tổng thống Trump quyết định loại trừ các khoáng sản quan trọng khỏi danh sách chịu thuế. Tuy nhiên, việc bạc đã được Mỹ xếp vào nhóm khoáng sản chiến lược từ năm ngoái nhờ vai trò thiết yếu trong công nghệ năng lượng xanh và ngành điện tử tiếp tục củng cố triển vọng dài hạn của kim loại này. Cùng với đó, tình trạng thâm hụt nguồn cung mang tính cấu trúc, thể hiện qua các đợt “siết cung” lặp lại trên thị trường London trong năm qua cũng góp phần nâng đỡ giá bạc.﻿

Bên cạnh yếu tố địa chính trị, các dữ liệu kinh tế mới công bố cho thấy lạm phát tại Mỹ đang có dấu hiệu hạ nhiệt, qua đó củng cố kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể tiếp tục nới lỏng chính sách tiền tệ trong thời gian tới. Trong bối cảnh Fed được dự báo sẽ cắt giảm lãi suất thêm hai lần trong năm nay, giới phân tích cho rằng dòng tiền nhiều khả năng sẽ tiếp tục tìm đến các tài sản phòng thủ như kim loại quý.

Đáng chú ý, động thái quay trở lại gom mua của các nhà đầu tư lớn cũng góp phần hỗ trợ giá bạc. Sau giai đoạn tranh thủ chốt lời, quỹ bạc lớn nhất thế giới iShares Silver Trust ETF (SLV) do BlackRock quản lý đã mua ròng trở lại trong phiên cuối tuần trước. Tuy nhiên, tính từ đầu năm đến nay, quỹ này vẫn ghi nhận giá trị bán ròng hơn 1 tỷ USD.

Trong bối cảnh đà tăng của bạc ngày càng thu hút sự chú ý của giới đầu tư toàn cầu, nhiều tổ chức và chuyên gia quốc tế đã đưa ra những dự báo lạc quan nhưng cũng kèm theo các cảnh báo rủi ro ngắn hạn.

Nhóm chiến lược gia tại Citigroup tiếp tục đánh giá cao vai trò của bạc, vừa là tài sản trú ẩn an toàn, vừa là kim loại công nghiệp thiết yếu trong tiến trình chuyển dịch năng lượng toàn cầu. Ngân hàng này đã nâng dự báo giá bạc trong ngắn hạn (0–3 tháng tới) lên mức 100 USD/ounce.

Theo báo cáo của Citigroup, đà tăng của bạc đang được hỗ trợ bởi ba yếu tố then chốt gồm rủi ro địa chính trị kéo dài, nguồn cung vật chất hạn chế và những lo ngại liên quan đến tính độc lập của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Các chuyên gia cũng dự báo trong quý I/2026, bạc có tiềm năng tăng trưởng vượt trội so với vàng, nhờ vai trò ngày càng trung tâm trong chu kỳ tăng trưởng mới của thị trường hàng hóa toàn cầu.

Chuyên gia Jonathan Da Silva cũng nhận định bạc đang duy trì xu hướng tăng và hiện được thị trường kỳ vọng rộng rãi sẽ hướng tới mốc 100 USD/ounce, sau khi kim loại này thiết lập đỉnh cao mới trên 93,50 USD trong tuần qua.

Tuy nhiên, ông lưu ý rằng việc ngày càng nhiều nhà phân tích và các bên tham gia thị trường cùng đặt cược vào kịch bản giá bạc chạm hoặc vượt mốc 100 USD cũng có thể phát đi tín hiệu cảnh báo. Lịch sử cho thấy, khi vị thế thị trường trở nên quá đông, rủi ro biến động mạnh hoặc xuất hiện các nhịp điều chỉnh ngắn hạn thường gia tăng, ngay cả khi xu hướng tăng dài hạn vẫn được duy trì.