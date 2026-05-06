Bắc Ninh trình đề án trở thành thành phố trực thuộc Trung ương thứ 8

Chiều 4/5, tại cuộc họp rà soát các tiêu chí, xây dựng Đề án thành phố Bắc Ninh trực thuộc Trung ương, đại diện lãnh đạo Sở Nội vụ báo cáo tóm tắt Đề cương Đề án thành lập thành phố Bắc Ninh trực thuộc Trung ương và cho biết tỉnh đang hoàn tất những khâu cuối cùng của Đề án để trình Ban Chấp hành Trung ương ngay trong tuần tới.

Đề án cũng đánh giá toàn diện tác động của việc thành lập thành phố trực thuộc Trung ương trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quản lý nhà nước, đời sống Nhân dân, hạ tầng đô thị, môi trường, an sinh xã hội và quốc phòng, an ninh; qua đó xác định định hướng phát triển phù hợp với Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh và các chương trình, kế hoạch phát triển trong giai đoạn tới.

"Các chỉ số quan trọng như quy mô diện tích khoảng 4.700 km², dân số xấp xỉ 4 triệu người, tỷ lệ đô thị hóa trên 55% và cơ cấu kinh tế- xã hội đều đạt yêu cầu", đại diện sở Nội vụ nhấn mạnh.

Đối với tiêu chí đô thị loại I, tỉnh Bắc Ninh đã hoàn thành 13/15 tiêu chí, còn lại hai nội dung đang tiếp tục hoàn thiện là tỷ lệ phường đạt chuẩn đô thị loại II và xây dựng nông thôn mới.

Để củng cố hệ thống hành chính đô thị, tỉnh dự kiến thành lập thêm 13 phường từ các xã hiện hữu, nâng tổng số đơn vị cấp xã lên 99, trong đó có 46 phường và 53 xã.

Cũng tại cuộc họp, ông Phạm Hoàng Sơn, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh yêu cầu các sở, ngành đẩy nhanh tiến độ, đồng thời cân nhắc thuê đơn vị tư vấn chuyên sâu nhằm nâng cao chất lượng đề án, bảo đảm tính khoa học và thuyết phục. Việc rà soát cũng được thực hiện chặt chẽ để loại bỏ những chỉ tiêu thiếu tính khả thi, tránh dàn trải nguồn lực.

"Nếu được thông qua, tỉnh Bắc Ninh sẽ trở thành địa phương thứ 8 của cả nước trở thành thành phố trực thuộc Trung ương sau Hà Nội, TP.HCM, Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ, Huế và Đồng Nai", ông Sơn nhấn mạnh.

Sau khi sáp nhập với Bắc Giang vào giữa năm 2025, trung tâm hành chính mới của tỉnh được đặt tại khu vực phường Bắc Giang, cách trung tâm Hà Nội khoảng 50 km, tạo điều kiện thuận lợi cho liên kết vùng và phát triển không gian đô thị mở rộng.

Những năm gần đây, Bắc Ninh nổi lên như một “thủ phủ công nghiệp” của miền Bắc với hệ thống khu công nghiệp hiện đại, thu hút mạnh mẽ các tập đoàn đa quốc gia trong lĩnh vực điện tử, công nghệ cao và sản xuất linh kiện.

Năm 2025, GRDP của tỉnh tăng trưởng 10,27%, đứng thứ 5/34 địa phương; tổng vốn FDI đạt khoảng 5,73 tỷ USD, xếp thứ hai cả nước, chỉ sau TP HCM. Số lượng doanh nghiệp đang hoạt động đã tiệm cận mốc 50.000.

Bên cạnh sức mạnh kinh tế, Bắc Ninh còn sở hữu nền tảng văn hóa đặc sắc của xứ Kinh Bắc- cái nôi của dân ca quan họ, cùng nhiều di sản văn hóa phi vật thể được UNESCO ghi danh như hát then, ca trù và tín ngưỡng thờ mẫu. Đây được xem là “chất liệu mềm” quan trọng giúp định hình bản sắc cho một đô thị trung ương trong tương lai.

Theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025–2030, Bắc Ninh đặt mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2030, hướng tới tầm nhìn đến năm 2045 là đô thị xanh, văn minh và giàu bản sắc.

Trong giai đoạn 2026–2030, tỉnh phấn đấu duy trì tốc độ tăng trưởng GRDP từ 11–12% mỗi năm, thu nhập bình quân đầu người đạt 8.700–9.200 USD.