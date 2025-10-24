Bắc Ninh trao chứng nhận ISO 14001:2015 – Bước tiến trong phát triển công nghiệp xanh

Hội nghị đã đánh giá kết quả áp dụng tiêu chuẩn ISO 14001:2015 trong quản trị doanh nghiệp và sản xuất, đồng thời trao chứng nhận ISO 14001:2015 cho 3 doanh nghiệp CNHT tiêu biểu trên địa bàn.

Đại diện Sở Công Thương và Công ty cổ phần Chứng nhận và Giám định quốc tế ISOCERT trao Giấy chứng nhận ISO 14001:2015 cho doanh nghiệp tham gia đề án

Buổi lễ có sự tham dự của đại diện Sở Công Thương Bắc Ninh, đại diện Trung tâm Phát triển công thương Bắc Ninh số 2, đại diện các phòng ban chuyên môn, đại diện ISOCERT, cùng lãnh đạo và cán bộ của ba doanh nghiệp được chứng nhận, gồm: Công ty TNHH Ancl Techco; Công ty CP Công nghệ và Thương mại Sigma Việt Nam; Công ty TNHH Cơ khí Seiki Việt Nam.

ISO 14001 – Hộ chiếu xanh cho doanh nghiệp Bắc Ninh

ISO 14001:2015 là tiêu chuẩn quốc tế hàng đầu về quản lý môi trường, giúp doanh nghiệp kiểm soát rủi ro môi trường, tối ưu tài nguyên, giảm chi phí vận hành và xây dựng hình ảnh doanh nghiệp có trách nhiệm. Trong bối cảnh xu hướng "xanh hóa chuỗi cung ứng" và các tiêu chí ESG (Môi trường – Xã hội – Quản trị) đang trở thành điều kiện tiên quyết để xuất khẩu và tiếp cận vốn đầu tư, việc được cấp chứng nhận ISO 14001 mang ý nghĩa chiến lược.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Đặng Trần Đức - Phó trưởng phòng QLCN, đại diện Sở Công Thương cho biết: "Nếu chúng ta làm được theo ISO thì tất cả những quy trình sản suất, quy trình quản lý, quy trình từ đầu vào đến đầu ra đều sẽ được ISO hóa. Nghe thì rất cao siêu nhưng theo tôi thì nó là những cái rất đơn giản và cần thiết cho các doanh nghiệp".

Ba doanh nghiệp – Ba câu chuyện chuyển mình xanh

Theo báo cáo tổng kết đề án, cả ba doanh nghiệp thụ hưởng trước đây chưa có hệ thống quản lý môi trường bài bản, trong hoạt động vẫn còn tồn tại nguy cơ vi phạm quy định pháp luật và phát sinh khiếu nại từ cộng đồng, khách hàng.

Sau một khoảng thời gian triển khai cùng nhóm chuyên gia ISOCERT, các doanh nghiệp đã: Xây dựng và ban hành chính sách môi trường cùng bộ quy trình vận hành chuẩn theo ISO 14001:2015; Xây dựng mục tiêu, chỉ tiêu môi trường (giảm phát thải, tiết kiệm năng lượng, quản lý CTNH, quan trắc định kỳ…) và ban hành kế hoạch đạt được mục tiêu của hệ thống quản lý môi trường.

Các doanh nghiệp đã đào tạo nhận thức ISO 14001 cho 100% cán bộ nhân viên, nâng cao ý thức BVMT và kỹ năng xử lý sự cố. Ý thức, trách nhiệm bảo vệ môi trường của toàn bộ nhân viên được nâng cao thông qua việc: giảm khối lượng rác thải sinh hoạt, chủ động trong việc vệ sinh môi trường công ty...

3 doanh nghiệp đã được tổ chức chứng nhận quốc tế đánh giá và công nhận phù hợp ISO 14001:2015, đủ điều kiện cấp chứng chỉ.

Bà Nguyễn Thị Hạnh - Giám đốc điều hành, Đại diện Công ty TNHH Ancl Techco phát biểu

Đại diện Công ty TNHH Ancl Techco, Bà Nguyễn Thị Hạnh - Giám đốc điều hành chia sẻ: "Quy trình đối với doanh nghiệp là rất cần thiết. Việc áp dụng ISO 14001 giúp chúng tôi không chỉ tuân thủ pháp luật mà còn tối ưu chi phí sản xuất, giảm lãng phí nguyên liệu. Chúng tôi có cơ hội mở rộng hơn, tiếp cận đến các chuỗi sản xuất toàn cầu."

ISOCERT – Đơn vị đồng hành cùng doanh nghiệp phát triển bền vững

Là đơn vị thực hiện đào tạo và đánh giá trong đề án, ISOCERT đã trực tiếp hướng dẫn doanh nghiệp từ giai đoạn khảo sát, thiết lập hệ thống đến đào tạo và đánh giá chứng nhận. Với đội ngũ chuyên gia nhiều kinh nghiệm, ISOCERT hiện là một trong những tổ chức chứng nhận hàng đầu được Bộ Khoa học & Công nghệ cấp phép, có năng lực cung cấp chứng nhận quốc tế cho các hệ thống quản lý chất lượng, môi trường, an toàn, … .

Bà Hoàng Thạch Hà - Chủ tịch ISOCERT tại hội nghị.

Bà Hoàng Thạch Hà - Chủ tịch ISOCERT nhấn mạnh: "ISOCERT cam kết tiếp tục đồng hành cùng doanh nghiệp Bắc Ninh trong các chương trình hỗ trợ áp dụng tiêu chuẩn ISO, tiêu chí ESG và chuyển đổi xanh trong quản lý môi trường, góp phần hiện thực hóa mục tiêu phát triển công nghiệp xanh của tỉnh."

Hướng tới nền sản xuất xanh của Bắc Ninh

Các đại biểu tham quan xưởng sản xuất của Công ty trách nhiệm hữu hạn ANCL TECHCO.

Phát biểu tổng kết buổi lễ, đại diện Sở Công Thương Bắc Ninh đánh giá cao nỗ lực của các doanh nghiệp và sự đồng hành của ISOCERT trong việc triển khai đề án. Chương trình đã góp phần lan tỏa nhận thức về bảo vệ môi trường, phát triển bền vững và nâng cao năng lực cạnh tranh công nghiệp của địa phương.

Sự kiện trao chứng nhận ISO 14001:2015 không chỉ ghi nhận thành quả của ba doanh nghiệp mà còn khẳng định Bắc Ninh đang tiên phong hướng tới nền công nghiệp xanh, sạch và hội nhập quốc tế.